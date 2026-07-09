Nouvel épisode dans la crise que traverse Build a Rocket Boy. Des employés du studio fondé par Leslie Benzies ont annoncé qu'ils organiseront un piquet de grève ce samedi 11 juillet devant les locaux d'Édimbourg afin de protester contre un événement communautaire consacré à MindsEye.Le studio prévoit en effet d'accueillir plusieurs joueurs, invités avec prise en charge complète de leurs frais, pour tester une version enrichie du jeu et donner leur avis sur les nouveautés en cours de développement. Si ce type de session est courant dans l'industrie, son organisation intervient dans un contexte particulièrement délicat pour l'entreprise.Les salariés reprochent à la direction de financer cette opération alors que Build a Rocket Boy a procédé à plusieurs plans de licenciements depuis la sortie du jeu. Plus d'une centaine de postes avaient été supprimés peu après le lancement de MindsEye, avant que d'autres réductions d'effectifs ne suivent après différentes mises à jour et sorties de contenus additionnels, portant le nombre de départs à plusieurs centaines en l'espace d'un an.La mobilisation sera soutenue par l'Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), qui accompagne depuis plusieurs mois les employés du studio dans différents conflits avec la direction.Parmi les principaux points de friction figure également l'utilisation du logiciel de surveillance Teramind. Installé à la suite des accusations de sabotage formulées par Leslie Benzies et le co-directeur général Mark Gerhard, cet outil devait, selon le studio, permettre d'identifier d'éventuelles fuites internes. Les syndicats ont toutefois dénoncé une atteinte à la vie privée des employés, ce qui a conduit à une action en justice après le retrait du logiciel.Les tensions ne datent pas d'hier. L'année dernière, près d'une centaine d'employés et d'anciens salariés avaient signé une lettre ouverte dénonçant un climat de travail jugé toxique, évoquant notamment un manque de respect envers les équipes et des problèmes de management.En réaction à l'annonce de la manifestation, Build a Rocket Boy rappelle que le playtest prévu ce week-end est avant tout destiné aux joueurs et au développement futur de MindsEye. Le studio affirme que ces sessions communautaires font partie des pratiques habituelles de l'industrie et qu'elles constituent un moyen précieux de recueillir des retours afin d'améliorer durablement l'expérience proposée.