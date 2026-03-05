Bonjour à tous....
j'ai 6 heures de jeux sur SAROS actuellement et comment vous dire que....j'en suis époustouflé par le plaisir qu'il procure.
Je ne m'attendais pas à ce que tout soit travaillé comme cela à tout les niveaux.
-le gameplay est dingue!
-le sound designe est dingue!
-la patte artistique est folle!
-même le scenario est intrigant et semble etre intéressant! (on a vraiment envie d'avencer pour le scenario aussi et n'ymaginais pas ça d'un rogue ligthe)
On peut faire des petites sessions de jeux ce qui est top pour moi
-la manette ps5 est vraiment pour le coup utiliser
vraiment merci Housmarque ! j'y retourne!!
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posted the 05/03/2026 at 11:29 AM by perse9