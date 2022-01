2004Réalisé par Jean-Pierre Jeunet(Delicatessen / La Cité des enfants perdus / Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain)Synopsis : En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti sur le front de la Somme. Comme des millions d'autres, il est "mort au champ d'honneur". C'est écrit noir sur blanc sur l'avis officiel. Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle le saurait !Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son amant. Un ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no man's land d'une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en compagnie de quatre autres condamnés à mort pour mutilation volontaire ; rien n'y fait. Mathilde refuse de lâcher le fil. Elle s'y cramponne avec la foi du charbonnier et se lance dans une véritable contre-enquête.De faux espoirs en incertitudes, elle va démêler peu à peu la vérité sur le sort de Manech et de ses quatre camarades.La "pensée magique" poussé à son paroxysme.Une mise en scène très inspiré.Une très belle (et rocambolesque) histoire d'amour.Un casting de haut vole.Le top du cinéma Français.Gaspard Ulliel avait eu pour le rôle, le César du meilleur espoir masculin.