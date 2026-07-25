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Halo : Campaign Evolved
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name : Halo : Campaign Evolved
platform : Playstation 5
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : PC - Xbox Series X
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ratchet
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[Perso] Achat du weekend !


Bon! J’hésitais à reprendre un jeu ce mois (quand même dépenser +500e en Pokémon vintage ), de plus il y avait une hésitation entre Splatoon et Halo! Étant à fond en ce moment sur Final Fantasy 12 (dernière ligne droite avant le platine) je voulais repartir sur de la Switch 2 histoire de changer un peu de console.

Puis finalement j’ai vu que Halo avait un accès anticipé depuis hier, j’ai donc craquer ce matin par contre août aucune dépense en JV j’ai abusé en juillet!

Du coup Splatoon je le prendrais en septembre avec Wolverine ! Voilà je lance le jeu et j’ai quasiment rien regarder en plus

PS: Les trophées semblent abusé par contre!
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    idd, ravyxxs
    posted the 07/25/2026 at 09:21 AM by ratchet
    comments (2)
    ratchet posted the 07/25/2026 at 09:30 AM
    C’est quoi cette merde pour se connecter ? Non mais Microsoft franchement….
    ravyxxs posted the 07/25/2026 at 09:42 AM
    Wow c'est une chambre ou un salon ?? C'est riquiqui

    Par contre j'adore la décoration, autour !! Facile 9/10. J'aurais mis plus de verdure vers le plafond
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