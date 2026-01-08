Series X : au lancement 499,99 € puis après 3 hausses: 799,99 € ( +60% )

Series X Digital : au lancement 499,99 € puis après 2 hausses: 749,99€

Series S 512 Go : au lancement 299,99 € puis après 2 hausses: 499,99 €

Series S 1 To : au lancement 349,99 € puis après 2 hausses: 599,99 € ( +71% )



PS5 standard: au lancement 499,99 € puis après 2 hausses: 649,99€ (+30 %)

PS5 Digital: au lancement 399,99 € puis après 3 hausses: 599,99€ (+50 %)

PS5 PRO: au lancement 799,99 € puis après 1 hausse: 899,99€



La comparaison avec la Xbox est parlante. Sony a mieux contenu son modèle phare : +30 % pour la PS5 standard contre +60 % pour la Series X. Mais la Digital Edition raconte une autre histoire : +50 % depuis 2020, et surtout un écart avec la version lecteur réduit de 100 € à 50 € — le "sans lecteur" ne fait presque plus économiser quoi que ce soit, exactement comme chez Microsoft. Là encore, mauvais signal pour le dématérialisé, bon argument pour le physique.



Switch: 329,99 € avec une baisse de prix passe à 299,99 €

Switch Lite: 219,99 € le prix n'a pas bougé

Switch OLED: 349,99 € le prix n'a pas bougé

La Switch n'a pas subi en frontal la période de la hausse de la ram, logique que le prix n'est pas augmenté...toutefois on rappellera que la non baisse de prix avec l'inflation peut constituer une baisse tacite des prix.



Switch 2 : de 469,99 € à 499,99 € la hausse va être relativement modeste en septembre ...cela laisse imaginer une nouvelle hausse des prix surement avant la période de noël a fin de pousser les gens à un achat anticipé.



Très clairement on ne peut nier que le positionnement prix de Nintendo va vraiment être un élément déterminant, en restant le moins cher et compte de la hausse incroyable des prix pour Microsoft et Sony.



Même la Switch pourrait donc imaginer se vendre plus que prévu (jusqu'à battre le score de la PS2? ) sachant que des familles pourraient largement se contenter d'uen Switch pour leurs petits, en entrée de gamme elle est imbattable...avec 100 euros de plus tu as 2 Switchs pour le prix d'une Switch 2!