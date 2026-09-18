Les performances officielles de Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2 ont été publiées. Le jeu atteindra donc 1080p à 1260p sur dock selon le mode choisi, et 864p en portable.
Aucun mode d'affichage est proposé sur portable. Dans tous les cas, le jeu tournera en 30 fps et n'aura pas de Ray Tracing (disponible uniquement sur PS5 Pro et PC).
Du coup en mode docké cette version Switch 2 est un poil supérieur a la Xbox Series S qui elle ne propose aucun mode et se contente du 1080p 30 fps.
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posted the 09/18/2026 at 08:58 AM by aeris201
hypermario franchement ils sont trop à l'aise c'est à se demander si ils n'ont pas participer directement avec nvidia à la conception de la machine.
après pour critiquer un peu en temps normal les devs maitrisent avec le temps la machine et les jeux sont de plus en plus beau vers la fin de vie...sauf que là on pourrait dire qu'ils auront du mal à faire mieux plus tard puisqu'ils sont déjà au max.
Les gens on parfois de mauvaise pensée concernant le 30 fps.
Le problème c'est les chutes. Un jeux qui tourne a 30 sans baisse, c'est bien.