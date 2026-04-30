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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris118 > blog
[Charts Famitsu] Tomodachi Life se dirige vers le million
Famitsu Sales: Week 17, 2026 (Apr 20 - Apr 26)

01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 178.533 / 743.938 (-68%)
02./03. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 17.039 / 927.044 (-11%)
03./00. [NS2] Pragmata # (Capcom) {2026.04.24} (¥7.264) - 14.453 / NEW
04./02. [PS5] Pragmata # (Capcom) {2026.04.17} (¥7.264) - 12.786 / 49.256 (-65%)
05./00. [NSW] Matsurika no Kei: Tenmei Kashoku den # (Idea Factory) {2026.04.23} (¥7.800) - 7.654 / NEW
06./04. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.537 / 2.906.379 (+8%)
07./08. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.695 / 108.612 (+20%)
08./05. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.378 / 4.193.529 (-5%)
09./15. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too - Eastern Japan Edition + Western Japan Edition (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) - 3.201 / 343.741 (+74%)
10./00. [NSW] Elminage Original: Priestess of Darkness and the Ring of the Gods (Mebius) {2026.04.23} (¥5.000) - 2.882 / NEW

Top 10

NSW - 5
NS2 - 4
PS5 - 1

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    gaeon
    posted the 04/30/2026 at 01:09 PM by aeris118
    comments (13)
    gaeon posted the 04/30/2026 at 01:16 PM
    Tomodachi fait vendre de la Switch 1 et pas qu'un peu Si elle était déjà sortie je pense qu'il y aurait un vrai match entre la "Hélix" et la NS1 au Japon !
    djfab posted the 04/30/2026 at 01:30 PM
    Les jeux tiers comme Pragmata ne se vendent pas beaucoup sur Switch 2 ! Même au Japon !
    rocan posted the 04/30/2026 at 01:42 PM
    djfab Yep, mais contrairement à ce qu'on pense, ils se vendent plus à l'étranger qu'au Japon
    narustorm posted the 04/30/2026 at 01:44 PM
    djfab si les stocks sont pareil quand france.
    Personne a eu le jeu sur switch 2 dans ma ville...
    kidicarus posted the 04/30/2026 at 01:51 PM
    djfab la performance est pas mal face au lancement de la version ps5 qui avait fait 36000.

    Mais ça reste un très petit score.
    djfab posted the 04/30/2026 at 02:02 PM
    rocan : peut-être un peu plus, mais les pourcentages de ventes sur Switch 2 sont très faibles à l'étranger : RE9 : 4% seulement en Angleterre et 15% pour Pragmata. En tenant compte de la compil pour RE, on atteint surement un chiffre proche de Pragmata.
    cyr posted the 04/30/2026 at 02:11 PM
    djfab ne pas oublier le parc de machine.

    En vrai il faut calculer le ratio pour voir.

    Si un jeux démare a 100 k sur 80 millions de ps5 , et qu'il fait 25000 sur 20 millions de switch2, le taux est exactement identique dans ce cas la.....
    gaeon posted the 04/30/2026 at 02:11 PM
    narustorm C'est clair faut se lever de bonne heure pour le trouver je pense, pareil sur Xbox.
    aeris118 posted the 04/30/2026 at 02:20 PM
    rocan Yep, mais contrairement à ce qu'on pense, ils se vendent plus à l'étranger qu'au Japon

    Biensur. D'ailleurs dans son communiqué, Capcom a salué les ventes Switch 2 de Pragmata, donc les ventes de cette version ont du être bonnes, en particulier aux USA qui est le plus gros marché

    Le communiqué en question :

    "A completely new IP, PRAGMATA was developed primarily by a team of younger Capcom developers, who created an innovative gameplay experience by fusing action gameplay with puzzle elements set within a distinctive world ruled over by artificial intelligence. In the absence of an established fan base or preexisting brand recognition, Capcom implemented a range of marketing initiatives—beginning with the early release of a playable demo—to communicate the unique features of the game to a wider audience. In addition, in line with the company's multi-platform strategy, Capcom broadened the title's availability by adding support for Nintendo Switch™ 2 at an early stage. As a result, these initiatives generated significant momentum, enabling PRAGMATA to achieve worldwide sales of over one million units in just two days despite being a completely new IP, marking a strong start for the title."

    https://www.capcom.co.jp/ir/english/news/html/e260420.html
    tripy73 posted the 04/30/2026 at 02:31 PM
    djfab : en réalité ce qui compte pour les tiers c'est de voir une courbe d'augmentation des ventes de leurs jeux et que les portages soient rentables, peu importe la plateforme. C'est pour ça que Capcom parle souvent des parts de marché de leurs jeux sur PC qui augmentent d'année en année et idem pour leurs jeux sur console Nintendo autre que les licences qui étaient liées à celles-ci (exemple MH Stories).

    D'ailleurs les dév ont aussi parlé dernièrement des ventes de RE sur Switch 2, en disant qu'ils étaient content de voir que des joueurs qui n'ont pas d'autres supports ont pu se le procurer dessus et ainsi avoir une nouvelle porte d'entrée vers leur jeu. C'est le but premier de n'importe quel éditeur tiers et ils voient bien que depuis la Switch ils ont la possibilité aussi de vendre leurs jeux multiplateformes sur consoles Nintendo.

    Maintenant en tant que joueur, je pense que ce genre de données ne nous concernent pas vraiment (hormis pour les féru de chiffres et/ou adeptes des guguerres des consoles), perso la seule chose qui m'importe c'est qu'un maximum de joueurs ait accès aux jeux peu importe leur plateforme de prédilection.
    kidicarus posted the 04/30/2026 at 02:46 PM
    Je rajouterais un mot à vos commentaires, RE9 Switch2 aurait fait entre 800000 et 1 million de ventes au lancement. Ce qui est pas mal sur 5 millions de jeu.
    aeris118 posted the 04/30/2026 at 02:47 PM
    tripy73 en réalité ce qui compte pour les tiers c'est de voir une courbe d'augmentation des ventes de leurs jeux et que les portages soient rentables, peu importe la plateforme.

    Tres juste.

    D'ailleurs les ventes Xbox des jeux tiers sur cette gen sont globalement faibles mais les tiers continuent a annoncer des versions Xbox de leurs jeux comme si de rien n'etait, de facon un peu automatique. Car ca reste rentable pour les tiers d'avoir leurs jeux sur Xbox, meme si ca vend peu, c'est toujours ca de pris.

    Bah sur Switch 2 c'est la meme logique, c'est bien pour eux car c'est un support en plus. Si ca vend bien sur Switch 2 ils sont contents si ca vend pas c'est pas grave.
    tripy73 posted the 04/30/2026 at 02:57 PM
    aeris118 : sur Xbox comme sur les autres machines le problème c'est qu'on a pas les chiffres de ventes déma, donc difficile de savoir ce que ça donne exactement, mais comme tu dis ça doit dans tous les cas être rentable pour eux.
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