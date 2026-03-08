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name :
Baldur's Gate III
platform :
Xbox Series X
editor :
N.C
developer :
Larian Studios
genre :
RPG
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PC
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Playstation 5
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skuldleif
> blog
Baldur's Gate 3 est passé Xbox Play Anywhere
voilou
https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/baldurs-gate-3/9ND58LQTG09T
tags :
2
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goldmen33
,
junaldinho
posted the 08/03/2026 at 04:47 PM by
skuldleif
comments (
1
)
suikoden
posted
the 08/03/2026 at 05:32 PM
Heureusement que mon cousin me l'a offert sur steam ^^
Je vais pouvoir voir si la version demat avec le système de licence le passe en Play Anywhere
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Je vais pouvoir voir si la version demat avec le système de licence le passe en Play Anywhere