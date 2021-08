Chansons Internationales

Incroyable, après 13 ans sans aucune nouveauté, le mythique groupe de L.A. nous balance un nouveau titre."Absurd" est une version retravaillé de "Silkworms", qui a été écrite durant la période "Chinese Democracy" et joué en live pendant l'année 2001.Bon, sinon que dire de cette chanson. Perso je vais y aller cash, mais c'est une grosse déception.Alors oui, toute la partie instrumentation est efficace, Slash à la gratte est toujours aussi bon, mais c'est quoi ce mix de merde et surtout cette voix de Axl Rose ? On dirait qu'il ont essayé de faire du Rage Against The Machine mais sans avoir la rage et la puissance de Zack de la Rocha.La bonne nouvelle (ouais, j'essaie de me remonter le moral comme je peux après ce que je viens d'entrendre) c'est que ce single augure peut etre un nouvel album avec le line up d'origine et du coup, ça titille ma fibre nostalgique et me fait replonger dans mon adolescence (la bonne époque de Appetite For Destruction et Use Your Illusion)