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2025: Le JV en France en grosse...
difficulté:

La filière française du jeu vidéo face à une crise économique inédite

morceaux choisis:

L’industrie du jeu vidéo en France traverse une période difficile, marquée par des licenciements, des fermetures de studios et un ralentissement des investissements. Les professionnels du secteur s’inquiètent de l’ampleur et des conséquences de cette crise.

La récente annonce de la suppression de 84 postes chez Kylotonn, soit près des deux tiers des effectifs du studio, a frappé un secteur déjà fragilisé.

Faute de repreneur, le studio Spiders a, lui aussi, été liquidé, condamnant 71 salariés au licenciement.

La restructuration frappe également le géant Ubisoft, dont près de 200 postes devraient disparaître à Saint-Mandé dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective.

le jeu « Clair Obscur : Expedition 33 » peut être considéré comme une anomalie

le reste sur l'article:

https://www.24matins.fr/la-filiere-francaise-du-jeu-video-face-a-une-crise-economique-inedite-1407560?utm_source=opera&utm_campaign=business
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    posted the 05/18/2026 at 06:11 PM by newtechnix
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