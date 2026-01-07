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Sony : la contre attaque !
Quelles solutions avons nous pour contourner le full démat’ ?

Y aura t-il des sites pirates pour download les jeux, ou les jouer en streaming depuis un site pirate ?

Sera t-il possible de partager un même compte sur plusieurs consoles afin de « partager » les jeux ?

Y aura t-il une sorte de game pass sony (je n’utilise pas le ps+ donc je ne sais pas si tous les gros jeux sortent dessus) ?

Quelles solutions de contournement seront mises en place par les pirates ou les joueurs, c’est ça la vraie question

Fuck le démat
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    posted the 07/01/2026 at 09:08 PM by j49
    comments (6)
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 09:09 PM
    Y aura rien de tout ça
    La majorité on choisi le démat
    Quand on y sera ce seront sans les premier à s'en plaindre quand Sony fera n'importe quoi
    mercure7 posted the 07/01/2026 at 09:12 PM
    La démat', t'auras pas le choix.

    Par contre un autre choix se profile :

    1) Passer sur PC

    ou

    2) Continuer d'écarter les fesses, en payant ton online / tes jeux démat' plein pot / en rachetant potentiellement tes jeux et tes périphériques à chaque console

    Ce sont les seules options que tu auras.
    malroth posted the 07/01/2026 at 09:24 PM
    Allez sur pc, et la croyez moi que sur la longue ça coute beacoup mais beaucoup moins cher de jouer sur pc tout en ayant acces à des choses que n'ont pas les consoles, les mods, le online gratuit...ect

    J'ai eu les 5 playstation et pour moi la c'est la fin de tout. Plus aucun centime pour l'Entreprise et je n'ai qu'une parole

    Je serai allé chez xbox si ces derniers prenaient le contre pied mais visiblement ça va suivre.

    Il reste Nintendo...
    maxx posted the 07/01/2026 at 09:35 PM
    D'abord au début y aura toujours les boîtes dans les magasins. Donc on aura droit a de meilleurs prix que sur les stores a l'image des réservations de GTA VI. Par contre au fur et à mesure ça va disparaitre. D'ailleurs si Sony commence a faire des code in the box, on pourra sûrement en trouver a petit prix sur certains sites...
    Ca permettra de faire la transition le temps de bifurquer ailleurs. Et même si Sony va entraîner toute l'industrie, il restera peut être quelques tiers qui feront encore du physique, au moins pour des éditions collectors comme Larian Studios au hasard

    malroth MS y sont déjà plus ou moins. Pas beaucoup de jeux physiques, et quand ils en font ils sont pas complets.
    Et Nintendo vont carrément passer au full demat. Deja techniquement ils vont arriver au bout des cartouches a un moment. Et les GKC c'est une période de transition.
    jamrock posted the 07/01/2026 at 09:42 PM
    Achète un PC, de rien.
    parrain59 posted the 07/01/2026 at 09:46 PM
    Attends un peu, on pourra flasher la PS5 tôt ou tard, désactive les MAJ en attendant.
    Je vais pas me gêner suite à tout ce bordel
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