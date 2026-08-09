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name :
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
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aeris201
> blog
[Précos] Carrefour : Switch 2 collector + Zelda OOT (542€), manette Pro (108€)
https://t.co/udYJ8TFUEv
https://lk.gt/azB6F
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link49
posted the 09/08/2026 at 05:33 PM by
aeris201
comments (
21
)
wolverine
posted
the 09/08/2026 at 05:37 PM
Je voulais la manette mais 108 euros faut pas déconner si vous trouvez moins chère partagez !
Sinon je trouve la console très belle
saram
posted
the 09/08/2026 at 05:41 PM
Bon ben ce sera sans moi la manette, trop cher pour un pad.
jeanouillz
posted
the 09/08/2026 at 05:44 PM
Précommande du jeu simple pour environs 50€ à Leclerc et Auchan.
Coté Micromania ils disent qu'ils auront des petits bonus en plus.
A voir côté Fnac ou Cultura
forte
posted
the 09/08/2026 at 05:48 PM
50 balles chez Carrefour jour 1, c'est très bien comme ca !
temporell
posted
the 09/08/2026 at 05:49 PM
108 € mais c'est quoi cette arnaque ???
onimusha
posted
the 09/08/2026 at 05:53 PM
temporell
NQE (nintendo quenelle edition, par contre pour le prix pas de vaseline offert)
toulia
posted
the 09/08/2026 at 05:53 PM
C'est fiable les préco chez carrouf ?
jackfrost
posted
the 09/08/2026 at 05:54 PM
temporell
même la console est trop chère
J'ai l'impression qu'il y a une taxe de 40€ sur ces produits...
jeanouillz
posted
the 09/08/2026 at 05:54 PM
Le jeu chez Micromania avec les deux bonus :
https://www.micromania.fr/p/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-162114.html
/>
A lerclerc :
https://www.e.leclerc/fp/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-nintendo-switch-2-0045496315481
/>
A cultura :
https://www.cultura.com/p-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-switch-2-13424071.html
echizen
posted
the 09/08/2026 at 06:01 PM
Ah les batard chez Micromania il est à 70 euros alors que sur les autres sites il est quasi à 50. Et genre les goodies sont offerts...
shinz0
posted
the 09/08/2026 at 06:08 PM
En rupture partout
Il manque Amazon, Fnac et Micromania pour la Switch 2
sdkios
posted
the 09/08/2026 at 06:29 PM
Qui a reussi? J'ai testé cultura et cdiscount quand c'etait en ligne, mais impossible d'ajouter/valider le panier :/
legend83
posted
the 09/08/2026 at 06:30 PM
Je suis pas en France, rien de lister chez moi. Urrr
shinz0
posted
the 09/08/2026 at 06:35 PM
sdkios
c'est fini pour Cultura et Cdiscount
sdkios
posted
the 09/08/2026 at 06:37 PM
shinz0
oui je sais, j'etais la au tout debut quand c'etait dispo, mais impossible de commander malheureusement
wickette
posted
the 09/08/2026 at 06:41 PM
Tu sais que ça va pas bider quand même le jeu standard est hors stock sur certaines grandes enseignes
shinz0
posted
the 09/08/2026 at 06:51 PM
sdkios
faut attendre Amazon et la Fnac maintenant
Je viens de chopper la manette chez Cultura à 80€
51love
posted
the 09/08/2026 at 06:53 PM
Pas fan
comme souvent avec les éditions spéciales
shinz0
posted
the 09/08/2026 at 06:57 PM
Les fils de **** déjà sur Ebay la console
sdkios
posted
the 09/08/2026 at 06:59 PM
shinz0
fnac c est mort aussi deja, reste plus qu'amazon, ca me semble mort, tant pis.
shinz0
posted
the 09/08/2026 at 07:03 PM
sdkios
problème d'Amazon beaucoup de client et on ne sait pas à quelle heure ça commence
C'est de pire en pire pour chopper des collectors
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Sinon je trouve la console très belle
Coté Micromania ils disent qu'ils auront des petits bonus en plus.
A voir côté Fnac ou Cultura
NQE (nintendo quenelle edition, par contre pour le prix pas de vaseline offert)
J'ai l'impression qu'il y a une taxe de 40€ sur ces produits...
A lerclerc : https://www.e.leclerc/fp/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-nintendo-switch-2-0045496315481
A cultura : https://www.cultura.com/p-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-switch-2-13424071.html
Il manque Amazon, Fnac et Micromania pour la Switch 2
Je viens de chopper la manette chez Cultura à 80€
C'est de pire en pire pour chopper des collectors