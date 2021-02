Thème du jour :



L’amour



Après la baston, enterrons la hache de guerre, et parlons d’amour ! Bon d’accord, le thème du jour était très prévisible et pas du tout original (en même temps, je n’allais pas laisser passer cette occasion de faire un thème alors que ce dimanche tombe pile le 14 février ), mais après tout c’est une occasion comme une autre de profiter de la rubrique pour partager des chansons/thèmes d’amour du JV.



Parce que la romance fait aussi partie du spectacle et du divertissement, le jeu vidéo présente bien évidemment un grand nombre de romances plus ou moins mises en avant (même si j’avoue que je compte assez peu de jeux où une romance en particulier tiens un point central), ce qui implique aussi des musiques illustrant la-dite romance ou l’amour d’une manière générale !



Et parce qu’il y a de très beaux thèmes sur le registre malgré le côté forcément mielleux, je n’allais pas laisser passer l’occasion de faire ce thème et de voir quelles sont les musiques qui pour vous représentent le mieux l’amûûûûr !



Le thème du jour est peut-être prévisible, mais ma sélection en revanche vous surprendra sans doute : grand romantique que je suis, je vous offre une petite sélection de « slows » issus de JV des années 90 (comme dirait grand-père Simpson, « c’était la mode, à l’époque ») pour vous donner l’occasion de déhancher du bassin sur le dancefloor avec votre moitié, en toute geekitudeNe me remerciez pas !Une chanson d’amour dans un jeu de bagnole ? Ça commence fort, cette sélection... La chanson vous sera d’ailleurs sûrement inconnue même si vous connaissez le jeu, puisque c’était avant tout l’ending de la version japonaise (l’OST a été modifiée pour les pays occidentaux), ce qui n’empêche pas les paroles d’être en anglais, notez bien. Si la présence de cette chanson fait un peu tâche dans un album plutôt centré jazz/rock, je la trouve ma foi très réussie, si on aime le style. Laest peut-être bien encore meilleure, la voix étant remplacée par un saxo langoureux...Voilà qui est encore plus incongru ! Certains d’entre vous s’en souviennent peut-être, mais c’était bien cette chanson que l’on entendait lors des crédits de fin du cultissime Castlevania SotN... C’était clairement en décalage avec le ton du jeu et le reste de l’OST, mais que voulez-vous, c’était l’époque, et il fallait bien profiter des capacités du nouveau support CD... M’enfin, avouons que lorsqu’on l’écoute hors contexte, la chanson n’est pas si mal et aurait très bien pu être le thème principal de la suite annulée de Titanic (que je viens d’inventer)Pour des raisons de droits concernant la chanteuse, la chanson ne réapparaîtra plus dans les futures rééditions du jeu. A vous de juger si c’est une mauvaise chose ou pas...Parce que les japonais s’y sont mis aussi et qu’il ne faut pas croire que certaines licences ont été épargnées, DBZ a aussi eu droit à son ending « cheesy » lors de la sortie du décrié UB22 ! Une très bonne musique qui a tout de même ses fans, parce que voilà, Kageyama HironobuIl a été la voix des chansons DBZ pendant de longues années et d’un paquet d’autres génériques d’animés via le groupe JAM Project. Et il n’y a pas de raison que les chansons d’émotions ne figurent pas dans son registre.Encore plus fort, l’ending de Sorcerian, RPG de Falcom sortir en 87, réarrangé en ballade romantique ! Je crois que je dois être le seule à connaître cette version iciN’empêche, leétait déjà cool, mais je trouve l’arrangement vocal superbe aussi dans son genre ! Si après ça, vous faites pas tomber les filles...Evidemment, je n’allais pas passer à côté ! C’est même limite si j’ai proposé cette sélection juste pour la mettre !Car autant les précédentes musiques peuvent être considérées comme étranges tant elles n’ont rien à voir avec les univers des jeux qu’elles représentent, autant celle-ci, que je ne devrais plus avoir à présenter, correspond à la chanson d’amour par excellence pour l’une des romances les plus célèbres du JV. Quelle chanson les amis, quelle chanson...(A l’occasion, j’ai aussi découvert qu’il existait une autre chanson nommée « Eyes on me » par.... Mais ça n’a rien à voirJe me tais et je vous laisse savourer ce chef-d’œuvreBONUS :Ce n’est ni un slow ni même une chanson, mais je ne résiste pas à l’envie de vous partager mon thème de romance préféré tout JV confonduQue ce soit pour la justesse des notes, l’émotion qui s’en dégage, et bien sûr la scène merveilleuse qu’elle accompagne dans le jeu, cette musique illustre la douceur du sentiment amoureux à la perfection. Il fallait bien ça pour conclure cette sélection !Avec tout ça, votre dîner de Saint-Valentin (et tout ce qui s’ensuit) est assuré !Plus sérieusement, j’espère que ça vous aura intéressé (ou au moins fait sourire), et j’attends vos partages comme d’habitude avec impatience ^^ Qu’il s’agisse de chansons ou de simples musiques, tristes ou joyeuses, tout est bon tant que cela illustre une quelconque romance dans un jeu ! En fait, même si ça n'est pas rattaché à une romance, si ça vous évoque l'amour, c'est déjà pas mal...Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !