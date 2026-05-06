Les abonnés YouTube Premium font face à une nouvelle augmentation de prix aux États-Unis.- Les forfaits individuels passent de 13,99 $ à 15,99 $ par mois.- Les forfaits familiaux augmentent de 22,99 $ à 26,99 $ par mois.Il s'agit d'une augmentation d'environ 14 % pour les forfaits individuels et de 17 % pour les forfaits familiaux.Il y a également eu des allégations selon lesquelles YouTube a ajouté une fonctionnalité qui accélère automatiq uement la lecture pendant les moments moins importants afin d'économiser le temps des spectateurs.