Les abonnés YouTube Premium font face à une nouvelle augmentation de prix aux États-Unis.
- Les forfaits individuels passent de 13,99 $ à 15,99 $ par mois.
- Les forfaits familiaux augmentent de 22,99 $ à 26,99 $ par mois.
Il s'agit d'une augmentation d'environ 14 % pour les forfaits individuels et de 17 % pour les forfaits familiaux.
Il y a également eu des allégations selon lesquelles YouTube a ajouté une fonctionnalité qui accélère automatiq uement la lecture pendant les moments moins importants afin d'économiser le temps des spectateurs.
Euh c'est pas des "allégations", la feature est bel et bien présente et très utile pour skip les moments qui servent a rien, genre sponsors etc...
Même si dans les faits, les prix pratiqués sont avant tout ceux de start-up devant bâtir un énorme capital client... une fois atteins un certains niveaux on tond le mouton.
Tizentube sur ta tv firestick pour ma part, pas de pub, pas de buffering comme smartube