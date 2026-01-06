Voici ses caractéristiques :- Écran OLED de 7,4 pouces à 120 Hz, avec Dolby Vision HDR, une luminosité pouvant atteindre 1 400 nits et FreeSync- Joysticks TMR anti-drift- D-pad interchangeable de 4 à 8 axes- Le bouton Xbox s'illumine en vert- Processeur Z2 Extreme- 24 Go de RAM- Boîtier transparent et doré