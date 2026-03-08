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Splatoon Raiders
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name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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aeris201 > blog
[Charts France] Splatoon Raiders s'impose comme partout ailleurs
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    rogeraf, link49
    posted the 08/03/2026 at 08:15 AM by aeris201
    comments (7)
    rogeraf posted the 08/03/2026 at 08:23 AM
    Fifa toujours dans le top ! Incroyable. EA sports 27 va surement cartonner à la rentrée
    keiku posted the 08/03/2026 at 08:30 AM
    rogeraf heureusement qu'ils ont fifa, c'est le seul jeu qui maintient leur boite a flot...
    rocan posted the 08/03/2026 at 08:33 AM
    Sans oublier Tomodachi l'increvable
    zboubi480 posted the 08/03/2026 at 08:38 AM
    Ils se sont fait racheter non ? Ça en est ou ?
    rogeraf posted the 08/03/2026 at 08:39 AM
    keiku Les Saoudiens achetent EA et le foot ! Dembele a décliner leur proposition de contrat .. au moins pour un an ..
    keiku posted the 08/03/2026 at 08:43 AM
    rogeraf du coup il va faire aussi faire la grève de la console et dire une semaine sans jouer a fifa ?
    rogeraf posted the 08/03/2026 at 09:01 AM
    keiku les Fifouts et fans de cartes joueurs Fifa. C'est une drogue là, donc pas de grève prévue sinon on va les perdre les pauvres
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