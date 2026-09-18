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[Switch 2] Capcom annonce que Monster Hunter Wilds est en 1260p 30 fps en docké [UPDATE]


Les performances officielles de Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2 ont été publiées. Le jeu atteindra donc 1080p à 1260p sur dock selon le mode choisi, et 864p en portable.

Aucun mode d'affichage est proposé sur portable. Dans tous les cas, le jeu tournera en 30 fps et n'aura pas de Ray Tracing (disponible uniquement sur PS5 Pro et PC).

Du coup en mode docké cette version Switch 2 est un poil supérieur a la Xbox Series S qui elle ne propose aucun mode et se contente du 1080p 30 fps.

UPDATE:
https://www.monsterhunter.com/wilds/en-us/product/
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    hypermario
    posted the 09/18/2026 at 08:58 AM by aeris201
    comments (7)
    hypermario posted the 09/18/2026 at 09:09 AM
    Le RE Engine est vraiment a l'aise sur la switch 2. GJ à eux !
    aeris201 posted the 09/18/2026 at 09:19 AM
    Dans les videos qu'on peut voir du Tokyo Game Show, j'ai l'impression qu'il tourne a plus de 30 fps.
    newtechnix posted the 09/18/2026 at 09:23 AM
    Franchement je suis bluffé par ce que fait Capcom... on ne peut qu'applaudir.

    hypermario franchement ils sont trop à l'aise c'est à se demander si ils n'ont pas participer directement avec nvidia à la conception de la machine.

    après pour critiquer un peu en temps normal les devs maitrisent avec le temps la machine et les jeux sont de plus en plus beau vers la fin de vie...sauf que là on pourrait dire qu'ils auront du mal à faire mieux plus tard puisqu'ils sont déjà au max.
    rogeraf posted the 09/18/2026 at 09:32 AM
    C'est pas mal ce résultat
    cyr posted the 09/18/2026 at 10:21 AM
    aeris201 je le savais que c'etais 30 fps ...

    Les gens on parfois de mauvaise pensée concernant le 30 fps.

    Le problème c'est les chutes. Un jeux qui tourne a 30 sans baisse, c'est bien.
    temporell posted the 09/18/2026 at 10:38 AM
    30 FPS max peu importe le mode choisie mais pourquoi faire dans ce cas
    aeris201 posted the 09/18/2026 at 11:09 AM
    Je viens d'update l'article avec un tableau comparatif avec les autres versions
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