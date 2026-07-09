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MindsEye
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name : MindsEye
platform : PC
editor : N.C
developer : Build a Rocket Boy
genre : action
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altendorf
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MindsEye : un playtest déclenche la colère des employés



Nouvel épisode dans la crise que traverse Build a Rocket Boy. Des employés du studio fondé par Leslie Benzies ont annoncé qu'ils organiseront un piquet de grève ce samedi 11 juillet devant les locaux d'Édimbourg afin de protester contre un événement communautaire consacré à MindsEye.

Le studio prévoit en effet d'accueillir plusieurs joueurs, invités avec prise en charge complète de leurs frais, pour tester une version enrichie du jeu et donner leur avis sur les nouveautés en cours de développement. Si ce type de session est courant dans l'industrie, son organisation intervient dans un contexte particulièrement délicat pour l'entreprise.

Les salariés reprochent à la direction de financer cette opération alors que Build a Rocket Boy a procédé à plusieurs plans de licenciements depuis la sortie du jeu. Plus d'une centaine de postes avaient été supprimés peu après le lancement de MindsEye, avant que d'autres réductions d'effectifs ne suivent après différentes mises à jour et sorties de contenus additionnels, portant le nombre de départs à plusieurs centaines en l'espace d'un an.

La mobilisation sera soutenue par l'Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), qui accompagne depuis plusieurs mois les employés du studio dans différents conflits avec la direction.

Parmi les principaux points de friction figure également l'utilisation du logiciel de surveillance Teramind. Installé à la suite des accusations de sabotage formulées par Leslie Benzies et le co-directeur général Mark Gerhard, cet outil devait, selon le studio, permettre d'identifier d'éventuelles fuites internes. Les syndicats ont toutefois dénoncé une atteinte à la vie privée des employés, ce qui a conduit à une action en justice après le retrait du logiciel.

Les tensions ne datent pas d'hier. L'année dernière, près d'une centaine d'employés et d'anciens salariés avaient signé une lettre ouverte dénonçant un climat de travail jugé toxique, évoquant notamment un manque de respect envers les équipes et des problèmes de management.

En réaction à l'annonce de la manifestation, Build a Rocket Boy rappelle que le playtest prévu ce week-end est avant tout destiné aux joueurs et au développement futur de MindsEye. Le studio affirme que ces sessions communautaires font partie des pratiques habituelles de l'industrie et qu'elles constituent un moyen précieux de recueillir des retours afin d'améliorer durablement l'expérience proposée.
Eurogamer - https://www.eurogamer.net/mindseye-build-a-rocket-boy-protests-fan-event
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    posted the 07/09/2026 at 12:21 PM by altendorf
    comments (7)
    osiris67 posted the 07/09/2026 at 12:58 PM
    Tout ce tapage pour un jeu mediocre qui serait passé inaperçu sur ps3
    ..
    altendorf posted the 07/09/2026 at 01:04 PM
    osiris67 La branlette sur Leslie Benzies de la part de certains fans de Rockstar Games qui ont retourné leur veste ensuite à pas aidé à l'oublier
    vyse posted the 07/09/2026 at 01:11 PM
    altendorf apres le boulot astronomique qu'a livré leslie sur GTA3 a vice city en passant par red dead est ouf, le souci c'est qu'il a vrillé et a commencé a se croire tout puissant chez rockstar
    altendorf posted the 07/09/2026 at 01:15 PM
    vyse Et c'est loin d'être le seul. Ils ont tous pris le boulard dans les grands noms du studio. Dan Houser a lui eu l'intelligence de se mettre en retrait pendant quelques temps avant de revenir avec un projet qui prend son temps sans faire du scam.
    vyse posted the 07/09/2026 at 01:51 PM
    altendorf ouai après le studio s'appelle Rockstar car ils voulaient le devenir ; d'ailleurs sam est un ancien de Sony bmg et devait travailler dans la musique. Mais le grand succès de GTA c'est en tres grande partie grâce a Leslie qui a trouvé de vrais ingénieurs a la pointe et aussi des chercheurs en mathématiques pour faire les premiers algorithme de streaming et tenter le stream temps réel sur ps2 ce qui vraiment changer l'Open World. In fine on retient pas tant que ça l'écriture de Dan houser a vrai dire...
    rasalgul posted the 07/09/2026 at 02:06 PM
    Ca crache sur les développeurs puis une fois virés ça jouer les offusqués en mode "courage à eux"

    Non mais cette hypocrisie atteint des sommets c'est ouf
    gasmok2 posted the 07/09/2026 at 02:23 PM
    Et bien vous savez quoi, malgré ses défauts (et purée ils sont nombreux), bah j'ai pas passé un mauvais moment sur ce jeu...
    Le jeu a crash une seule fois sur tout le jeu.
    Le jeu fait très époque PS360, il en a même gardé la technique
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