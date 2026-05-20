Les dépenses en contenu ont clôturé le mois d'avril à 3,8 milliards de dollars, soit une croissance de 2 % par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, ces dépenses atteignent 16,7 milliards de dollars, soit 3 % de plus que le rythme prévu pour 2025. Les dépenses en contenu sur consoles ont été le principal moteur de cette croissance, avec une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses par abonnement ont progressé de 13 % sur un an, tandis que celles concernant le contenu PC ont légèrement augmenté.



Software : Tomodachi Life: Living the Dream a été le jeu le plus vendu en avril, générant plus de 41 millions de dollars de ventes physiques et de ventes numériques prévues. Il se classe désormais 9e des meilleures ventes de jeux depuis le début de l'année 2026. Grâce à ce succès, les dépenses des consommateurs en nouveaux logiciels physiques ont bondi de 44 % en avril par rapport à l'année précédente, pour atteindre 96 millions de dollars. Depuis le début de l'année, ces dépenses ont progressé de 9 %.



Pragmata s'est classé deuxième meilleure vente de jeux en avril 2026. Il a dominé les ventes du mois sur PlayStation, s'est hissé à la deuxième place du classement agrégé des boutiques PC et à la troisième place sur Xbox. Sur les plateformes Nintendo, il figurait parmi les 15 meilleures ventes du mois.



Hardware : Les dépenses en matériel ont augmenté de 34 % en avril par rapport à l'année précédente, pour atteindre 261 millions de dollars. Les ventes de Nintendo Switch 2 ont compensé les baisses observées sur les autres consoles : Switch (-69 % par rapport à avril 2025), Xbox Series X (-43 %) et PlayStation 5 (-30 %). La Nintendo Switch 2 a de nouveau été la console la plus vendue, tant en unités qu'en valeur, en avril et depuis le début de l'année 2026. La PlayStation 5 se classe une fois de plus deuxième sur les deux périodes.



Après 66 mois de commercialisation, le parc installé de PlayStation 5 affichait fin avril une avance de 2 % sur celui de la PlayStation 4 (à période égale). La Nintendo Switch 2 a dépassé les ventes de la Nintendo Switch originale de 11 % (après 11 mois de commercialisation).



La part de marché mensuelle de Nintendo dans le secteur des consoles de jeux vidéo a atteint fin avril 2026 son plus haut niveau depuis juillet 2025.