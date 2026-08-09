profile
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
6
Likers
name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aeris201
14
Likes
Likers
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 233
visites since opening : 424980
aeris201 > blog
[Précos] Carrefour : Switch 2 collector + Zelda OOT (542€), manette Pro (108€)


https://t.co/udYJ8TFUEv
https://lk.gt/azB6F
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 09/08/2026 at 05:33 PM by aeris201
    comments (21)
    wolverine posted the 09/08/2026 at 05:37 PM
    Je voulais la manette mais 108 euros faut pas déconner si vous trouvez moins chère partagez !

    Sinon je trouve la console très belle
    saram posted the 09/08/2026 at 05:41 PM
    Bon ben ce sera sans moi la manette, trop cher pour un pad.
    jeanouillz posted the 09/08/2026 at 05:44 PM
    Précommande du jeu simple pour environs 50€ à Leclerc et Auchan.
    Coté Micromania ils disent qu'ils auront des petits bonus en plus.
    A voir côté Fnac ou Cultura
    forte posted the 09/08/2026 at 05:48 PM
    50 balles chez Carrefour jour 1, c'est très bien comme ca !
    temporell posted the 09/08/2026 at 05:49 PM
    108 € mais c'est quoi cette arnaque ???
    onimusha posted the 09/08/2026 at 05:53 PM
    temporell
    NQE (nintendo quenelle edition, par contre pour le prix pas de vaseline offert)
    toulia posted the 09/08/2026 at 05:53 PM
    C'est fiable les préco chez carrouf ?
    jackfrost posted the 09/08/2026 at 05:54 PM
    temporell même la console est trop chère

    J'ai l'impression qu'il y a une taxe de 40€ sur ces produits...
    jeanouillz posted the 09/08/2026 at 05:54 PM
    Le jeu chez Micromania avec les deux bonus : https://www.micromania.fr/p/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-162114.html />
    A lerclerc :     https://www.e.leclerc/fp/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-nintendo-switch-2-0045496315481 />
    A cultura :     https://www.cultura.com/p-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-switch-2-13424071.html
    echizen posted the 09/08/2026 at 06:01 PM
    Ah les batard chez Micromania il est à 70 euros alors que sur les autres sites il est quasi à 50. Et genre les goodies sont offerts...
    shinz0 posted the 09/08/2026 at 06:08 PM
    En rupture partout
    Il manque Amazon, Fnac et Micromania pour la Switch 2
    sdkios posted the 09/08/2026 at 06:29 PM
    Qui a reussi? J'ai testé cultura et cdiscount quand c'etait en ligne, mais impossible d'ajouter/valider le panier :/
    legend83 posted the 09/08/2026 at 06:30 PM
    Je suis pas en France, rien de lister chez moi. Urrr
    shinz0 posted the 09/08/2026 at 06:35 PM
    sdkios c'est fini pour Cultura et Cdiscount
    sdkios posted the 09/08/2026 at 06:37 PM
    shinz0 oui je sais, j'etais la au tout debut quand c'etait dispo, mais impossible de commander malheureusement
    wickette posted the 09/08/2026 at 06:41 PM
    Tu sais que ça va pas bider quand même le jeu standard est hors stock sur certaines grandes enseignes
    shinz0 posted the 09/08/2026 at 06:51 PM
    sdkios faut attendre Amazon et la Fnac maintenant

    Je viens de chopper la manette chez Cultura à 80€
    51love posted the 09/08/2026 at 06:53 PM
    Pas fan comme souvent avec les éditions spéciales
    shinz0 posted the 09/08/2026 at 06:57 PM
    Les fils de **** déjà sur Ebay la console
    sdkios posted the 09/08/2026 at 06:59 PM
    shinz0 fnac c est mort aussi deja, reste plus qu'amazon, ca me semble mort, tant pis.
    shinz0 posted the 09/08/2026 at 07:03 PM
    sdkios problème d'Amazon beaucoup de client et on ne sait pas à quelle heure ça commence
    C'est de pire en pire pour chopper des collectors
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo