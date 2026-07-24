Vu que j'ai une tv tcl fire tv, quand j'allume ma télé, j'ai des bandes annonces de film/serie de amazon prime, ou des jeux qui sont sur leur plate-forme de jeux.



Bon ben je sait pas si quelqu'un regarde cette serie, mais....ça l'air d'être de la bouse....infâme.



Déjà la bande annonce, on sent que c'est inspiré des gardien de la galaxie, mais alors les effets spéciaux....digne d'une serie B.



C'est avec ce genre de truc qu'il espère gagner des abonnés ?



Je sais pas où on va, mais on y va.