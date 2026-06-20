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solarr
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Solarr the PC Master
Foo Fighters (ex-Nirvana) La Defense Arena 19 juin
Solarr the PC Master
Le mec jamais fatigué, enfin presque, avec un public lui aussi repu, près de 3 heures. On en a eu pour notre fric. RESPECT à ces gars-là. Le périple à 35 degrés fut le plus dur ! Muse est déjà sold-out pour novembre.
Sur la plateforme, petit moment de proximité
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osiris67
posted the 06/20/2026 at 01:49 PM by
solarr
comments (
18
)
sharkinio
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the 06/20/2026 at 02:50 PM
J’y étais aussi ! Ma femme était avec moi, on est parti un tout petit peu avant, elle est pas plus fan que ça de rock et elle s’attendait pas à passer 3h à les écouter ???? Je savais qu’ils étaient généreux mais là 3h ils plaisantent pas ! C’était trop cool en tout cas
thejoke
posted
the 06/20/2026 at 03:23 PM
J'avais eu mon billet annulé après le bataclan, ils étaient revenus quelques années après et c'était bien cool.
J'essaierais de retourner les voir la prochaine fois.
osiris67
posted
the 06/20/2026 at 03:26 PM
Y avait Pat Smear?
azerty
posted
the 06/20/2026 at 03:54 PM
Foo Fighters (ex-Nirvana)
LOL faut préciser après 32 ans
niflheim
posted
the 06/20/2026 at 04:11 PM
J'aurai bien aimé y aller. Je les ai vu quatre fois, 1999 à Paris Bercy (La Défense Arena maintenant) en première partie des Red Hot Chili Peppers. 2002 au Transbordeur à Lyon, 2008 Rock en Seine, 2018 Download Festival, encore du temps où il y avait Taylor Hawkins à la batterie. Mais je dois avouer que ça m'avait foutu un coup sa disparition, et j'ai pas racheter d'album depuis, j'ai écouté les quelques nouveaux morceaux qui passaient à la radio.
osiris67
oui il est là, tu l'a pas reconnu, on le voit même très bien sur la vignette de la deuxième vidéo. Etonnant que t'écoutes ça, c'est pas trop woke pour toi ?
osiris67
posted
the 06/20/2026 at 04:33 PM
niflheim
Foo fighters Woke, c’que t’es cons...
niflheim
posted
the 06/20/2026 at 04:38 PM
Et aussi le 3 juillet 2017 à l'Accor Arena (Defense Arena) quand ils ont sortit le clip
Run
osiris67
justement qu'est ce que t'en pense du clip? c'est woke ou pas?
Je sais pas les mentalités évoluent tellement avec le temps. Quand tu vois qu'une femme rasée c'est woke aujourd'hui, alors que dans les 90's on écoutait aussi
Skunk Anansie
osiris67
posted
the 06/20/2026 at 04:41 PM
niflheim
J’ecoute pas foo fighters, j aime bien 1 titre ou 2 mais en vrai si je demandais si y’avait pat smear c est parceque je suis plutot Nirvana et que c est un excellent guitarisre. Apres Woke ou pas woke en vrai je m’en fou, ecoutez, jouer et regardez ce que vous voulez...
niflheim
posted
the 06/20/2026 at 04:54 PM
osiris67
d'ailleurs le groupe préféré de Neil Druckmann c'est Pearl Jam, l'un des groupes les plus populaires du mouvement grunge avec Nirvana,The Melvins et Soundgarden.
Où il a merveilleusement utilisé et mis en valeur la chanson Future Days dans The Last of Us Part II
Tout simplement magistral et magnifique avec cette intro et cette fin.
solarr
posted
the 06/20/2026 at 05:10 PM
sharkinio
On s'est peut-être croisé ! étiez-vous côté scène un peu vers la droite ? entre les transports et la fin du concert, 8h debout !
solarr
posted
the 06/20/2026 at 05:14 PM
niflheim
il y a l'Arena Bercy (ex-POPB) et la Défense Arena.
osiris67
posted
the 06/20/2026 at 05:15 PM
niflheim
fantastique, tres heureux pour druckman, comme quoi tu peux etre woke ET avoir du gout.
solarr
posted
the 06/20/2026 at 05:16 PM
niflheim
ils ont fait une chanson en mode downtempo émouvante en dédicace à Taylor.
solarr
posted
the 06/20/2026 at 05:21 PM
niflheim
Et aussi le 3 juillet 2017 à l'Accor Arena (Defense Arena) quand ils ont sortit le clip Run
excellent.
RESPECT pour ces gars-là
Et tous ceux qui critiquent (pas grand monde à vrai dire) : FAYA PON DEM ! (patois du ragga jamaïcain)
fire on them.
solarr
posted
the 06/20/2026 at 05:25 PM
niflheim
Skunk Anansie était précurseure. Elle est une féministe engagée. D'ailleurs, je me demande ce qu'elle pense de ce mouvement auourd'hui.
solarr
posted
the 06/20/2026 at 05:32 PM
elle semble plus nuancée sur le mouvement woke et trouve les adeptes trop susceptibles et excessifs.
sharkinio
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the 06/20/2026 at 07:48 PM
solarr
on était en gradin en face de la scène. Mais prochain concert on le fait en fosse. C’était chiant d’être assis, on avait envie de danser/bouger ???? On est arrivés un peu après 20h. Je savais qu’ils jouaient longtemps, ma femme aurait pété un plomb si on avait fait les premières parties ????
solarr
posted
the 06/20/2026 at 08:31 PM
sharkinio
frustrant les gradins. Quand j’ai pu y être, je m’arrangeais pour être assis aux extrémités pour éviter de gêner.
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J'essaierais de retourner les voir la prochaine fois.
LOL faut préciser après 32 ans
osiris67 oui il est là, tu l'a pas reconnu, on le voit même très bien sur la vignette de la deuxième vidéo. Etonnant que t'écoutes ça, c'est pas trop woke pour toi ?
osiris67 justement qu'est ce que t'en pense du clip? c'est woke ou pas?
Je sais pas les mentalités évoluent tellement avec le temps. Quand tu vois qu'une femme rasée c'est woke aujourd'hui, alors que dans les 90's on écoutait aussi Skunk Anansie
Où il a merveilleusement utilisé et mis en valeur la chanson Future Days dans The Last of Us Part II
Tout simplement magistral et magnifique avec cette intro et cette fin.
RESPECT pour ces gars-là
Et tous ceux qui critiquent (pas grand monde à vrai dire) : FAYA PON DEM ! (patois du ragga jamaïcain)
fire on them.