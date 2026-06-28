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jaysennnin
> blog
Absence de VF chez XBOX, pour une fois BFM fait du vrai journalisme...
Un super article bien rédigé qui revient sur le contexte et va au fond du problème à lire
ici
BFM Tech
-
https://www.bfmtv.com/tech/gaming/absence-de-voix-francaises-sur-les-jeux-video-comediens-originaux-oublies-ia-que-se-passe-t-il-chez-microsoft-et-xbox_AV-202606280038.html?at_brand=BFMTV&at_compte=bfmtech_&at_plateforme=twitter&at_campaign=Fan_pages&at_medium=Community_Management
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posted the 06/28/2026 at 04:08 PM by
jaysennnin
comments (
9
)
bennj
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the 06/28/2026 at 04:21 PM
J'avoue très bon article pour une fois. Merci pour le partage. La réponse corpo de Microsoft pourquoi je suis pas étonné...
keiku
posted
the 06/28/2026 at 04:32 PM
le point est que de toute facon soit les acteurs accepte les conditions soit on se passera d'eux.
Bein sur ils pourront toujours doubler les jeux francais fait en france, pour le reste, ils vont avoir moins de travail, que se soit niveau jeux video, série ou film...
on a accepter le régime économique américain, on a accepter l’Europe qui privilégie les entreprise aux consommateur... toute mauvaise décision fini par se payer et des mauvaises décisions ca fait 25 ans qu'on les enchaines , maintenant va falloir assumer
fritesmayo76
posted
the 06/28/2026 at 05:07 PM
J'ai vomi en voyait la tête de l'autre morue de Berger, on oubliera pas qu'elle a vendu la voix de son père Alain Dorval (la voix de Stallone) pour faire du doublage IA.
cort
posted
the 06/28/2026 at 05:10 PM
fritesmayo76
pareil
bennj
posted
the 06/28/2026 at 05:10 PM
fritesmayo76
cort
ca me rassure je suis pas tout seul
romgamer6859
posted
the 06/28/2026 at 05:15 PM
fritesmayo76
merci de le rappeler
fritesmayo76
posted
the 06/28/2026 at 05:16 PM
romgamer6859
De rien, on détestera jamais assez cette personne
ravyxxs
posted
the 06/28/2026 at 05:19 PM
fritesmayo76
Ah oui chaud, je connaissais pas...vendu pour combien ?
jacquescechirac
posted
the 06/28/2026 at 05:39 PM
Ouais 'fin, c'est quand même la girouette de la politique celle là, à changer de camp au plus offrant
Une carriériste qui se serait mise à pleurer paceque macron ne lui aurait pas filé un poste de ministre .
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Bein sur ils pourront toujours doubler les jeux francais fait en france, pour le reste, ils vont avoir moins de travail, que se soit niveau jeux video, série ou film...
on a accepter le régime économique américain, on a accepter l’Europe qui privilégie les entreprise aux consommateur... toute mauvaise décision fini par se payer et des mauvaises décisions ca fait 25 ans qu'on les enchaines , maintenant va falloir assumer
Une carriériste qui se serait mise à pleurer paceque macron ne lui aurait pas filé un poste de ministre .