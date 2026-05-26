Maverick Games va dévoiler un nouveau jeu de course en monde ouvert le 2 juin à 11h (BST), soit 12h en France métropolitaine (CEST).Un compte à rebours diffusé en direct sur la chaîne YouTube du studio britannique montre un véhicule stationné, une Fiat Multipla, accompagné d’un chronomètre fixé sur le siège, confirmant la date et l’heure du reveal. Cette présentation interviendra en pleine période chargée pour l’industrie, entre le State of Play de Sony (également le 2 juin), le Summer Game Fest et le Xbox Games Showcase.Depuis plusieurs semaines, le studio fondé par d'anciens cadres de Playground Games distille des images de teasing mettant en avant des modèles de voitures très détaillés, aussi bien en extérieur qu’en vue cockpit. Le dernier aperçu en date montrait notamment une Porsche 911 Turbo (génération 930), laissant entrevoir un niveau de finition élevé.Un autre teaser publié par le fondateur et directeur créatif Mike Brown laisse apparaître ce qui semble être une capture in-game de routes panoramiques avec un panneau “RK Riviera”, suggérant un cadre situé sur la Côte d’Azur. Un choix de décor qui rappelle d’ailleurs fortement celui déjà exploré dans Forza Horizon 2.Le jeu de Maverick Games serait prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le développement serait déjà en phase de post-production, avec un jeu jugé “jouable de bout en bout” et “content complete”, même si plusieurs éléments restent encore à polir.Maverick Games évoque également un mode multijoueur "différent de ce que l’on connaît", reposant sur une approche plus dynamique et moins traditionnelle, notamment autour de la communication entre joueurs et des systèmes de scoring, encore en cours d’ajustement.Initialement annoncé après la création du studio en 2022, le projet devait être édité par Amazon Game Studios avant que les deux parties ne se séparent. Malgré cela, la propriété intellectuelle reste entre les mains de Maverick Games.