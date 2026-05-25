Pas le film du siècle, juste un couloir qui coche des cases du films classiques de divertissement.Une histoire pas dingue du tout qui peut rappeler les ciritques du Mario Super Galaxie récent.Point positifs, on voit qu'ils ont vraiment bien utilisé le fric du budgetLe film a un rythme un peu particulier tout de même avec des passages très plat mais dénote de particularité assez évidente: ceux qui aiment les Muppets, Gremlins ou Fraggle Rock pourraient être ravie d'ailleurs cela aurait pu être le partie pris qu'aurait du prendre le film car en réalité le film est très classique si on enlève cette aspect puppet Kawai.Le film se laisse regarder et possèdent des clin d'oeil pop culture Star Wars très malin.Je pense qu'ils auraient du le sortir vraiment en plein été...cela aurait fait office de sortie familiale facile et sans risque.Si je devais donner 3 critiques (en dehors de l'histoire qui ne volent pas très haut):-Pas beaucoup de suspens, on ne ressent pas vraiment de risque ou de situation critique-Peut-être parce qu'ils ont fait l'erreur de faire du Mandalorian un personnage Cheaté au début du film.-Le fils de Jabbah...en mode gonflé aux hormones de culturistes, cela fait vraiment trop bizarre à voir c'est vraiment d'un assez mauvais goût + le doublage français de ce personnage est assez mauvais sans même parler des répliques, on a l'impression qu'on se fiche de nous.Concernant les musiques, surtout au début les mecs on du penser qu'on allait pas comprendre que c'était un film Mandalorian, donc ils reprennent sans surprises les thèmes de la série ( et elles sont vraiment top) par la suite moins et on va dire que cela se ressent car en fait y'a rien de mémorable en dehors dues théms de la série.Les FXs sont vraiment par moment assez impressionnants.La DA est très bonne on ressent la recherche et un travail important accompli malgré quelques trucs qui ne fonctionnent pas.Favreau a voulu retranscrire le goûts de l'époque des premiers Star Wars et on va dire que par moment il y arrive...surtout à un moment il a eu une idée de génie!Voilà un bon petit film pour ne pas se prendre la tête qui n'aura pas les défauts de la dernière trilogie qui a voulu péter plus haut que...On apprends que le/les projet(s) de Damon Lindelof qui avait été engagé par Lucasfilm pour développer un nouveau film Star Wars, a été abandonné après environ deux ans de travail.Le projet a été stoppé en raison de difficultés d’écriture et de contraintes liées à la continuité du canon, illustrant les hésitations actuelles de Star Wars entre héritage et renouveau.Perso, il ferait mieux de s'éloigner de la dernière trilogie. Personne n'a envie de revoir Rey ou Kyle Loren