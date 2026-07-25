Bon! J’hésitais à reprendre un jeu ce mois (quand même dépenser +500e en Pokémon vintage), de plus il y avait une hésitation entre Splatoon et Halo! Étant à fond en ce moment sur Final Fantasy 12 (dernière ligne droite avant le platine) je voulais repartir sur de la Switch 2 histoire de changer un peu de console.Puis finalement j’ai vu que Halo avait un accès anticipé depuis hier, j’ai donc craquer ce matinpar contre août aucune dépense en JV j’ai abusé en juillet!Du coup Splatoon je le prendrais en septembre avec Wolverine ! Voilà je lance le jeu et j’ai quasiment rien regarder en plusPS: Les trophées semblent abusé par contre!