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Et si on suivait les anciennes modes ?
Je ne sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque de la Nintendo DS malgré la grosse diffusion de jeu au format Physique. La console était un succès parce que les facilités de Hack, R4... Étaient devenus monnaie courante. Au delà de l'hypocrisie de certains vis à vis du physique, alors qu'il n'achètes jamais en Day One pour soutenir les développeurs et éditeurs, pensez vous que les prochaines consoles seront des succès seulement après le facilitaté de hack et donc d'avoir des jeux gratuitement ?
On a des tas d'exemples de console facilement hacké qui malgré le physique ce sont retrouvés avec moins de jeux vendu par console.


Et surtout de studio mort:

Quelques exemples connus :

Majesco Entertainment : a connu d'importantes difficultés financières à la fin des années 2000 après plusieurs échecs commerciaux.
Hudson Soft : absorbé par Konami en 2012 après plusieurs années de baisse de performances.
Cing (Another Code, Hotel Dusk) : faillite en 2010. Les faibles ventes de ses jeux DS et Wii ont été un facteur important.
Imageepoch : faillite en 2015, après plusieurs années de difficultés débutées sur la génération DS/3DS.

So la PS6 un succès quand elle sera hackée ? Les joueurs pro physique sont hypocrite ?
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    kisukesan
    posted the 07/11/2026 at 06:32 PM by liberty
    comments (10)
    kambei312 posted the 07/11/2026 at 06:45 PM
    Je suis amoureux de cette industrie mais depuis quelques temps je la regarde avec un mélange d'indiference et de délectation se prendre les pieds dans les crises de son temps.
    L'IA, coût de développement , incapacité à renouveler son public, confisquation de la propriété et des modes de consommations etc...

    Si on ajoute à cela une crise liée au piratage, je vais pas les plaindre...
    5120x2880 posted the 07/11/2026 at 06:46 PM
    C'est pas les linkers qui ont fait que la DS s'est vendu, en réalité ça représente pas grand chose et certains jeux se sont vendus à plusieurs dizaines de millions, c'est très marginal alors que c'était simple, maintenant c'est une tare avec les mises à jour (firmware de la console, mise à jour des jeux, mise à jour du hack), les bonnes versions de consoles, l'attente (5 ans pour la PS5 à condition de pas l'avoir mise à jour, les futures consoles seront mortes d'ici là si il faut attendre autant), le risque que ça implique et que la garantie n'essuie pas, si ta console a un problème en mode hack t'es un peu baisé aussi, perte du online, et qui va tenter ça sur une machine à 800€ ?
    22 posted the 07/11/2026 at 06:47 PM
    Persso je sens que le full déma va accélérer le hack même si on risque d'attendre.

    C'est incroyable quand même de se dire que le seul moyen de conservée le physique, c'est le piratage (téléchargé/stocker dans un DD)!
    sussudio posted the 07/11/2026 at 06:50 PM
    Non car de plus en plus de jeux ont des fonctionnalités online et les joueurs (en témoignent ceux sur Gamekyo) sont littéralement accrocs, ce n'est plus devenu un argument de vente comme par le passé.

    Ce qui pourrait rendre le hack plus séduisant en Occident serait une bonne grosse crise économique, ce que l'on vis actuellement d'ailleurs alors qu'à l'heure de gloire du piratage des consoles c'était même pas le cas. Il suffit de peu pour qu'on se mettent tous en mode Système D comme en Afrique ou en Amérique latine en vrai.
    liberty posted the 07/11/2026 at 06:57 PM
    kambei312 5120x2880 22 sussudio n'oubliez pas les studios morts a cause des mauvaises ventes. Physiques ou demat malgré de très bons jeux. On ne parle pas de Puy du Fou le jeu de merde mais de licences Japonaise par exemple, qui avec de mauvaise vente ont mené des studios a la faillite
    cjmusashi posted the 07/11/2026 at 07:23 PM
    Je ne suis pas certain que les difficultés rencontrées par certains studios étaient uniquement dues au piratage. En tout cas le post ne le démontre pas, de plus beaucoup d'autres studios auraient fermés si ça avait été le cas

    Que ce soit sur ds ou la première playstation par exemple qui ont été dans les consoles les plus frappées il y a eu énormément de jeux vendus malgré tout

    Je me rappelle sur DS c'était les parents qui prenaient en masse les cartes R4 avec des achats groupés sur des sites chinois pour ne pas avoir à payer des jeux à leur gosses (dans mon entourage c'était des personnes qui s'en foutaient du jeu vidéo)
    keiku posted the 07/11/2026 at 07:28 PM
    le hack ca fait vendre, les console les plus vendue font aussi partie des plus hackée, wii, ps2, ds, 3ds, switch... il n'y a que la ps4 qui fait exception a la règle en vrai, mais je pense que parce que c'est a partir de cette console qu'on a commencer a avoir les jeux sur pc...
    keiku posted the 07/11/2026 at 07:34 PM
    Et on va pas se mentir, steam c'est la plateforme la plus hackée au monde
    liberty posted the 07/11/2026 at 07:41 PM
    kambei312 5120x2880 22 sussudio cjmusashi keiku de toute manière le cinéma n'est pas mort parce que le téléchargement existe ou qu'on a changer en consommant plus de film et série a la tv via des plateformes comme Netflix. Donc le JV c'est pareil
    keiku posted the 07/11/2026 at 08:19 PM
    liberty j'ai envie de dire non le jv ce n'est pas pareil, le cinéma a survécu, mais l'arcade, elle n'a pas survécu... si tu veux faire la comparaison entre les 2.

    les cout du jv et du cinéma sont différent la taille du publique pour le jv et le cinéma sont différent, quand tu regarde un film, on ne te fait pas payer en plus pour voir la fin, pour avoir d'autre acteur en plus venant jouer dans le film et pour changer le smoking de l'acteur principale...

    quand tu achète un film on ne te demande pas une connexion internet supplémentaire a 20 boule par mois pour le regarder...

    Jamais tu ne pourra comparer le jv et le cinéma tant les 2 média sont différent sur tout les points...
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