Malgré sa chute en début d'année à la plage ( elle s'est évanouie et sa tête a heurté un rocher occasionnant un traumatisme crânien) ...elle ne semble pas avoir perdu toute sa tête (humour noir) puisque courageusement elle a twitté ceci:To the @marvelstudios artists who designed and brought to life the glory days of Marvel...I salute you ????. I was there. I know what you did. I know how passionately you worked round the clock to make magic happen. You are the magicians, no matter what the Wizards of our new Oz make it look like going forward. I will never forget.Fans, please share the love with @andyparkart Tell him how much his art has meant to you over the years. He was responsible for designing SO many of your fav @marvelstudios characters"En fait il fait partie d'une grosse charrette d'employés remerciés...Le pire en fait c'est qu'on parle pas de bras cassés ou d'incompétents mais de mec talentueux et lui semble présent depuis le début du MCU.Le pays des nounours où l'IA allait venir en colombe de la paix permettre aux créateurs de bosser, une colombe qui allait venir aider à mieux travailler...la réalité c'est quoi Disney va donner la place à des gars sans talent pour utiliser l'IA qui fera le travail "créatif" à leur place.N'oublier pas les profs de demain n'auront besoin plus que du bafa pour enseigner car leur rôle sera juste de de gérer l'ambiance de classe.On va être curieux de voir maintenant comment Disney va réagir... la fin de carrière de cette actrice au pays de Mickey.une entreprise qui gère des milliards doit pas trop apprécier qu'en 1 clou dépasse de la planche..il ferait une terrible erreur en punition par exemple d'invisibilisé l'actrice (Avengers Doomsday est post-production ) cela ferait un bad buzz pour un MCU en difficulté.Après vu son âge (47 ans) j'imagine bien qu'elle va jouer ses dernières minutes dans le rôle de la Guêpe tout comme même Ant-man ( Rudd Paul 57 ans) on voit l'acteur a pris un sacré coup de vieux...donc les rôles de super héros.