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Baldur's Gate III
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name : Baldur's Gate III
platform : Xbox Series X
editor : N.C
developer : Larian Studios
genre : RPG
other versions : PC - Playstation 5
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skuldleif
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Baldur's Gate 3 est passé Xbox Play Anywhere


voilou
https://www.xbox.com/fr-FR/games/store/baldurs-gate-3/9ND58LQTG09T
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    goldmen33, junaldinho
    posted the 08/03/2026 at 04:47 PM by skuldleif
    comments (1)
    suikoden posted the 08/03/2026 at 05:32 PM
    Heureusement que mon cousin me l'a offert sur steam ^^
    Je vais pouvoir voir si la version demat avec le système de licence le passe en Play Anywhere
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