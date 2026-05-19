Il y a des studios qui, à une époque, avaient une “patte” immédiatement reconnaissable. On lançait un jeu Rare, Blizzard, BioWare, Konami, Squaresoft ou même Ubisoft époque PS2/GameCube, et on retrouvait une ambiance, une philosophie, une façon de raconter ou de jouer qui leur appartenait vraiment.



Aujourd’hui, beaucoup ont l’impression que cette identité s’est diluée.



Parfois c’est à cause des départs. Quand les créateurs historiques, directeurs artistiques, compositeurs ou scénaristes quittent le navire, le studio garde le nom… mais plus forcément l’âme. BioWare sans ses auteurs historiques ou Konami après l’ère Kojima, ce n’est plus tout à fait la même chose.



Il y a aussi la pression économique. Les gros éditeurs veulent désormais des jeux capables de plaire “à tout le monde”, partout dans le monde. Résultat : certaines licences deviennent plus lisses, plus standardisées, avec des mécaniques reprises partout. Beaucoup de mondes ouverts finissent par se ressembler, peu importe le studio derrière.



L’explosion des coûts joue aussi énormément. À l’époque PS1/PS2, un studio pouvait tenter des trucs étranges ou très typés. Aujourd’hui, quand un AAA coûte des centaines de millions, le risque est beaucoup moins accepté. On préfère parfois suivre les tendances plutôt que créer quelque chose de vraiment différent.



Même Nintendo, qui garde encore une forte identité, a parfois été critiqué pour certains choix plus “modernes” ou plus prudents. À l’inverse, des studios comme FromSoftware ou Ryu Ga Gotoku Studio donnent encore cette impression d’avoir une vraie vision reconnaissable immédiatement.



Et puis il y a aussi le facteur nostalgie. Quand on découvre un studio à 12 ou 15 ans, l’impact émotionnel est énorme. Des années plus tard, même si les jeux restent bons, la magie des premières découvertes revient rarement avec la même force.