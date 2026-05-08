j'ai vu en tipiak le film, j'avoue avoir regardé avec peu d'entrain, l'histoire est classique de chez classique mais bon je n'ai pas été choqué, juste un peu le sentiment que c'était un peu du n'importe quoi mais pas vraiment grave...j'ai du mal à comprendre ce qui se sont plein, c'est un produit classique de films d'animation juste du divertissement pour faire rire, on n'est pas chez Miyazaki hein.Au final le fin mot de l'histoire était de découvrir que 2 princesses sont soeurs.On a maintenant l'impression, après avoir vu le ND Star Fox, qu'en fait le film a servi d'encart publicitaire pour le jeu Star Fox.Je pense avoir préféré le premier film qui m'a paru plus fun.Par moment j'ai eu le sentiment que plusieurs éléments reprenais des éléments et trames de Star Wars comme le mega canon qui rappelle l'étoile de la mort/ un père et son fils pour diriger l'univers enfin ce genre de petite chose qui me laisse imaginer comment bosse les mecs chez Illumination pour leurs histoires.sur 20 je donne 13/20 mais en ajoutant que je recommande le film si t'as des enfants, un vrai plaisir familiale ultra calibré pour être efficace.