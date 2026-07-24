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les maîtres de l'univers amazon prime
Vu que j'ai une tv tcl fire tv, quand j'allume ma télé, j'ai des bandes annonces de film/serie de amazon prime, ou des jeux qui sont sur leur plate-forme de jeux.

Bon ben je sait pas si quelqu'un regarde cette serie, mais....ça l'air d'être de la bouse....infâme.

Déjà la bande annonce, on sent que c'est inspiré des gardien de la galaxie, mais alors les effets spéciaux....digne d'une serie B.

C'est avec ce genre de truc qu'il espère gagner des abonnés ?

Je sais pas où on va, mais on y va.
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    posted the 07/24/2026 at 04:21 PM by cyr
    comments (9)
    ratchet posted the 07/24/2026 at 04:22 PM
    C’est pas une série mais un film.
    Il est pas si mal mais cheap oui!
    nyseko posted the 07/24/2026 at 04:24 PM
    Les maîtres de l'univers, c'est surtout un phénomène aux USA.
    shinz0 posted the 07/24/2026 at 04:25 PM
    Les retours sont plutôt corrects
    magneto860 posted the 07/24/2026 at 04:28 PM
    Pas vu mais en même temps Les Maître de l'Univers (Musclor) c'est Mattel (Barbie). Donc c'est un reboot, et c'est basé sur des jouets.
    cyr posted the 07/24/2026 at 04:34 PM
    magneto860 OK. Ton explication explique beaucoup de chose. Ça explique donc.

    shinz0 tant mieux. Mais la bande annonce avec le style, ben pas pour moi. Mais magneto860 a bien expliqué. Des jouets. Barbie. La je comprends mieux.
    amario posted the 07/24/2026 at 04:39 PM
    Une horreur. J'ai laissé tourner en faisant autre chose
    ghouledheleter posted the 07/24/2026 at 04:44 PM
    Ba regarde pas c’est tout lol. Tu ne savais pas quoi sortir comme sujet aujourd’hui mdrrrrr
    newtechnix posted the 07/24/2026 at 04:46 PM
    J'ai vu le début franchement passé votre chemin , c'est dans l'idée un film qui se voulait faire comme le film Dungeon et Dragon sorti en 2023 sauf que cela ne fonctionne pas du tout.

    ils n'ont aucune excuse car le budget XXL était là...les costume ho mon dieu , Driss Elba fait des choix de carrière catastrophique, il enchaine les navets et l'autre Jared Leto, il porte vraiment la poisse c'ets pas possible c'est le fils d'un grand producteur ou de Bill Gates car le mec enchaine les désastre au cinéma.

    Bon même au USA c'est un vrai flan... en vérité ce film sort avec 20 ans de retard! Ils ont loupé l'Effet nostalgie...les anciens enfants approchent de la cinquantaine et ils ne peuvent plus emmener leur gosses 'aujourd'hui de 20/30 ans) pour voir les souvenirs du passé de papa c'est trop tard.

    La seule chose et unique bonne chose du film, c'est le scène avec Dolph Lundgren qui tape juste... quoique en vérité quand Dolph souhaite bonne chance au héros, en fait se demande si en fait il avait déjà capté que le film allait être naze.

    A regarder peut-être alors des fêtes de noël avec les enfants.
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