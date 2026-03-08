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name :
Splatoon Raiders
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
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aeris201
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[Charts France] Splatoon Raiders s'impose comme partout ailleurs
https://x.com/SELL_JeuxVideo/status/2084189983825399920?s=20
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rogeraf
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link49
posted the 08/03/2026 at 08:15 AM by
aeris201
comments (
7
)
rogeraf
posted
the 08/03/2026 at 08:23 AM
Fifa toujours dans le top ! Incroyable. EA sports 27 va surement cartonner à la rentrée
keiku
posted
the 08/03/2026 at 08:30 AM
rogeraf
heureusement qu'ils ont fifa, c'est le seul jeu qui maintient leur boite a flot...
rocan
posted
the 08/03/2026 at 08:33 AM
Sans oublier Tomodachi l'increvable
zboubi480
posted
the 08/03/2026 at 08:38 AM
Ils se sont fait racheter non ? Ça en est ou ?
rogeraf
posted
the 08/03/2026 at 08:39 AM
keiku
Les Saoudiens achetent EA et le foot ! Dembele a décliner leur proposition de contrat .. au moins pour un an ..
keiku
posted
the 08/03/2026 at 08:43 AM
rogeraf
du coup il va faire aussi faire la grève de la console et dire une semaine sans jouer a fifa ?
rogeraf
posted
the 08/03/2026 at 09:01 AM
keiku
les Fifouts et fans de cartes joueurs Fifa. C'est une drogue là, donc pas de grève prévue sinon on va les perdre les pauvres
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