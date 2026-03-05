Bonjour à tous....

j'ai 6 heures de jeux sur SAROS actuellement et comment vous dire que....j'en suis époustouflé par le plaisir qu'il procure.



Je ne m'attendais pas à ce que tout soit travaillé comme cela à tout les niveaux.



-le gameplay est dingue!

-le sound designe est dingue!

-la patte artistique est folle!

-même le scenario est intrigant et semble etre intéressant! (on a vraiment envie d'avencer pour le scenario aussi et n'ymaginais pas ça d'un rogue ligthe)

On peut faire des petites sessions de jeux ce qui est top pour moi

-la manette ps5 est vraiment pour le coup utiliser



vraiment merci Housmarque ! j'y retourne!!