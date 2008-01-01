Voilà les résultats après plusieurs semaines (j'avoue j'avais la flemme).
2nd avec 7 votes
1er avec 20 votes
- Gears of War 2 remporte le classement, vous soulignez une meilleure ambiance, un multi qui déchire avec des maps d'anthologie et des missions plus marquantes. Cependant, les membres ayant votés pour le 3 ont préférés sa campagne, le fait qu'il introduisait le mode Horde pour la première fois et qu'il avait des boss incroyables
Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain duel qui je pense devrait être assez serré !
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posted the 08/20/2026 at 04:11 PM by mrpopulus