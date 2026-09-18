Les performances officielles de Monster Hunter Wilds sur Nintendo Switch 2 ont été publiées. Le jeu atteindra donc 1080p à 1260p sur dock selon le mode choisi, et 864p en portable.Aucun mode d'affichage est proposé sur portable. Dans tous les cas, le jeu tournera en 30 fps et n'aura pas de Ray Tracing (disponible uniquement sur PS5 Pro et PC).Du coup en mode docké cette version Switch 2 est un poil supérieur a la Xbox Series S qui elle ne propose aucun mode et se contente du 1080p 30 fps.UPDATE: