Voici ses caractéristiques :
- Écran OLED de 7,4 pouces à 120 Hz, avec Dolby Vision HDR, une luminosité pouvant atteindre 1 400 nits et FreeSync
- Joysticks TMR anti-drift
- D-pad interchangeable de 4 à 8 axes
- Le bouton Xbox s'illumine en vert
- Processeur Z2 Extreme
- 24 Go de RAM
- Boîtier transparent et doré
ceci dit ca a l'air d'etre une belle bête
Pour des trucs de plus en plus cher en plus plutôt que de repoussé un peu, qui va acheter une portable qui sera au minimum a 1200 balles
Et y a que Valve qui vend et encore.