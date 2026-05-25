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name :
007 First Light
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
IO Interactive
genre :
action-infiltration
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
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ouroboros4
> blog
[Spoil] 007 First Light : on aime ou on aime pas
IOI a choisi d'inclure Khaby Lame dans le jeu(même si ça reste de façon apparement unique)
On aime ou on aime pas, à vous de voir...
tags :
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posted the 05/25/2026 at 05:01 PM by
ouroboros4
comments (
19
)
shinz0
posted
the 05/25/2026 at 05:05 PM
Mouais...pourquoi pas pour ceux qui ont la réf
https://x.com/TheGameVerse/status/2058904958431629720
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 05:10 PM
Mon dieu non
amario
posted
the 05/25/2026 at 05:18 PM
Marrant le clin d'œil
suzukube
posted
the 05/25/2026 at 05:21 PM
J'attends de voir ceux qui vont râler dans 3, 2, ... Ah bah non ça a déjà commencé.
guiguif
posted
the 05/25/2026 at 05:27 PM
Au point ou on en est...
vieuxconsoleux
posted
the 05/25/2026 at 05:30 PM
Les cameo de star étaient excellents dans Hitman, toujours avec un second degrés bienvenu, si c’est pareil dans 007 je suis client
jackfrost
posted
the 05/25/2026 at 05:39 PM
Je ne sais même qui c'est, difficile d'avoir un avis
kikoo31
posted
the 05/25/2026 at 05:41 PM
suzukube
vivement un caméo de notre
suzukube
préféré
ça fera plaisir à
octobar
masharu
posted
the 05/25/2026 at 05:48 PM
Visiblement parce que les concernés dans l'industrie ne gueule pas (assez), ça passe pour la génération jemenfoutiste.
Pareil je ne sais pas qui est-ce, mais pas besoin de savoir. Quand on a un produit et qu'on met des guests c'est souvent pour avoir du marketing gratuit et c'est dommage. Après c'est un jeu basé sur la licence James Bond donc qu'il y ait de vrai personnes et pas juste dans le casting principal mais les personnages secondaires ça se comprendre. Juste qu'il ne faut pas être dupe. Khaby Lame est visiblement un influenceur, il a donc une communauté de gens qui vont joué juste parce qu'il y est dedans...
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 05:50 PM
jackfrost
masharu
c'est un tik toker qui s'est fait connaître pendant le COVID.
51love
posted
the 05/25/2026 at 05:55 PM
malroth
posted
the 05/25/2026 at 07:18 PM
redxiii102
je comprends pourquoi je ne le connaisse pas non plus.
J'ai jamais eu tiktok
ducknsexe
posted
the 05/25/2026 at 07:27 PM
Pas mal cette référence Khaby Lame
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 07:46 PM
malroth
il a fait aussi une apparition dans Bad Boys 4... quelle époque.
roivas
posted
the 05/25/2026 at 07:48 PM
je sais pas qui sait donc je m'en fout ?
ouken
posted
the 05/25/2026 at 09:08 PM
Mdr jolie ref
5120x2880
posted
the 05/26/2026 at 12:22 AM
J'aime bien mais le perso modélisé est dégueulasse
batipou
posted
the 05/26/2026 at 06:02 PM
Je m’en tape qu’il soit dans le jeu…
Par contre on nous l’a vendu comme le Charlie Chaplin d’internet
Faut quand même pas abusé…
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/khaby-lame-le-chaplin-de-tiktok-aux-123-millions-dabonnes-25-12-2021-M26QJFLYHNGTTNP3QZTBDKX6JY.php
masharu
posted
the 05/27/2026 at 09:57 AM
Je viens de voir que ce n'est pas juste lui mais un tas d'autres influenceurs qui sont dans ce jeu, dont Shroud et Jacksceptical.
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https://x.com/TheGameVerse/status/2058904958431629720
ça fera plaisir à octobar
Pareil je ne sais pas qui est-ce, mais pas besoin de savoir. Quand on a un produit et qu'on met des guests c'est souvent pour avoir du marketing gratuit et c'est dommage. Après c'est un jeu basé sur la licence James Bond donc qu'il y ait de vrai personnes et pas juste dans le casting principal mais les personnages secondaires ça se comprendre. Juste qu'il ne faut pas être dupe. Khaby Lame est visiblement un influenceur, il a donc une communauté de gens qui vont joué juste parce qu'il y est dedans...
J'ai jamais eu tiktok
Par contre on nous l’a vendu comme le Charlie Chaplin d’internet
Faut quand même pas abusé…
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/khaby-lame-le-chaplin-de-tiktok-aux-123-millions-dabonnes-25-12-2021-M26QJFLYHNGTTNP3QZTBDKX6JY.php