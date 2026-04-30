Famitsu Sales: Week 17, 2026 (Apr 20 - Apr 26)
01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 178.533 / 743.938 (-68%)
02./03. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 17.039 / 927.044 (-11%)
03./00. [NS2] Pragmata # (Capcom) {2026.04.24} (¥7.264) - 14.453 / NEW
04./02. [PS5] Pragmata # (Capcom) {2026.04.17} (¥7.264) - 12.786 / 49.256 (-65%)
05./00. [NSW] Matsurika no Kei: Tenmei Kashoku den # (Idea Factory) {2026.04.23} (¥7.800) - 7.654 / NEW
06./04. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.537 / 2.906.379 (+8%)
07./08. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.695 / 108.612 (+20%)
08./05. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.378 / 4.193.529 (-5%)
09./15. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too - Eastern Japan Edition + Western Japan Edition (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) - 3.201 / 343.741 (+74%)
10./00. [NSW] Elminage Original: Priestess of Darkness and the Ring of the Gods (Mebius) {2026.04.23} (¥5.000) - 2.882 / NEW
Top 10
NSW - 5
NS2 - 4
PS5 - 1
Personne a eu le jeu sur switch 2 dans ma ville...
Mais ça reste un très petit score.
En vrai il faut calculer le ratio pour voir.
Si un jeux démare a 100 k sur 80 millions de ps5 , et qu'il fait 25000 sur 20 millions de switch2, le taux est exactement identique dans ce cas la.....
Biensur. D'ailleurs dans son communiqué, Capcom a salué les ventes Switch 2 de Pragmata, donc les ventes de cette version ont du être bonnes, en particulier aux USA qui est le plus gros marché
Le communiqué en question :
"A completely new IP, PRAGMATA was developed primarily by a team of younger Capcom developers, who created an innovative gameplay experience by fusing action gameplay with puzzle elements set within a distinctive world ruled over by artificial intelligence. In the absence of an established fan base or preexisting brand recognition, Capcom implemented a range of marketing initiatives—beginning with the early release of a playable demo—to communicate the unique features of the game to a wider audience. In addition, in line with the company's multi-platform strategy, Capcom broadened the title's availability by adding support for Nintendo Switch™ 2 at an early stage. As a result, these initiatives generated significant momentum, enabling PRAGMATA to achieve worldwide sales of over one million units in just two days despite being a completely new IP, marking a strong start for the title."
https://www.capcom.co.jp/ir/english/news/html/e260420.html
D'ailleurs les dév ont aussi parlé dernièrement des ventes de RE sur Switch 2, en disant qu'ils étaient content de voir que des joueurs qui n'ont pas d'autres supports ont pu se le procurer dessus et ainsi avoir une nouvelle porte d'entrée vers leur jeu. C'est le but premier de n'importe quel éditeur tiers et ils voient bien que depuis la Switch ils ont la possibilité aussi de vendre leurs jeux multiplateformes sur consoles Nintendo.
Maintenant en tant que joueur, je pense que ce genre de données ne nous concernent pas vraiment (hormis pour les féru de chiffres et/ou adeptes des guguerres des consoles), perso la seule chose qui m'importe c'est qu'un maximum de joueurs ait accès aux jeux peu importe leur plateforme de prédilection.
Tres juste.
D'ailleurs les ventes Xbox des jeux tiers sur cette gen sont globalement faibles mais les tiers continuent a annoncer des versions Xbox de leurs jeux comme si de rien n'etait, de facon un peu automatique. Car ca reste rentable pour les tiers d'avoir leurs jeux sur Xbox, meme si ca vend peu, c'est toujours ca de pris.
Bah sur Switch 2 c'est la meme logique, c'est bien pour eux car c'est un support en plus. Si ca vend bien sur Switch 2 ils sont contents si ca vend pas c'est pas grave.