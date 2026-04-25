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fdestroyer
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Salon RetroMania 2026 : Tour des stands
Comme chaque année nous nous sommes rendu à RetroMania, petit tour des stands commenté.
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newtechnix
posted the 04/25/2026 at 07:16 PM by
fdestroyer
comments (
4
)
defcon5
posted
the 04/25/2026 at 08:16 PM
Noir de monde, pas étonnant, si c'est élargit à toute la pop culture..
newtechnix
posted
the 04/25/2026 at 09:21 PM
noir de monde mais aussi beaucoup de vols malheureusement je vois déjà que certains stands sont carrément du libre service propice aux voleurs.
fdestroyer
posted
the 04/25/2026 at 09:30 PM
newtechnix
Euh par rapport à quoi tu dis? J'ai pas spécialement entendu qu'il y'a eu des vols les autres années
newtechnix
posted
the 04/25/2026 at 09:40 PM
fdestroyer
Par rapport à d'autres salons du même genre... par exemple celui de pixel day de l'année dernière, j'ai pu discuté avec des exposants (entre passionné c'est facile) et en gros le premier jour c'était cata, les suivants tout le monde faisant un peu plus attention mais c'est difficile quand t'as des caisses de jeu... faut surtout ne jamais mettre tes meilleurs pièces à porter de main!
Les prix sont tellement fou pour certaines pièces rares que malheureusement cela attire la tentation... et même de façon triste certains sont même des collectionneurs qui sont en mission sur ce type d'évènement.
Le pire (et malheureusement) c'est que la magnifique ambiance joviale et bon enfant qu'on voit dans ta vidéo...c'est justement le terrain de jeu préféré des voleurs quand les vendeurs ne sont pas sur leur garde.
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Les prix sont tellement fou pour certaines pièces rares que malheureusement cela attire la tentation... et même de façon triste certains sont même des collectionneurs qui sont en mission sur ce type d'évènement.
Le pire (et malheureusement) c'est que la magnifique ambiance joviale et bon enfant qu'on voit dans ta vidéo...c'est justement le terrain de jeu préféré des voleurs quand les vendeurs ne sont pas sur leur garde.