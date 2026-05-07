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Voici ma prochaine console
La future Xbox Helix Portable

Avoir deja tout notre catalogue PC (steam, epic, gog....ect) + certainement le store xbox (jeux 360 et autres en retrocompatibilité) + Un OS xbox donc pensé POUR le JV et optimisé de A à Z avec l'interface...ect

franchement s'ils la sortent en ecran Oled 1080p 120hz vrr, pour moi c'est un Gros day one

les jeux vont tourner comme une horloge s'ils se contentent du 1080p et toutes les dernieres techno upscales, franchement tout tournera en ultra pour tres longtemps.

Je pourrai vraiment mettre le prix qu'il faudra car elle comblera un vrai manque pour moi. les portables pc actuel c'est pas top dû à l'OS...ect c'est pas opti cr ils n'ont pas le savoir faire des constructeurs console.

J'ai trop hâte de l'annonce
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    skuldleif, kisukesan
    posted the 07/05/2026 at 12:04 PM by malroth
    comments (13)
    jenicris posted the 07/05/2026 at 12:20 PM
    Vu ce qui se dit, c'est plus certains les divers store.
    masharu posted the 07/05/2026 at 12:20 PM
    Ça sera une tour Asus rebranded en Xbox, vous allez rien comprendre.
    malroth posted the 07/05/2026 at 12:25 PM
    jenicris ah oue ? Pourtant ça serai leur meilleur move

    Les joueurs qui veulent basculer sur pc, ils peuvent tous aller dessus.

    Pour moi c'est un potentiel enorme franchement

    masharu non je pense pas, aucun interet. Pour moi ça sera une vrai console xbox mais avec potentiellement un store ouvert à tous ceux qui veulent.
    masharu posted the 07/05/2026 at 12:26 PM
    malroth Je blague, mais vu comme Microsoft était hypé pour le ROG Ally Xbox tout peut arriver ...
    malroth posted the 07/05/2026 at 12:28 PM
    masharu j'avoue ^^

    mais l vraiment ils ont un énorme coup à jouer, je sais pas s'ils se rendent compte. ça peux etre la console qui les sauvera pour de bon

    d'ou l'importance de bien le faire, faut que ça soit parfait.
    jenicris posted the 07/05/2026 at 12:37 PM
    malroth ils perdraient trop d'argent sur la vente de jeux ainsi et les abos
    Puis la console serait trop chère car non subventionné
    altendorf posted the 07/05/2026 at 12:44 PM
    Attends la Steam Deck 2.
    skuldleif posted the 07/05/2026 at 12:59 PM
    malroth j'ai pris une rog xbox ally x pour mon été et mes quelques deplacement voyages , alors je sais pas si j'en aurais l'usage de ouf mais deja je peux te dire que niveau ergonomie elle encule toute celles que j'ai eu entre les main (legion go et switch 1 et 2)
    le mode xbox est agreable avec le bouton xbox dédié
    mooplol posted the 07/05/2026 at 01:03 PM
    Suite à l’annonce de sony et les 70e de fnac sur la switch 2 avant l'augmentation je viens de me prendre la switch 2. En espérant de plus en plus de vrai physique et non gamekeycard
    skuldleif posted the 07/05/2026 at 01:03 PM
    une helix portable sera une tres belle bete quand tu vois ce qu'ils ont fait avec un simple partenariat avec asus
    5120x2880 posted the 07/05/2026 at 01:06 PM
    altendorf Vu ce que sort Valve en ce moment, moi j'irais pas
    malroth posted the 07/05/2026 at 01:51 PM
    skuldleif j'ai vu qu'un nouveau model allait sortir avec ecran oled mais c'est tres limité et vendu avec des lunettes ou je sais pas quoi. fudrait qu'ils la vende seule.

    sinon oue, Xbox peux vraiment sortir la portble ultile s'ils mettent les moyens. et ils ne se mangeront meme ps la vague du demat...ect car je pense que pour eux avec une portable ça passera mieux.

    pour la console de salon oui ils vont un peu suibir les critiques aussi pour une portable je pense qu'elle passera créme
    wickette posted the 07/05/2026 at 02:25 PM
    On verra tu auras la ps6 portable, la steam deck 2 et la helix portable mais vu tout le chaos chez xbox on sait pas si ça sortira

    La ps6 portable, ça ira merci

    La SD2 ou la helix, la ce sera un gros duel mais tant qu’on est en pénurie de Ram sévère je prendrai rien perso
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