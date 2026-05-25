Pas le film du siècle, juste un couloir qui coche des cases du films classiques de divertissement.
Une histoire pas dingue du tout qui peut rappeler les ciritques du Mario Super Galaxie récent.
Point positifs, on voit qu'ils ont vraiment bien utilisé le fric du budget
Le film a un rythme un peu particulier tout de même avec des passages très plat mais dénote de particularité assez évidente: ceux qui aiment les Muppets, Gremlins ou Fraggle Rock pourraient être ravie d'ailleurs cela aurait pu être le partie pris qu'aurait du prendre le film car en réalité le film est très classique si on enlève cette aspect puppet Kawai.
Le film se laisse regarder et possèdent des clin d'oeil pop culture Star Wars très malin.
Je pense qu'ils auraient du le sortir vraiment en plein été...cela aurait fait office de sortie familiale facile et sans risque.
Si je devais donner 3 critiques (en dehors de l'histoire qui ne volent pas très haut):
-Pas beaucoup de suspens, on ne ressent pas vraiment de risque ou de situation critique
-Peut-être parce qu'ils ont fait l'erreur de faire du Mandalorian un personnage Cheaté au début du film.
-Le fils de Jabbah...en mode gonflé aux hormones de culturistes, cela fait vraiment trop bizarre à voir c'est vraiment d'un assez mauvais goût + le doublage français de ce personnage est assez mauvais sans même parler des répliques, on a l'impression qu'on se fiche de nous.
Concernant les musiques, surtout au début les mecs on du penser qu'on allait pas comprendre que c'était un film Mandalorian
, donc ils reprennent sans surprises les thèmes de la série ( et elles sont vraiment top) par la suite moins et on va dire que cela se ressent car en fait y'a rien de mémorable en dehors dues théms de la série.
Les FXs sont vraiment par moment assez impressionnants.
La DA est très bonne on ressent la recherche et un travail important accompli malgré quelques trucs qui ne fonctionnent pas.
Favreau a voulu retranscrire le goûts de l'époque des premiers Star Wars et on va dire que par moment il y arrive...surtout à un moment il a eu une idée de génie!
Voilà un bon petit film pour ne pas se prendre la tête qui n'aura pas les défauts de la dernière trilogie qui a voulu péter plus haut que...
On apprends que le/les projet(s) de Damon Lindelof qui avait été engagé par Lucasfilm pour développer un nouveau film Star Wars, a été abandonné après environ deux ans de travail.
Le scénario devait se situer après The Rise of Skywalker et explorer le conflit entre nostalgie de la saga et volonté de la réinventer, centré notamment sur Rey.
Le projet a été stoppé en raison de difficultés d’écriture et de contraintes liées à la continuité du canon, illustrant les hésitations actuelles de Star Wars entre héritage et renouveau.
Perso, il ferait mieux de s'éloigner de la dernière trilogie. Personne n'a envie de revoir Rey ou Kyle Loren
on voit limite le découpage des episodes.
Oui ya un manque de suspense et situation critique même si la fin change un gros truc sur l'univers au niveau criminel
Le fils de Jabbah, moi j'ai adoré, cela change et le doubleur je pense qu'il veut montrer que c est un personnage qui doute
Les FXs parfois au top parfois aux fraises
Un probleme, mando est pas jouer par Pedro Pascal a par une scène, cela se remarque trop, ils ont pas la même taille et bouge pas de la même façon ( il marche comment sur l'eau Oo)
pour moi c'etait un bon film pop corn et mignon
Manque :
De la nouveauté ou en mettre pleins les yeux comme la The scene, un new type de planète ( car on a deja vu ce genre de planète)
MAIS surtout l'histoire, l histoire de Mando c est terminé dans la S3, il a plus vraiment de but a par faire son taff et même une partie de la S3 il etait un personnage secondaire par rapport a Bo-Katan Kryze
Manque un gros défit, suspense ou intrigue
Bref, on passe un bon moment mais on se dit que c'est trop long. Après c'est bien fait dans l'ensemble.
Heureusement que Disney vend le film grâce à Grogu sinon…
Grogu empêche le film d'évoluer.
Le film a un côté cheaté important, l'attaque des X-wing (comme d'hab) le démontre, on est loin des X-Wings abattu de A New Hope, là c'est plus un plan sans accro façon A-Team qu'autre choses.
Ça aurait été 3 ou 4 épisodes sur Disney+
C est pareil...
Il faut le voir comme ça, si les gens s'attendent à voir un Episode X ou Starfighter avec Ryan Renolds qui doit faire le pont avec la nouvelle trilogie...c'est pas raisonnable, mes attentes c'est surtout autour de Starfighter perso, Mandalorean était très sympathique j'ai trouvé le film mais ça aurait vraiment pu être une saison D+, reste que c'est joli, bien fait et on regrette pas de l'avoir vu
Ce qu'on voit dans ce film n'aurait jamais tenu avec le budget de ~4 épisodes en terme de FX, même avec le budget de toute une saison.
Tu prévois clairement pas ce genre de scènes dans une série.
C'est aussi trop pauvre scénaristiquement pour faire une saison de Mando, il y a toujours eu une évolution entre la relation des deux protagonistes et du monde autour d'eux à chaque saison.
C'est pas du tout le cas ici, ça fait vraiment "spinoff film" de la série ; on reste sur un statu quo, les personnages ne bougent pas, c'est même pas important d'avoir vu au préalable la série pour voir le film et ce sera très certainement tout aussi inutile d'avoir vu le film pour matter la S4, lol.