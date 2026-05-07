La future Xbox Helix Portable



Avoir deja tout notre catalogue PC (steam, epic, gog....ect) + certainement le store xbox (jeux 360 et autres en retrocompatibilité) + Un OS xbox donc pensé POUR le JV et optimisé de A à Z avec l'interface...ect



franchement s'ils la sortent en ecran Oled 1080p 120hz vrr, pour moi c'est un Gros day one



les jeux vont tourner comme une horloge s'ils se contentent du 1080p et toutes les dernieres techno upscales, franchement tout tournera en ultra pour tres longtemps.



Je pourrai vraiment mettre le prix qu'il faudra car elle comblera un vrai manque pour moi. les portables pc actuel c'est pas top dû à l'OS...ect c'est pas opti cr ils n'ont pas le savoir faire des constructeurs console.



J'ai trop hâte de l'annonce