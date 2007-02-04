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Resident Evil 4
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name : Resident Evil 4
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
european release date : 02/22/2007
us release date : 04/02/2007
other versions : PlayStation 2 - GameCube - Nintendo Wii - Nintendo 3DS -
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adamjensen
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adamjensen > blog
Resident in da Hood 4 : Une réinterprétation de Resident Evil 4
https://www.youtube.com/watch?v=h_ERJymL8fw
    tags : resident evil 4 resident: in da hood 4 resident : in da hood 4 resident in da hood 4
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    spontexes, link49, ravyxxs, marchand2sable
    posted the 06/14/2026 at 11:06 PM by adamjensen
    comments (8)
    adamjensen posted the 06/14/2026 at 11:07 PM
    En vrai, je suis sûr qu’une version comique du jeu faite par Capcom pourrait bien se vendre.
    marchand2sable posted the 06/15/2026 at 12:01 AM
    adamjensen

    Il y a combien de version différente lol? Il y a une en titanic, et une autre en life simulator
    adamjensen posted the 06/15/2026 at 01:09 AM
    marchand2sable
    Le mec en a fait des tas.
    Il y a des versions, Vietnam, Seconde Guerre mondiale, Robin des Bois, président des États-Unis, et un paquet d’autres...
    sdkios posted the 06/15/2026 at 03:12 AM
    adamjensen perso je kifferais un jeu version parodique hahaha.
    adamjensen posted the 06/15/2026 at 04:32 AM
    sdkios
    Pareil.
    En spin-off de temps en temps, ca pourrait être cool.
    cyr posted the 06/15/2026 at 06:31 AM
    C'est gta . Personne ne le vois?
    akinen posted the 06/15/2026 at 01:50 PM
    Bon ok, c’est bien fait et c’est drole, j’avoues
    keith92 posted the 06/15/2026 at 03:16 PM
    Resident Good 4 !
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