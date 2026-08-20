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Grand Theft Auto VI
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primerose
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GTA VI - Le poireau aux trousses (Fuite J3)
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posted the 08/20/2026 at 10:19 AM by
primerose
comments (
30
)
jeanouillz
posted
the 08/20/2026 at 10:22 AM
Qu'est-ce que c'est plat... Mais au moins je suis content pour le retour de V-Rock
loganwolverine
posted
the 08/20/2026 at 10:22 AM
Bon Rockstar soit vous avancer la sortie du jeu a Septembre, soit le Leaker lâche le jeu version PC
jeanouillz
posted
the 08/20/2026 at 10:23 AM
Le mec a vraiment accès au jeu au vu du dernier segment
, en tout cas a un ancienne version
zekk
posted
the 08/20/2026 at 10:25 AM
jeanouillz
En même temps, c'est des vidéos pour tester certaines fonctionnalité, ça se voit clairement...
Vu la rage que le leaker a ( et la tune qu'il veut se faire aussi), il ne va pas montrer les meilleurs vidéos dont il possède
sonilka
posted
the 08/20/2026 at 10:25 AM
La fin
L'insolence du gars
kinectical
posted
the 08/20/2026 at 10:30 AM
zekk
le mec possède pas de vidéo …il possède un build jouable tu voit la preuve à la fin
malroth
posted
the 08/20/2026 at 10:34 AM
mon Dieu...
vous etes vraiment CERTAIN que c'est vrai ?
à la fin, comment est ce possible ? RDR2 etait 1000 fois plus abouti sur les details comme ça. ça fait peur
altendorf
posted
the 08/20/2026 at 10:37 AM
malroth
C’est une build interne pas une version définitive…
zekk
posted
the 08/20/2026 at 10:39 AM
kinectical
Oui, effectivement, mais ça ne change rien au fond de mon message
altendorf
De plus, on ne sait pas de quand il date, ça invalide le fait que certaines vidéos dates de 2023 et d'autres de 2025
walterwhite
posted
the 08/20/2026 at 10:49 AM
sonilka
Quel fumier, il est fort
kinectical
posted
the 08/20/2026 at 10:54 AM
zekk
le build date de minimum 2025 dans un autre leak ya une chanson de Tate Mc Rea qui joue qui est sorti en 2025
zekk
posted
the 08/20/2026 at 10:55 AM
kinectical
ducknsexe
posted
the 08/20/2026 at 10:56 AM
Fight simulator 2026
malroth
posted
the 08/20/2026 at 10:56 AM
altendorf
ah ok, bon on verra bien mais je sais pas, ça sens pas bon, en tout cas j'ai cette sensation d'un jeu qui va stagner apres RDR2
cyr
posted
the 08/20/2026 at 11:06 AM
En même temps rockstars n'a montré aucune versions jouable. Juste quelque trailer, mais comme tous le monde sait, les trailers on peux les préparer comme on veux.
Après j'ai d'énormes doute sur le faite que le jeux soit très très proche du dernier trailer.
Il y a la réalité qui rattrape la fiction
Ceci dit j'ai vu aucune video du mec qui poste les vidéo du ingame.
Après si c'est des versions de 2025, ben c'est sûrement pas si loin de la réalité. Les mec vont pas retravailler le jeux intégralement a quelque mois avant la sortie....
Quelqu'un sait depuis combien de temps le jeux est en devellopement ?
link571
posted
the 08/20/2026 at 11:07 AM
En faite le gars a carrément un build test du jeu
Alors certes c’est sans doute pas la version finale du jeu mais faut que Rockstar réagisse car la c’est bien plus grave que quelques simples vidéos …
kratoszeus
posted
the 08/20/2026 at 11:13 AM
cyr
depuis la sortie de rdr 2 et 2020 pour le full développement
cyr
posted
the 08/20/2026 at 11:17 AM
kratoszeus
OK merci. Donc 4 ans de modélisation et peut-être 1 année pour peaufiner.
Après tous dépend du.nombre d'employé alloué au service
shambala93
posted
the 08/20/2026 at 11:17 AM
J’imagine le procès dans les mois ou années à venir…
cyr
posted
the 08/20/2026 at 11:19 AM
link571
ben oui, il leur suffit de balancer 1 vidéo in game, voir de faire un événement et le mec sera discréditer direct....
