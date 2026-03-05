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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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perse9
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perse9
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perse9 > blog
SAROS est une claque MONUMENTALE
Bonjour à tous....
j'ai 6 heures de jeux sur SAROS actuellement et comment vous dire que....j'en suis époustouflé par le plaisir qu'il procure.

Je ne m'attendais pas à ce que tout soit travaillé comme cela à tout les niveaux.

-le gameplay est dingue!
-le sound designe est dingue!
-la patte artistique est folle!
-même le scenario est intrigant et semble etre intéressant! (on a vraiment envie d'avencer pour le scenario aussi et n'ymaginais pas ça d'un rogue ligthe)
On peut faire des petites sessions de jeux ce qui est top pour moi
-la manette ps5 est vraiment pour le coup utiliser

vraiment merci Housmarque ! j'y retourne!!
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    wickette, djfab, ouroboros4
    posted the 05/03/2026 at 11:29 AM by perse9
    comments (6)
    ouroboros4 posted the 05/03/2026 at 12:04 PM
    Perso ce genre de jeu c'est pas trop ma tasse de thé, mais il a quand même l'air très bon
    rupinsansei3 posted the 05/03/2026 at 12:40 PM
    Tu as fait returnal ? Perso je l'ai platiné en 66h. Un pur régal
    walterwhite posted the 05/03/2026 at 12:50 PM
    J’ai regardé un peu sur Twitch, y’a moyen que ça soit la meilleure exclu PS5
    stampead posted the 05/03/2026 at 01:19 PM
    je suis en plein dedans j 'éspère juste que la rumeur selon laquelle c'est une fin pour un public moderne soit faux, sinon je ne revend pas mes jeux mais celui la sera une exeption en plus que housemarque aura perdu ma confiance pour leur prochain jeu.
    perse9 posted the 05/03/2026 at 01:42 PM
    rupinsansei3 non je n'ai pas fais returnal. Peux être un jour. Aparemment saros serais beaucoup plus facile..
    rupinsansei3 posted the 05/03/2026 at 01:50 PM
    perse9 returnal est pas difficile. Il est très correct en terme de difficulté. Tu aurais dû commencer par celui-ci. Il est sur l'extra plus. Tu va te régalé
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