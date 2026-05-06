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YouTube Premium augmente encore ses prix aux USA
Les abonnés YouTube Premium font face à une nouvelle augmentation de prix aux États-Unis.

- Les forfaits individuels passent de 13,99 $ à 15,99 $ par mois.
- Les forfaits familiaux augmentent de 22,99 $ à 26,99 $ par mois.

Il s'agit d'une augmentation d'environ 14 % pour les forfaits individuels et de 17 % pour les forfaits familiaux.

Il y a également eu des allégations selon lesquelles YouTube a ajouté une fonctionnalité qui accélère automatiq uement la lecture pendant les moments moins importants afin d'économiser le temps des spectateurs.

https://x.com/i/status/2062631657308361103
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    posted the 06/05/2026 at 08:33 AM by ouroboros4
    comments (10)
    jf17 posted the 06/05/2026 at 08:41 AM
    Pourquoi payer ça ?
    churos45 posted the 06/05/2026 at 08:42 AM
    Et dans quelques années ils vont mettre des pubs pour les premium, et il faudra un abo Premium Ultra à 60$/mois pour ne plus les avoir, et ainsi de suite. Et les gens continueront de payer car ils ne veulent pas s'en passer.
    kizito5 posted the 06/05/2026 at 08:43 AM
    "Il y a également eu des allégations selon lesquelles YouTube a ajouté une fonctionnalité qui accélère automatiq uement la lecture pendant les moments moins importants afin d'économiser le temps des spectateurs."

    Euh c'est pas des "allégations", la feature est bel et bien présente et très utile pour skip les moments qui servent a rien, genre sponsors etc...
    newtechnix posted the 06/05/2026 at 08:47 AM
    les besoins énergétique de l'Ia vont pousser les prix de l'énergie à la hausse.

    Même si dans les faits, les prix pratiqués sont avant tout ceux de start-up devant bâtir un énorme capital client... une fois atteins un certains niveaux on tond le mouton.
    m0nsieurx posted the 06/05/2026 at 09:01 AM
    YouTube Revanced, en plus contrairement au premium vous pourrez même enlever les shorts qui bousillent le cerveau, me remerciez pas
    greggy posted the 06/05/2026 at 09:05 AM
    C'est limite comique ce genre d'augmentation sans fin maintenant
    thejoke posted the 06/05/2026 at 09:16 AM
    Firefox + ublock + privacy badger
    magneto860 posted the 06/05/2026 at 09:16 AM
    YouTube me relance régulièrement pour un mois d’essai gratuit, mais j’ai jamais compris l’intérêt du truc. Oui les pubs y en a trop, les pubs c’est nul, mais je ne paierai jamais pour autant sur YouTube.
    fdestroyer posted the 06/05/2026 at 09:20 AM
    Utiliser Brave et voilà. Et sur mobile Newpipe (ou Vanced si il existe encore pas sur)
    ioop posted the 06/05/2026 at 09:28 AM
    Brave sur mobile pas de pub
    Tizentube sur ta tv firestick pour ma part, pas de pub, pas de buffering comme smartube
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