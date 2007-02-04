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name :
Resident Evil 4
platform :
PC
editor :
Capcom
developer :
Capcom
genre :
survival horror
european release date :
02/22/2007
us release date :
04/02/2007
other versions :
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adamjensen
> blog
Resident in da Hood 4 : Une réinterprétation de Resident Evil 4
https://www.youtube.com/watch?v=h_ERJymL8fw
tags :
resident evil 4
resident: in da hood 4
resident : in da hood 4
resident in da hood 4
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marchand2sable
posted the 06/14/2026 at 11:06 PM by
adamjensen
comments (
8
)
adamjensen
posted
the 06/14/2026 at 11:07 PM
En vrai, je suis sûr qu’une version comique du jeu faite par Capcom pourrait bien se vendre.
marchand2sable
posted
the 06/15/2026 at 12:01 AM
adamjensen
Il y a combien de version différente lol? Il y a une en titanic, et une autre en life simulator
adamjensen
posted
the 06/15/2026 at 01:09 AM
marchand2sable
Le mec en a fait des tas.
Il y a des versions, Vietnam, Seconde Guerre mondiale, Robin des Bois, président des États-Unis, et un paquet d’autres...
sdkios
posted
the 06/15/2026 at 03:12 AM
adamjensen
perso je kifferais un jeu version parodique hahaha.
adamjensen
posted
the 06/15/2026 at 04:32 AM
sdkios
Pareil.
En spin-off de temps en temps, ca pourrait être cool.
cyr
posted
the 06/15/2026 at 06:31 AM
C'est gta . Personne ne le vois?
akinen
posted
the 06/15/2026 at 01:50 PM
Bon ok, c’est bien fait et c’est drole, j’avoues
keith92
posted
the 06/15/2026 at 03:16 PM
Resident Good 4 !
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Il y a combien de version différente lol? Il y a une en titanic, et une autre en life simulator
Le mec en a fait des tas.
Il y a des versions, Vietnam, Seconde Guerre mondiale, Robin des Bois, président des États-Unis, et un paquet d’autres...
Pareil.
En spin-off de temps en temps, ca pourrait être cool.