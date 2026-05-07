La future Xbox Helix Portable
Avoir deja tout notre catalogue PC (steam, epic, gog....ect) + certainement le store xbox (jeux 360 et autres en retrocompatibilité) + Un OS xbox donc pensé POUR le JV et optimisé de A à Z avec l'interface...ect
franchement s'ils la sortent en ecran Oled 1080p 120hz vrr, pour moi c'est un Gros day one
les jeux vont tourner comme une horloge s'ils se contentent du 1080p et toutes les dernieres techno upscales, franchement tout tournera en ultra pour tres longtemps.
Je pourrai vraiment mettre le prix qu'il faudra car elle comblera un vrai manque pour moi. les portables pc actuel c'est pas top dû à l'OS...ect c'est pas opti cr ils n'ont pas le savoir faire des constructeurs console.
J'ai trop hâte de l'annonce
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posted the 07/05/2026 at 12:04 PM by malroth
Les joueurs qui veulent basculer sur pc, ils peuvent tous aller dessus.
Pour moi c'est un potentiel enorme franchement
masharu non je pense pas, aucun interet. Pour moi ça sera une vrai console xbox mais avec potentiellement un store ouvert à tous ceux qui veulent.
mais l vraiment ils ont un énorme coup à jouer, je sais pas s'ils se rendent compte. ça peux etre la console qui les sauvera pour de bon
d'ou l'importance de bien le faire, faut que ça soit parfait.
Puis la console serait trop chère car non subventionné
le mode xbox est agreable avec le bouton xbox dédié
sinon oue, Xbox peux vraiment sortir la portble ultile s'ils mettent les moyens. et ils ne se mangeront meme ps la vague du demat...ect car je pense que pour eux avec une portable ça passera mieux.
pour la console de salon oui ils vont un peu suibir les critiques aussi pour une portable je pense qu'elle passera créme
La ps6 portable, ça ira merci
La SD2 ou la helix, la ce sera un gros duel mais tant qu’on est en pénurie de Ram sévère je prendrai rien perso