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name :
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
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aeris201
> blog
[Switch 2] Zelda Ocarina of Time sera compatible VRR en docké
https://www.nintendo.com/us/store/products/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-switch-2/
tags :
1
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lak3
posted the 09/16/2026 at 03:04 PM by
aeris201
comments (
16
)
zoske
posted
the 09/16/2026 at 03:07 PM
ça veut dire qu'on n'aurait pas du 60fps constant? Car c'est juste dans ce cas que le VRR serait intéressant, çàd, des chutes de fps en-dessous de 60fps.
rogeraf
posted
the 09/16/2026 at 03:08 PM
C'est une question au hasard pour connaisseurs .. Y a il (a prix acceptable) aujourd'hui des vidéoprojecteurs UHD, compatibles VRR !?
zoske
posted
the 09/16/2026 at 03:12 PM
rogeraf
https://www.amazon.com.be/-/en/XGIMI-Horizon-20-Triple-Projector/dp/B0FMXY3HF8?th=1
/>
Pas trop cher d'ailleurs
rogeraf
posted
the 09/16/2026 at 03:16 PM
zoske
merci
Sacré produit vu le prix : 3200 Lumens , UHD , latence 1 ms, 240 Hertz
51love
posted
the 09/16/2026 at 03:18 PM
zoske
ton propos c'est juste une interprétation.
on sait pas, le VRR permet d unlock les FPS efficacemment.
Ce vieux monde où les jeux doivent être en 30 ou 60fps constant, devrait être fini depuis bien longtemps mais on en est encore là sur console...
Pour garantir une fréquence constante, un jeu tourne tjs en interne avec une marge de 10 a 20 % de plus mini.
Après que le jeu rame par moment, peut être, et ça permettra de bcp moins le sentir.
Mais quand t'as le VRR, ça serait dommage de ne pas le proposer, c'est un game changer niveau ressenti en terme de fluidité.
51love
posted
the 09/16/2026 at 03:19 PM
Encore plus sur une machine qui lutte régulièrement pour proposer une expérience fluide. C'est le gros point noir de ses machines.
Le VRR devrait être obligatoire pour tous les jeux.
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 03:21 PM
Il va être tellement lourd. Encore une grosse exclu et je fais le pas sur la console.
Ocarina of Time, fait en 2013, très très tard sur ma NEW 3DS XL m'a laissé d'excellent souvenir. Je pars du principe que si après 10-25 ans de jeu vidéo tu arrives à te souvenir de thèmes et que tu peux les chanter, c'est que c'est du niveau du Chef d'Oeuvre.
zoske
posted
the 09/16/2026 at 03:22 PM
rogeraf
par contre un vrai projecteur avec une vrai matrice 4K, c'est entre 5000 et 15.000€. Tout ce qui est en dessous de prix ont une matrice 1080p qui émulent (en reproduisant 3 autres pixels à partir de un (1080 x 4= UHD) la 4K. En gros jusqu'à une projection 70-80" on en voit pas la différence avec un vrai 4K sauf le prix
zoske
posted
the 09/16/2026 at 03:30 PM
51love
Je ne parle pas d’une interprétation, juste du fonctionnement du VRR.
Le VRR n’unlock pas les FPS : il sert uniquement à synchroniser l’affichage quand le framerate varie.
Donc s’il est utile, c’est qu’on n’a pas un 60 fps parfaitement constant.
les 10-20% que tu parles sont au niveau du moteur 3D "headroom" et non une fonction technique du HDMI qu'est le VRR.
Cela Unlock rien car ce n'est pas au niveau du moteur graphique du jeu mais cela permet d'enlever le VSynch sur 60hz et donc ça uncap. Et le VRR empêche le déchirement de l'image fait par la TV pas le moteur du jeu.
Aussi pour que le VRR soit obligatoire à tous les jeux, cela serait parce que toutes les TV ont le VRR... ET c'est loin d'être le cas, c'est pour ça que les programmeurs privilègent le 30/60fps cap pour coller aux specs de la majorité des TV.
rogeraf
posted
the 09/16/2026 at 03:33 PM
zoske
Tout a fait c'est ce que j'ai en VP de 2022 (BenQ TK700 Vidéoprojecteur Gaming 4K HDR). La qualité rend bien comparée a une résolution de VP à 1080p (ou là ca pique les yeux quand meme). J'en suis satisfait sauf pour l'effet chauffage du ventilateur en été, période de canicule !
51love
posted
the 09/16/2026 at 03:41 PM
zoske
ce que je voulais dire c'est que le VRR permet d unlock les FPS, et ça a été fait régulièrement dans le passé sur console qui ait un mode 30fps et a côté un mode unlock VRR.
Le but c'est d'optimiser la fluidité, et pour ça le fait d'afficher le maximum d'image, quand elles sont prêtes sont indispensables, mais tu ne peux pas unlock sans VRR.
Enfin si, certains le font, t'as des jeux qui tournent parfois pas loin des 40 fps, mais c'est de degueulasse la variation.
