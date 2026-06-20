profile
solarr
9
Likes
Likers
solarr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 393
visites since opening : 783897
solarr > blog
all
Foo Fighters (ex-Nirvana) La Defense Arena 19 juin
Solarr the PC Master
Le mec jamais fatigué, enfin presque, avec un public lui aussi repu, près de 3 heures. On en a eu pour notre fric. RESPECT à ces gars-là. Le périple à 35 degrés fut le plus dur ! Muse est déjà sold-out pour novembre.





Sur la plateforme, petit moment de proximité

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    osiris67
    posted the 06/20/2026 at 01:49 PM by solarr
    comments (18)
    sharkinio posted the 06/20/2026 at 02:50 PM
    J’y étais aussi ! Ma femme était avec moi, on est parti un tout petit peu avant, elle est pas plus fan que ça de rock et elle s’attendait pas à passer 3h à les écouter ???? Je savais qu’ils étaient généreux mais là 3h ils plaisantent pas ! C’était trop cool en tout cas
    thejoke posted the 06/20/2026 at 03:23 PM
    J'avais eu mon billet annulé après le bataclan, ils étaient revenus quelques années après et c'était bien cool.

    J'essaierais de retourner les voir la prochaine fois.
    osiris67 posted the 06/20/2026 at 03:26 PM
    Y avait Pat Smear?
    azerty posted the 06/20/2026 at 03:54 PM
    Foo Fighters (ex-Nirvana)

    LOL faut préciser après 32 ans
    niflheim posted the 06/20/2026 at 04:11 PM
    J'aurai bien aimé y aller. Je les ai vu quatre fois, 1999 à Paris Bercy (La Défense Arena maintenant) en première partie des Red Hot Chili Peppers. 2002 au Transbordeur à Lyon, 2008 Rock en Seine, 2018 Download Festival, encore du temps où il y avait Taylor Hawkins à la batterie. Mais je dois avouer que ça m'avait foutu un coup sa disparition, et j'ai pas racheter d'album depuis, j'ai écouté les quelques nouveaux morceaux qui passaient à la radio.

    osiris67 oui il est là, tu l'a pas reconnu, on le voit même très bien sur la vignette de la deuxième vidéo. Etonnant que t'écoutes ça, c'est pas trop woke pour toi ?
    osiris67 posted the 06/20/2026 at 04:33 PM
    niflheim Foo fighters Woke, c’que t’es cons...
    niflheim posted the 06/20/2026 at 04:38 PM
    Et aussi le 3 juillet 2017 à l'Accor Arena (Defense Arena) quand ils ont sortit le clip Run

    osiris67 justement qu'est ce que t'en pense du clip? c'est woke ou pas?

    Je sais pas les mentalités évoluent tellement avec le temps. Quand tu vois qu'une femme rasée c'est woke aujourd'hui, alors que dans les 90's on écoutait aussi Skunk Anansie
    osiris67 posted the 06/20/2026 at 04:41 PM
    niflheim J’ecoute pas foo fighters, j aime bien 1 titre ou 2 mais en vrai si je demandais si y’avait pat smear c est parceque je suis plutot Nirvana et que c est un excellent guitarisre. Apres Woke ou pas woke en vrai je m’en fou, ecoutez, jouer et regardez ce que vous voulez...
    niflheim posted the 06/20/2026 at 04:54 PM
    osiris67 d'ailleurs le groupe préféré de Neil Druckmann c'est Pearl Jam, l'un des groupes les plus populaires du mouvement grunge avec Nirvana,The Melvins et Soundgarden.

    Où il a merveilleusement utilisé et mis en valeur la chanson Future Days dans The Last of Us Part II

    Tout simplement magistral et magnifique avec cette intro et cette fin.
    solarr posted the 06/20/2026 at 05:10 PM
    sharkinio On s'est peut-être croisé ! étiez-vous côté scène un peu vers la droite ? entre les transports et la fin du concert, 8h debout !
    solarr posted the 06/20/2026 at 05:14 PM
    niflheim il y a l'Arena Bercy (ex-POPB) et la Défense Arena.
    osiris67 posted the 06/20/2026 at 05:15 PM
    niflheim fantastique, tres heureux pour druckman, comme quoi tu peux etre woke ET avoir du gout.
    solarr posted the 06/20/2026 at 05:16 PM
    niflheim ils ont fait une chanson en mode downtempo émouvante en dédicace à Taylor.
    solarr posted the 06/20/2026 at 05:21 PM
    niflheim Et aussi le 3 juillet 2017 à l'Accor Arena (Defense Arena) quand ils ont sortit le clip Run excellent.

    RESPECT pour ces gars-là

    Et tous ceux qui critiquent (pas grand monde à vrai dire) : FAYA PON DEM ! (patois du ragga jamaïcain)
    fire on them.
    solarr posted the 06/20/2026 at 05:25 PM
    niflheim Skunk Anansie était précurseure. Elle est une féministe engagée. D'ailleurs, je me demande ce qu'elle pense de ce mouvement auourd'hui.
    solarr posted the 06/20/2026 at 05:32 PM
    elle semble plus nuancée sur le mouvement woke et trouve les adeptes trop susceptibles et excessifs.
    sharkinio posted the 06/20/2026 at 07:48 PM
    solarr on était en gradin en face de la scène. Mais prochain concert on le fait en fosse. C’était chiant d’être assis, on avait envie de danser/bouger ???? On est arrivés un peu après 20h. Je savais qu’ils jouaient longtemps, ma femme aurait pété un plomb si on avait fait les premières parties ????
    solarr posted the 06/20/2026 at 08:31 PM
    sharkinio frustrant les gradins. Quand j’ai pu y être, je m’arrangeais pour être assis aux extrémités pour éviter de gêner.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo