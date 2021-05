Visiblement nous aurons des armes variées et fun à prendre en main. Certaines sont nouvelles et apparaissent discrètement sur les stands de Dame Zurkon. D'autres reviennent dans cet épisode pour notre grand plaisir !Un pistolet automatique qui manque de précision mais qui compense avec ses possibilités d'adaptation et sa vitesse de tir impressionnante.Un double canon à plasma qui ne tire pas loin mais qui a une capacité d'impact large et dévastatrice.Un gant à bombe qui provoque une grosse explosion une fois au contact et qui impacte les ennemis alentours.Un gant lance-tourelles qui transforment vos ennemis en statut de plante digne de l'art topiaire.Ce canon à deux main charge de l'énergie avant de libérer un puissant et large rayon laser à longue portée.Libère une sphère métallique intelligente qui pourchasse vos ennemis et les étourdit, ne leur laissant aucun répit.Gant à munitions qui contiennent des créatures fongiques qui attaquent et détournent l'attention de vos ennemis.Un lance-étoiles qui envoie en quelques secondes une multitude de disques qui iront, après verrouillage, tout droit vers les ennemis et rebondiront sur eux plusieurs fois. L'efficacité de cette arme est aussi dans le fait que les disques rebondissent sur toutes les surfaces.Un canon qui libère des salves d’énergie numérique qui transforment vos ennemis en tas de pixel.Une mitrailleuse lourde violette qui fait de gros dégâts et possède une cadence de tire très élevée.Un double lance-missile vert qui possède un écran holographique pour une meilleure visée.Possède deux bras mécaniques et une chambre circulaire qui semble contenir un générateur. Fonction inconnue.Grosse arme qui ressemble à une foreuse... ou à un sapin de Noël renversé. Fonction inconnue.Une arme qui ressemble étrangement au griffeur Tesla, reliant les ennemis proches avec des arcs électriques incontrôlables. Cette arme étant peut visible dans la boutique de Madame Zurkon, il est possible que ce soit autre chose.Il n'est pas impossible que d'autres armes se cachent dans le jeu. Peut-être le retour d'ancien classiques.Pour finir, il est certain que les 3 armes suivantes seront présente, elles sont dans la série depuis très très longtemps.Les modèles de lance-roquettes les plus rare, les plus cher et les plus puissant de la galaxie.Une arme à rayon qui transforme vos ennemis en poulet, mouton, canard ou singe. L'animal variant d'un jeu à l'autre.Libère un boule disco hypnotique qui force tous ceux qui ne possède pas le gant à danser de manière incontrôlable.