Avoir le VRR permet un niveau de fluidité dans ce scénario largement plus flatteur que du 30fps.
cyr
posted
the 09/16/2026 at 03:43 PM
ravyxxs
marquant oui, chef d'œuvre peut-être pas.
51love
posted
the 09/16/2026 at 03:45 PM
zoske
ce que je veux dire c'est que si t'as une fréquence target comme du 60fps, tu as 2 scénarios :
- ton moteur est sous cette target et donc ça rame
- ton moteur est au dessus de ce scénario, c'est constant mais pas optimale niveau fluidité.
Le VRR permet de résoudre ces 2 problèmes. Pas uniquement celui de ton premier message
akinen
posted
the 09/16/2026 at 03:51 PM
On sait que le respect sera total
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 03:52 PM
cyr
Ah pour l'époque ça devrait l'être. Et j'ai fait le jeu tard, donc dans des cas comme ça, comme pour toi avec GTA 3, tu te dois de prendre du recul. C'est pas facile, mais tu essayes, puis tu vois pourquoi en fait ils en parlaient autant après tout ce temps.
Le jeu étant grand, énorme etc. Y avait aussi le Rumble Pack, je sais plus ce que ça faisait mais y avait des atouts pour en faire le titre qu'on lui donne à présent..
ducknsexe
posted
the 09/16/2026 at 04:21 PM
cyr
Zelda: Ocarina of Time est un véritable chef-d’œuvre pour son époque. C’est l’un des premiers jeux à avoir aussi bien exploité la 3D et à avoir posé de nombreuses bases du jeu d’aventure : le Z-targeting, la caméra, l’exploration en 3D, les combats et des donjons pensés autour de la profondeur et de l’environnement sonore.
À cela s’ajoutaient des images précalculées réalistes pour l’époque, un Zelda avec un Link adulte, une ambiance véritablement magique, et bien sur Epona que l ont pouvais chevauché sur la plaine d Hyrule., qui donnait une toute autre dimension à l’exploration. C était un véritable tour de force.
Aujourd'hui le jeu serais sublime mais tu ne retrouvera pas la surprise ou la révolution que fut Zelda OOT de son époque .moult jeu 3D ont fait leur chemin depuis .
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on sait pas, le VRR permet d unlock les FPS efficacemment.
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Pour garantir une fréquence constante, un jeu tourne tjs en interne avec une marge de 10 a 20 % de plus mini.
Après que le jeu rame par moment, peut être, et ça permettra de bcp moins le sentir.
Mais quand t'as le VRR, ça serait dommage de ne pas le proposer, c'est un game changer niveau ressenti en terme de fluidité.
Le VRR devrait être obligatoire pour tous les jeux.
Ocarina of Time, fait en 2013, très très tard sur ma NEW 3DS XL m'a laissé d'excellent souvenir. Je pars du principe que si après 10-25 ans de jeu vidéo tu arrives à te souvenir de thèmes et que tu peux les chanter, c'est que c'est du niveau du Chef d'Oeuvre.
Le VRR n’unlock pas les FPS : il sert uniquement à synchroniser l’affichage quand le framerate varie.
Donc s’il est utile, c’est qu’on n’a pas un 60 fps parfaitement constant.
les 10-20% que tu parles sont au niveau du moteur 3D "headroom" et non une fonction technique du HDMI qu'est le VRR.
Cela Unlock rien car ce n'est pas au niveau du moteur graphique du jeu mais cela permet d'enlever le VSynch sur 60hz et donc ça uncap. Et le VRR empêche le déchirement de l'image fait par la TV pas le moteur du jeu.
Aussi pour que le VRR soit obligatoire à tous les jeux, cela serait parce que toutes les TV ont le VRR... ET c'est loin d'être le cas, c'est pour ça que les programmeurs privilègent le 30/60fps cap pour coller aux specs de la majorité des TV.
Le but c'est d'optimiser la fluidité, et pour ça le fait d'afficher le maximum d'image, quand elles sont prêtes sont indispensables, mais tu ne peux pas unlock sans VRR.
Enfin si, certains le font, t'as des jeux qui tournent parfois pas loin des 40 fps, mais c'est de degueulasse la variation.
Avoir le VRR permet un niveau de fluidité dans ce scénario largement plus flatteur que du 30fps.
- ton moteur est sous cette target et donc ça rame
- ton moteur est au dessus de ce scénario, c'est constant mais pas optimale niveau fluidité.
Le VRR permet de résoudre ces 2 problèmes. Pas uniquement celui de ton premier message
Le jeu étant grand, énorme etc. Y avait aussi le Rumble Pack, je sais plus ce que ça faisait mais y avait des atouts pour en faire le titre qu'on lui donne à présent..
À cela s’ajoutaient des images précalculées réalistes pour l’époque, un Zelda avec un Link adulte, une ambiance véritablement magique, et bien sur Epona que l ont pouvais chevauché sur la plaine d Hyrule., qui donnait une toute autre dimension à l’exploration. C était un véritable tour de force.
Aujourd'hui le jeu serais sublime mais tu ne retrouvera pas la surprise ou la révolution que fut Zelda OOT de son époque .moult jeu 3D ont fait leur chemin depuis .