Voilà les résultats après plusieurs semaines (j'avoue j'avais la flemme).- Gears of War 2 remporte le classement, vous soulignez une meilleure ambiance, un multi qui déchire avec des maps d'anthologie et des missions plus marquantes. Cependant, les membres ayant votés pour le 3 ont préférés sa campagne, le fait qu'il introduisait le mode Horde pour la première fois et qu'il avait des boss incroyablesJe remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain duel qui je pense devrait être assez serré !