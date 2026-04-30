Famitsu Sales: Week 17, 2026 (Apr 20 - Apr 26)01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 178.533 / 743.938 (-68%)02./03. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 17.039 / 927.044 (-11%)04./02. [PS5] Pragmata # (Capcom) {2026.04.17} (¥7.264) - 12.786 / 49.256 (-65%)06./04. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 5.537 / 2.906.379 (+8%)07./08. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.695 / 108.612 (+20%)08./05. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.378 / 4.193.529 (-5%)09./15. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too - Eastern Japan Edition + Western Japan Edition (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) - 3.201 / 343.741 (+74%)Top 10NSW - 5NS2 - 4PS5 - 1