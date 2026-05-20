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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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[Charts USA] Switch 2 #1 hardware, Tomodachi Life #1 software en avril 2026
Les dépenses en contenu ont clôturé le mois d'avril à 3,8 milliards de dollars, soit une croissance de 2 % par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, ces dépenses atteignent 16,7 milliards de dollars, soit 3 % de plus que le rythme prévu pour 2025. Les dépenses en contenu sur consoles ont été le principal moteur de cette croissance, avec une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses par abonnement ont progressé de 13 % sur un an, tandis que celles concernant le contenu PC ont légèrement augmenté.

Software : Tomodachi Life: Living the Dream a été le jeu le plus vendu en avril, générant plus de 41 millions de dollars de ventes physiques et de ventes numériques prévues. Il se classe désormais 9e des meilleures ventes de jeux depuis le début de l'année 2026. Grâce à ce succès, les dépenses des consommateurs en nouveaux logiciels physiques ont bondi de 44 % en avril par rapport à l'année précédente, pour atteindre 96 millions de dollars. Depuis le début de l'année, ces dépenses ont progressé de 9 %.

Pragmata s'est classé deuxième meilleure vente de jeux en avril 2026. Il a dominé les ventes du mois sur PlayStation, s'est hissé à la deuxième place du classement agrégé des boutiques PC et à la troisième place sur Xbox. Sur les plateformes Nintendo, il figurait parmi les 15 meilleures ventes du mois.

Hardware : Les dépenses en matériel ont augmenté de 34 % en avril par rapport à l'année précédente, pour atteindre 261 millions de dollars. Les ventes de Nintendo Switch 2 ont compensé les baisses observées sur les autres consoles : Switch (-69 % par rapport à avril 2025), Xbox Series X (-43 %) et PlayStation 5 (-30 %). La Nintendo Switch 2 a de nouveau été la console la plus vendue, tant en unités qu'en valeur, en avril et depuis le début de l'année 2026. La PlayStation 5 se classe une fois de plus deuxième sur les deux périodes.

Après 66 mois de commercialisation, le parc installé de PlayStation 5 affichait fin avril une avance de 2 % sur celui de la PlayStation 4 (à période égale). La Nintendo Switch 2 a dépassé les ventes de la Nintendo Switch originale de 11 % (après 11 mois de commercialisation).

La part de marché mensuelle de Nintendo dans le secteur des consoles de jeux vidéo a atteint fin avril 2026 son plus haut niveau depuis juillet 2025.


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    yogfei, oreillesal
    posted the 05/20/2026 at 02:17 PM by aeris201
    comments (16)
    masharu posted the 05/20/2026 at 02:19 PM
    Vivement les charts espagnoles.
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 02:27 PM
    Et sur la lune ?
    cyr posted the 05/20/2026 at 02:32 PM
    La remontada de starfield. 218eme et il est remonté a la 88eme position.

    On peux avoir le top entier?
    giru posted the 05/20/2026 at 02:32 PM
    Les charts US ont un peu plus de sens d’être partagés que les espagnoles… C’est un peu le 2ème plus gros marché mondial après la Chine et devant le Japon qui a droit à son article chaque semaine.
    ravyxxs posted the 05/20/2026 at 02:36 PM
    Décidément la branlette jusqu'à se pêter le frein jusqu'au sang
    kikoo31 posted the 05/20/2026 at 02:37 PM
    ravyxxs
    gat posted the 05/20/2026 at 02:38 PM
    ravyxxs Pourquoi tu crois qu’il joue à sa Switch sous la couette ?
    gaeon posted the 05/20/2026 at 02:44 PM
    C'est le plus gros marché pour le jv "classique" non ? C'est très bien d'avoir des chiffres même s'ils ont l'air de déranger certains...

    Pragmata deuxième, c'est une très bonne nouvelle ça
    aeris201 posted the 05/20/2026 at 02:46 PM
    cyr Et la remontada de la compil Mario Galaxy qui revient dans le top 10

    La pub geante d’1h30 dans les salles de cinema a fait son effet
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 02:46 PM
    ravyxxs
    rogeraf posted the 05/20/2026 at 03:10 PM
    Apparament un milliardaire qui acheterait des millions d'unités pour faire grossir les ventes
    oreillesal posted the 05/20/2026 at 03:40 PM
    La routine quoi
    Il y a Nintendo, puis le reste.
    aeris201 posted the 05/20/2026 at 03:42 PM
    oreillesal Oui

    #1 en France, #1 au UK, #1 au Japon, #1 au USA, la Tomodachi mania est reelle

    En dire qu’a l’epoque du premier sur DS, certain s’imaginaient que cette licence avait peu de chance de fonctionner en dehors du Japon
    kikoo31 posted the 05/20/2026 at 03:45 PM
    aeris201 tu y as jouer a Tomodachi life ?
    ducknsexe posted the 05/20/2026 at 03:56 PM
    Vivement Starfox.
    soulfull posted the 05/20/2026 at 04:27 PM
    Triste pour Saros qui mérite mieux.Mais c'est la nouvelle génération qui va decider du sort de cette industrie.
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