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skuldleif
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skuldleif
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skuldleif > blog
SEPTEMBRE est bouché
3 sept: Blood of Dawnwalker
8 sept: Phantom Blade 0 (reported fin octobre)
15 sept: Wolverine
24 sept: Silent Hill Townfall
24 sept: Control Resonant
25 sept: Onimusha Way of the Sword
et sans doute Gears E Day

et juste apres debut octobre
1er octobre Rayman Legends Retold
2 octobre Ace Combat 8: Wings of Theve
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    posted the 06/02/2026 at 11:00 PM by skuldleif
    comments (12)
    shanks posted the 06/02/2026 at 11:01 PM
    Phantom Blade Zero est en fait reporté

    Mais ça reste n'importe quoi et y a pas encore eu les annonces Xbox, Nintendo et Summer Game Fest
    icebergbrulant posted the 06/02/2026 at 11:03 PM
    Vite !! Achetons du Destop !!
    skuldleif posted the 06/02/2026 at 11:04 PM
    shanks ca veut dire les participants ne savent meme pas les dates des autres jeux
    nobleswan posted the 06/02/2026 at 11:04 PM
    L'effet GTA 6, tout le monde se case loin avant ou loin après.
    celebenoit84 posted the 06/02/2026 at 11:05 PM
    Finalement ubi a le nez creux, sortir son assassin en juillet est finalement presque une bonne décision
    altendorf posted the 06/02/2026 at 11:06 PM
    Mais bordel en plus c'est pas des "petits" jeux.... Bonne chance aux studios... C'est terrible, vraiment.
    marchand2sable posted the 06/02/2026 at 11:07 PM
    C'est n'importe quoi sérieux.
    zekk posted the 06/02/2026 at 11:10 PM
    Ça m’a fait marrer aussi
    snave posted the 06/02/2026 at 11:22 PM
    Tu as oublié Trails in the Sky chapitre 2. Et tant mieux que Blade Zero soit reporté, ça faisait beaucoup, mon porte-monnaie aurait pris un sérieux coup.
    51love posted the 06/02/2026 at 11:23 PM
    elle va etre cool l'actualité JV un mois avant et un mois apres GTA6.
    ootaniisensei posted the 06/02/2026 at 11:23 PM
    Le mois de Septembre des enfer je vais finir en slip arrêtez
    marcus62 posted the 06/02/2026 at 11:24 PM
    Et la suite de Kena qui est toujours prévu pour courant 2026. Soit cet été ou à la rentrée.

    Sur la liste, il y a que Gears E-Day et Silent Hill Townfall qui m’intéresse.
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