A moins que......
zekk
posted
the 08/20/2026 at 11:20 AM
cyr
c’est prévu jeudi prochain
link571
posted
the 08/20/2026 at 11:24 AM
zekk
Jeudi prochain c’est loin dans cette situation. Il peut leak encore beaucoup de chose et peut être même sur l’histoire…
zekk
posted
the 08/20/2026 at 11:34 AM
link571
Oui, mais pour la com, ils ont un accord avec Netflix, ça va être difficile de communiquer avant
link571
posted
the 08/20/2026 at 11:48 AM
zekk
Ah oui clairement l’accord avec Netflix doit être compliquer à gérer maintenant et puis d’un coter même si il avance l’aperçu étendu si le mec a accès à la fin du jeu c’est catastrophique
zekk
posted
the 08/20/2026 at 11:49 AM
link571
oui, vraiment. Après heureusement c’est des jeux que l'on fait pour le fun, ça peut gâcher l'histoire, mais ça n’enlevera pas le fun manette en main
taiko
posted
the 08/20/2026 at 11:52 AM
Ouais c'est une build test très loin de ce que ce à quoi ça va ressembler... C'est d'une évidence.
On est loin de la colorimétrie d'un gta ou des trailers.
Tout est grisonnant.
C'est une build pour debug le jeu. Rien de représentatif.
Ça peut être une build de 2026, ça ne change rien si c'est une version light pour debug le jeu ou tester des fonctionnalités.
cyr
jamais eu de différence entre les trailers et le gameplay chez rockstar.
sino
posted
the 08/20/2026 at 11:55 AM
Build de test ou pas, ce qui me frappe c'est la netteté des décors en étant dans le ciel ; c'est frappant.
cyr
posted
the 08/20/2026 at 12:00 PM
zekk
OK merci.
taiko
il y a un début a tous.
Sûrement durant les cinématique ca devrait être ressemblant, mais en plein ville, impossible de maintenir un niveau de détails. Ou alors il faut un pc costauds.
A moins que la ville se compose d'une dizaine de rue seulement....
jasonduval
posted
the 08/20/2026 at 12:11 PM
Le hacker qui s'en bat totalement les reins hein du JV il fait juste sa pub pour sa crypto et ca marche.
Je regarderais plus rien absolument aucun intérêt
zekk
posted
the 08/20/2026 at 12:26 PM
jasonduval
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Vu la rage que le leaker a ( et la tune qu'il veut se faire aussi), il ne va pas montrer les meilleurs vidéos dont il possède
vous etes vraiment CERTAIN que c'est vrai ?
à la fin, comment est ce possible ? RDR2 etait 1000 fois plus abouti sur les details comme ça. ça fait peur
altendorf De plus, on ne sait pas de quand il date, ça invalide le fait que certaines vidéos dates de 2023 et d'autres de 2025
Après j'ai d'énormes doute sur le faite que le jeux soit très très proche du dernier trailer.
Il y a la réalité qui rattrape la fiction
Ceci dit j'ai vu aucune video du mec qui poste les vidéo du ingame.
Après si c'est des versions de 2025, ben c'est sûrement pas si loin de la réalité. Les mec vont pas retravailler le jeux intégralement a quelque mois avant la sortie....
Quelqu'un sait depuis combien de temps le jeux est en devellopement ?
Après tous dépend du.nombre d'employé alloué au service
A moins que......
On est loin de la colorimétrie d'un gta ou des trailers.
Tout est grisonnant.
C'est une build pour debug le jeu. Rien de représentatif.
Ça peut être une build de 2026, ça ne change rien si c'est une version light pour debug le jeu ou tester des fonctionnalités.cyr jamais eu de différence entre les trailers et le gameplay chez rockstar.
taiko il y a un début a tous.
Sûrement durant les cinématique ca devrait être ressemblant, mais en plein ville, impossible de maintenir un niveau de détails. Ou alors il faut un pc costauds.
A moins que la ville se compose d'une dizaine de rue seulement....
Je regarderais plus rien absolument aucun intérêt