Quelques jours seulement après la sortie de The Blood of Dawnwalker, le studio polonais Rebel Wolves commence déjà à préparer le développement d'une suite.Il faut dire que The Blood of Dawnwalker a rapidement trouvé son public. Le jeu de rôle aux accents horrifiques, centré sur un univers vampirique, a officiellement dépassé le million d'exemplaires vendus. Une performance qui permet visiblement à Rebel Wolves de se projeter sans attendre.Sur LinkedIn, Jakub Szamałek, directeur narratif de Rebel Wolves, explique ne pas vouloir se reposer sur ses lauriers et recherche activement un Lead Writer afin de rejoindre l'équipe narrative et participer à la conception du prochain chapitre de la saga Dawnwalker. Le message ne laisse d'ailleurs guère de doute sur les ambitions de Rebel Wolves : le studio veut une personne capable de produire un travail d'écriture de très haut niveau et disposant également d'une solide expérience dans la gestion d'équipe.Le poste implique des responsabilités importantes. Le futur responsable devra notamment participer à l'écriture des dialogues et des différents textes présents dans le jeu, travailler directement avec la direction narrative ainsi qu'avec les autres responsables de l'équipe, mais aussi encadrer l'ensemble des scénaristes. Rebel Wolves demande au minimum six années d'expérience dans l'écriture ou le design narratif dans l'industrie du jeu vidéo, avec un parcours considéré comme particulièrement remarquable.Un profil exigeant, mais qui s'explique assez facilement lorsque l'on se penche sur les origines du studio. Rebel Wolves a été fondé par plusieurs anciens membres de CD Projekt RED, dont Jakub Szamałek. Ce dernier possède notamment une expérience majeure sur des productions comme Cyberpunk 2077, Thronebreaker et Gwent, après avoir également travaillé sur The Witcher 3 et ses extensions.Cette expérience devrait donc peser dans la construction de la suite de The Blood of Dawnwalker. Même si Rebel Wolves n'en est qu'à son premier jeu, le studio dispose déjà d'une équipe ayant participé à plusieurs RPG narratifs particulièrement ambitieux.Pour les joueurs, cette annonce constitue surtout un premier indice sur les intentions du studio. Rebel Wolves ne semble clairement pas vouloir considérer The Blood of Dawnwalker comme une aventure sans lendemain. Reste maintenant à découvrir sous quelle forme prendra le prochain épisode de cette nouvelle saga.