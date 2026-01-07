Quelles solutions avons nous pour contourner le full démat’ ?Y aura t-il des sites pirates pour download les jeux, ou les jouer en streaming depuis un site pirate ?Sera t-il possible de partager un même compte sur plusieurs consoles afin de « partager » les jeux ?Y aura t-il une sorte de game pass sony (je n’utilise pas le ps+ donc je ne sais pas si tous les gros jeux sortent dessus) ?Quelles solutions de contournement seront mises en place par les pirates ou les joueurs, c’est ça la vraie questionFuck le démat