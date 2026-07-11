Je ne sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque de la Nintendo DS malgré la grosse diffusion de jeu au format Physique. La console était un succès parce que les facilités de Hack, R4... Étaient devenus monnaie courante. Au delà de l'hypocrisie de certains vis à vis du physique, alors qu'il n'achètes jamais en Day One pour soutenir les développeurs et éditeurs, pensez vous que les prochaines consoles seront des succès seulement après le facilitaté de hack et donc d'avoir des jeux gratuitement ?
On a des tas d'exemples de console facilement hacké qui malgré le physique ce sont retrouvés avec moins de jeux vendu par console.
Et surtout de studio mort:
Quelques exemples connus :
Majesco Entertainment : a connu d'importantes difficultés financières à la fin des années 2000 après plusieurs échecs commerciaux.
Hudson Soft : absorbé par Konami en 2012 après plusieurs années de baisse de performances.
Cing (Another Code, Hotel Dusk) : faillite en 2010. Les faibles ventes de ses jeux DS et Wii ont été un facteur important.
Imageepoch : faillite en 2015, après plusieurs années de difficultés débutées sur la génération DS/3DS.
So la PS6 un succès quand elle sera hackée ? Les joueurs pro physique sont hypocrite ?
tags :
posted the 07/11/2026 at 06:32 PM by liberty
L'IA, coût de développement , incapacité à renouveler son public, confisquation de la propriété et des modes de consommations etc...
Si on ajoute à cela une crise liée au piratage, je vais pas les plaindre...
C'est incroyable quand même de se dire que le seul moyen de conservée le physique, c'est le piratage (téléchargé/stocker dans un DD)!
Ce qui pourrait rendre le hack plus séduisant en Occident serait une bonne grosse crise économique, ce que l'on vis actuellement d'ailleurs alors qu'à l'heure de gloire du piratage des consoles c'était même pas le cas. Il suffit de peu pour qu'on se mettent tous en mode Système D comme en Afrique ou en Amérique latine en vrai.
Que ce soit sur ds ou la première playstation par exemple qui ont été dans les consoles les plus frappées il y a eu énormément de jeux vendus malgré tout
Je me rappelle sur DS c'était les parents qui prenaient en masse les cartes R4 avec des achats groupés sur des sites chinois pour ne pas avoir à payer des jeux à leur gosses (dans mon entourage c'était des personnes qui s'en foutaient du jeu vidéo)
les cout du jv et du cinéma sont différent la taille du publique pour le jv et le cinéma sont différent, quand tu regarde un film, on ne te fait pas payer en plus pour voir la fin, pour avoir d'autre acteur en plus venant jouer dans le film et pour changer le smoking de l'acteur principale...
quand tu achète un film on ne te demande pas une connexion internet supplémentaire a 20 boule par mois pour le regarder...
Jamais tu ne pourra comparer le jv et le cinéma tant les 2 média sont différent sur tout les points...