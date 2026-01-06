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ASUS annonce la Xbox Ally X20, pour fêter les 20 ans de ROG (écran OLED de 7,4")
Voici ses caractéristiques :
- Écran OLED de 7,4 pouces à 120 Hz, avec Dolby Vision HDR, une luminosité pouvant atteindre 1 400 nits et FreeSync
- Joysticks TMR anti-drift
- D-pad interchangeable de 4 à 8 axes
- Le bouton Xbox s'illumine en vert
- Processeur Z2 Extreme
- 24 Go de RAM
- Boîtier transparent et doré







https://www.frandroid.com/marques/asus/3120623_coque-transparente-et-ecran-oled-asus-sort-le-grand-jeu-pour-sa-nouvelle-rog-ally-collector
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    posted the 06/01/2026 at 12:56 PM by skuldleif
    comments (14)
    mrvince posted the 06/01/2026 at 12:58 PM
    Pour seulement 2499e. C'est donné.
    rocan posted the 06/01/2026 at 12:59 PM
    mrvince C'est le vrai prix ?
    skuldleif posted the 06/01/2026 at 01:00 PM
    mrvince ah ca sera tres cher , j'attend que Xbox sortent leur propre matos pour éventuellement en prendre une.

    ceci dit ca a l'air d'etre une belle bête
    captaintoad974 posted the 06/01/2026 at 01:00 PM
    mrvince pour a peine 1 rein tu peut jouer a 10 minute de Fortnite en 1080p 120fps ! Qui n'en a jamais rêvé ?
    aeris201 posted the 06/01/2026 at 01:04 PM
    mrvince
    ootaniisensei posted the 06/01/2026 at 01:08 PM
    Faut vraiment que ASUS et MSI lâche un peu la pédale sur les nouvelles versions, t'as un nouveau modèle tout les 6 mois à peine faut pas déconné, ils vont buté le marché à force.
    Pour des trucs de plus en plus cher en plus plutôt que de repoussé un peu, qui va acheter une portable qui sera au minimum a 1200 balles
    51love posted the 06/01/2026 at 01:10 PM
    Belle bête. Dommage que ce soit plus gros qu'une Switch 2 mais que l'écran soit plus petit 7.4 vs 8 pouces je crois.
    mrvince posted the 06/01/2026 at 01:12 PM
    rocan non lol mais l'article dit que leur dernière étant déjà a quasi 1000 e celle ci qui l'améliore encore dépassera les 1000. C'est déjà beaucoup trop.
    mrvince posted the 06/01/2026 at 01:13 PM
    captaintoad974 Le pied total cette génération.
    altendorf posted the 06/01/2026 at 01:19 PM
    ootaniisensei Clairement cela devient ridicule. J'ai l'impression de voir les mêmes annonces tout les deux mois par l'ensemble des fabricants
    junaldinho posted the 06/01/2026 at 01:22 PM
    L'écran Oled me fait envie mais j'imagine que le prix va être fou. Je vais rester sur ma Xbox Ally X un bon moment.
    shambala93 posted the 06/01/2026 at 01:38 PM
    ootaniisensei
    Et y a que Valve qui vend et encore.
    metroidvania posted the 06/01/2026 at 02:11 PM
    Enfin
    metroidvania posted the 06/01/2026 at 02:12 PM
    J attends maintenant la même en 8 pouces
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