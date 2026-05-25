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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : PC
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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[Spoil] 007 First Light : on aime ou on aime pas
IOI a choisi d'inclure Khaby Lame dans le jeu(même si ça reste de façon apparement unique)

On aime ou on aime pas, à vous de voir...

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    posted the 05/25/2026 at 05:01 PM by ouroboros4
    comments (19)
    shinz0 posted the 05/25/2026 at 05:05 PM
    Mouais...pourquoi pas pour ceux qui ont la réf
    https://x.com/TheGameVerse/status/2058904958431629720
    redxiii102 posted the 05/25/2026 at 05:10 PM
    Mon dieu non
    amario posted the 05/25/2026 at 05:18 PM
    Marrant le clin d'œil
    suzukube posted the 05/25/2026 at 05:21 PM
    J'attends de voir ceux qui vont râler dans 3, 2, ... Ah bah non ça a déjà commencé.
    guiguif posted the 05/25/2026 at 05:27 PM
    Au point ou on en est...
    vieuxconsoleux posted the 05/25/2026 at 05:30 PM
    Les cameo de star étaient excellents dans Hitman, toujours avec un second degrés bienvenu, si c’est pareil dans 007 je suis client
    jackfrost posted the 05/25/2026 at 05:39 PM
    Je ne sais même qui c'est, difficile d'avoir un avis
    kikoo31 posted the 05/25/2026 at 05:41 PM
    suzukube vivement un caméo de notre suzukube préféré
    ça fera plaisir à octobar
    masharu posted the 05/25/2026 at 05:48 PM
    Visiblement parce que les concernés dans l'industrie ne gueule pas (assez), ça passe pour la génération jemenfoutiste.

    Pareil je ne sais pas qui est-ce, mais pas besoin de savoir. Quand on a un produit et qu'on met des guests c'est souvent pour avoir du marketing gratuit et c'est dommage. Après c'est un jeu basé sur la licence James Bond donc qu'il y ait de vrai personnes et pas juste dans le casting principal mais les personnages secondaires ça se comprendre. Juste qu'il ne faut pas être dupe. Khaby Lame est visiblement un influenceur, il a donc une communauté de gens qui vont joué juste parce qu'il y est dedans...
    redxiii102 posted the 05/25/2026 at 05:50 PM
    jackfrost masharu c'est un tik toker qui s'est fait connaître pendant le COVID.
    51love posted the 05/25/2026 at 05:55 PM
    malroth posted the 05/25/2026 at 07:18 PM
    redxiii102 je comprends pourquoi je ne le connaisse pas non plus.

    J'ai jamais eu tiktok
    ducknsexe posted the 05/25/2026 at 07:27 PM
    Pas mal cette référence Khaby Lame
    redxiii102 posted the 05/25/2026 at 07:46 PM
    malroth il a fait aussi une apparition dans Bad Boys 4... quelle époque.
    roivas posted the 05/25/2026 at 07:48 PM
    je sais pas qui sait donc je m'en fout ?
    ouken posted the 05/25/2026 at 09:08 PM
    Mdr jolie ref
    5120x2880 posted the 05/26/2026 at 12:22 AM
    J'aime bien mais le perso modélisé est dégueulasse
    batipou posted the 05/26/2026 at 06:02 PM
    Je m’en tape qu’il soit dans le jeu…

    Par contre on nous l’a vendu comme le Charlie Chaplin d’internet

    Faut quand même pas abusé…

    https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/khaby-lame-le-chaplin-de-tiktok-aux-123-millions-dabonnes-25-12-2021-M26QJFLYHNGTTNP3QZTBDKX6JY.php
    masharu posted the 05/27/2026 at 09:57 AM
    Je viens de voir que ce n'est pas juste lui mais un tas d'autres influenceurs qui sont dans ce jeu, dont Shroud et Jacksceptical.
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