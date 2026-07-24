Vu que j'ai une tv tcl fire tv, quand j'allume ma télé, j'ai des bandes annonces de film/serie de amazon prime, ou des jeux qui sont sur leur plate-forme de jeux.
Bon ben je sait pas si quelqu'un regarde cette serie, mais....ça l'air d'être de la bouse....infâme.
Déjà la bande annonce, on sent que c'est inspiré des gardien de la galaxie, mais alors les effets spéciaux....digne d'une serie B.
C'est avec ce genre de truc qu'il espère gagner des abonnés ?
Je sais pas où on va, mais on y va.
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posted the 07/24/2026 at 04:21 PM by cyr
Il est pas si mal mais cheap oui!
shinz0 tant mieux. Mais la bande annonce avec le style, ben pas pour moi. Mais magneto860 a bien expliqué. Des jouets. Barbie. La je comprends mieux.
ils n'ont aucune excuse car le budget XXL était là...les costume ho mon dieu , Driss Elba fait des choix de carrière catastrophique, il enchaine les navets et l'autre Jared Leto, il porte vraiment la poisse c'ets pas possible c'est le fils d'un grand producteur ou de Bill Gates car le mec enchaine les désastre au cinéma.
Bon même au USA c'est un vrai flan... en vérité ce film sort avec 20 ans de retard! Ils ont loupé l'Effet nostalgie...les anciens enfants approchent de la cinquantaine et ils ne peuvent plus emmener leur gosses 'aujourd'hui de 20/30 ans) pour voir les souvenirs du passé de papa c'est trop tard.
La seule chose et unique bonne chose du film, c'est le scène avec Dolph Lundgren qui tape juste... quoique en vérité quand Dolph souhaite bonne chance au héros, en fait se demande si en fait il avait déjà capté que le film allait être naze.
A regarder peut-être alors des fêtes de noël avec les enfants.