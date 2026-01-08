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Bilan de la hausse des prix Console:
Series X : au lancement 499,99 € puis après 3 hausses: 799,99 € ( +60% )
Series X Digital : au lancement 499,99 € puis après 2 hausses: 749,99€
Series S 512 Go : au lancement 299,99 € puis après 2 hausses: 499,99 €
Series S 1 To : au lancement 349,99 € puis après 2 hausses: 599,99 € ( +71% )

PS5 standard: au lancement 499,99 € puis après 2 hausses: 649,99€ (+30 %)
PS5 Digital: au lancement 399,99 € puis après 3 hausses: 599,99€ (+50 %)
PS5 PRO: au lancement 799,99 € puis après 1 hausse: 899,99€

La comparaison avec la Xbox est parlante. Sony a mieux contenu son modèle phare : +30 % pour la PS5 standard contre +60 % pour la Series X. Mais la Digital Edition raconte une autre histoire : +50 % depuis 2020, et surtout un écart avec la version lecteur réduit de 100 € à 50 € — le "sans lecteur" ne fait presque plus économiser quoi que ce soit, exactement comme chez Microsoft. Là encore, mauvais signal pour le dématérialisé, bon argument pour le physique.

Switch: 329,99 € avec une baisse de prix passe à 299,99 €
Switch Lite: 219,99 € le prix n'a pas bougé
Switch OLED: 349,99 € le prix n'a pas bougé
La Switch n'a pas subi en frontal la période de la hausse de la ram, logique que le prix n'est pas augmenté...toutefois on rappellera que la non baisse de prix avec l'inflation peut constituer une baisse tacite des prix.

Switch 2 : de 469,99 € à 499,99 € la hausse va être relativement modeste en septembre ...cela laisse imaginer une nouvelle hausse des prix surement avant la période de noël a fin de pousser les gens à un achat anticipé.

Très clairement on ne peut nier que le positionnement prix de Nintendo va vraiment être un élément déterminant, en restant le moins cher et compte de la hausse incroyable des prix pour Microsoft et Sony.

Même la Switch pourrait donc imaginer se vendre plus que prévu (jusqu'à battre le score de la PS2? ) sachant que des familles pourraient largement se contenter d'uen Switch pour leurs petits, en entrée de gamme elle est imbattable...avec 100 euros de plus tu as 2 Switchs pour le prix d'une Switch 2!
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    posted the 08/01/2026 at 07:55 PM by newtechnix
    comments (13)
    newtechnix posted the 08/01/2026 at 08:03 PM
    Nintendo +6,4 % sur un seul modèle,
    Sony +100 € partout,
    Microsoft +150 à +200 € partout.

    Valve a même augmenté le Steam Deck OLED de plus de 40 % dès mai. Nintendo est le mieux armé pour absorber (marge confortable sur un hardware modeste).

    La course à la puissance aura été un piège, ironiquement Nintendo qui n'avait pas les moyens de suivre se retrouve en sécurité.
    khazawi posted the 08/01/2026 at 08:05 PM
    Le store de Xbox n'est pas assez rentable vu que peu de jeux se vendent comparé aux autres. Et peut-être aussi que les consoles Xbox sont parmi les moins prioritaires pour avoir des composants pour maintenir les lignes de production, avec des fortes hausses de prix.
    Tout cela ne suffirait pas car ils perdent quand même de l'argent sur chaque console.

    Le vrai échec est la Series S à l'époque où la PS5 était introuvable.
    osiris67 posted the 08/01/2026 at 08:05 PM
    Qui sont les pigeons qui achete? Deja rien qu’apres la hausse du ps+ j ai arreté de joué en ligne depuis 2 ans.
    skuldleif posted the 08/01/2026 at 08:30 PM
    khazawi putin mais t'es relou c'est incroyable
    lautrek posted the 08/01/2026 at 08:31 PM
    800€ une série X ?!
    khazawi posted the 08/01/2026 at 08:32 PM
    skuldleif j'y peux rien si ce sont des incompétents notoires
    newtechnix posted the 08/01/2026 at 08:35 PM
    lautrek Le prix de 799,99 € au 1er août 2026 correspond au nouveau tarif officiel en France de la console Xbox Series X 1 To avec lecteur de disque, suite à la hausse générale des prix appliquée par Microsoft en raison de la flambée du coût des composants de mémoire et de stockage
    skuldleif posted the 08/01/2026 at 08:35 PM
    lautrek ouep [url]https://www.xbox.com/fr-FR/consoles/xbox-series-x
    [/url]
    c'est un suicide , si on la veut actuellement c'est d'occasion , la PS5 parait ok en comparaison

    khazawi t'es pas obligé d'etre en rut constamment sur xbox t'es tres relou
    skuldleif posted the 08/01/2026 at 08:39 PM
    la steam machine fais moins bien tourner halo qu'une PS5 en etant le double du prix je sais pas si vous vous rendez compte
    khazawi posted the 08/01/2026 at 08:42 PM
    skuldleif tu es actionnaire chez Microsoft ? Ils sont membres de ta famille ?
    keiku posted the 08/01/2026 at 08:49 PM
    en gros le prix de la ram double le prix de la console double... a croire qu'une console ce n'est que de la ram...
    lautrek posted the 08/01/2026 at 09:02 PM
    skuldleif newtechnix le nouveau prix est complètement fou, du suicide en effet.
    kikoo31 posted the 08/01/2026 at 10:29 PM
    ceux qui l'ont pris day one et qui vont le revendre quasiment au même prix qui l'ont acheté
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