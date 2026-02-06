3 sept: Blood of Dawnwalker
8 sept: Phantom Blade 0 (reported fin octobre)
15 sept: Wolverine
24 sept: Silent Hill Townfall
24 sept: Control Resonant
25 sept: Onimusha Way of the Sword
et sans doute Gears E Day
et juste apres debut octobre
1er octobre Rayman Legends Retold
2 octobre Ace Combat 8: Wings of Theve
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posted the 06/02/2026 at 11:00 PM by skuldleif
Mais ça reste n'importe quoi et y a pas encore eu les annonces Xbox, Nintendo et Summer Game Fest
Sur la liste, il y a que Gears E-Day et Silent Hill Townfall qui m’intéresse.