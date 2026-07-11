Je ne sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque de la Nintendo DS malgré la grosse diffusion de jeu au format Physique. La console était un succès parce que les facilités de Hack, R4... Étaient devenus monnaie courante. Au delà de l'hypocrisie de certains vis à vis du physique, alors qu'il n'achètes jamais en Day One pour soutenir les développeurs et éditeurs, pensez vous que les prochaines consoles seront des succès seulement après le facilitaté de hack et donc d'avoir des jeux gratuitement ?

On a des tas d'exemples de console facilement hacké qui malgré le physique ce sont retrouvés avec moins de jeux vendu par console.





Et surtout de studio mort:



Quelques exemples connus :



Majesco Entertainment : a connu d'importantes difficultés financières à la fin des années 2000 après plusieurs échecs commerciaux.

Hudson Soft : absorbé par Konami en 2012 après plusieurs années de baisse de performances.

Cing (Another Code, Hotel Dusk) : faillite en 2010. Les faibles ventes de ses jeux DS et Wii ont été un facteur important.

Imageepoch : faillite en 2015, après plusieurs années de difficultés débutées sur la génération DS/3DS.



So la PS6 un succès quand elle sera hackée ? Les joueurs pro physique sont hypocrite ?