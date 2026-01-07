Quelles solutions avons nous pour contourner le full démat’ ?
Y aura t-il des sites pirates pour download les jeux, ou les jouer en streaming depuis un site pirate ?
Sera t-il possible de partager un même compte sur plusieurs consoles afin de « partager » les jeux ?
Y aura t-il une sorte de game pass sony (je n’utilise pas le ps+ donc je ne sais pas si tous les gros jeux sortent dessus) ?
Quelles solutions de contournement seront mises en place par les pirates ou les joueurs, c’est ça la vraie question
Fuck le démat
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posted the 07/01/2026 at 09:08 PM by j49
La majorité on choisi le démat
Quand on y sera ce seront sans les premier à s'en plaindre quand Sony fera n'importe quoi
Par contre un autre choix se profile :
1) Passer sur PC
ou
2) Continuer d'écarter les fesses, en payant ton online / tes jeux démat' plein pot / en rachetant potentiellement tes jeux et tes périphériques à chaque console
Ce sont les seules options que tu auras.
J'ai eu les 5 playstation et pour moi la c'est la fin de tout. Plus aucun centime pour l'Entreprise et je n'ai qu'une parole
Je serai allé chez xbox si ces derniers prenaient le contre pied mais visiblement ça va suivre.
Il reste Nintendo...
Ca permettra de faire la transition le temps de bifurquer ailleurs. Et même si Sony va entraîner toute l'industrie, il restera peut être quelques tiers qui feront encore du physique, au moins pour des éditions collectors comme Larian Studios au hasard
malroth MS y sont déjà plus ou moins. Pas beaucoup de jeux physiques, et quand ils en font ils sont pas complets.
Et Nintendo vont carrément passer au full demat. Deja techniquement ils vont arriver au bout des cartouches a un moment. Et les GKC c'est une période de transition.
Je vais pas me gêner suite à tout ce bordel