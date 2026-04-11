Arf
Un petit coup de pouce
profile
Crimson Desert
8
Likers
name : Crimson Desert
platform : PC
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
akinen
97
Likes
Likers
akinen
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1004
visites since opening : 1509152
akinen > blog
ORIGAMI a aussi été fasciné par CRIMSON DESERT
Ayant vu le test de Sheshounet hier, j'ai été étonné de voir que Gautoz (ex-gamekult) de la chaîne ORIGAMI, s'est déclaré "fasciné" par le jeu.

Il l'a été au point d'aborder quasi tous les points mis en avant par Sheshounet. J'apprécie particulièrement le fait qu'au moment de la vidéo, il en était à seulement 50h de jeux.

Je pense y jeter un coup d'oeil dans sa version PS6 (j'suis pas pressé, comme Ghost of Tsushima ou TLOU1 avant lui).



Origami, 5 Avril 2026

L'avis de Gautoz commence à 25mn18

Origami - Crimson Desert - https://youtu.be/1NfHl-v9QBw?si=o4UArdy03vogL4yA&t=1518
    tags : désert crimson
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/11/2026 at 10:53 AM by akinen
    comments (6)
    zekk posted the 04/11/2026 at 11:16 AM
    Ben oui, on arrête pas de te le dire
    malroth posted the 04/11/2026 at 11:20 AM
    Le vrai Gamekult
    altendorf posted the 04/11/2026 at 11:49 AM
    C'est tellement "triste" de voir que de nombreux "journalistes" découvrent seulement maintenant qu'il faut cumuler les heures de jeu pour comprendre ce genre d'open world et voir le contenu qu'il renferme...
    azerty posted the 04/11/2026 at 11:58 AM
    malroth les wokes...
    sandman posted the 04/11/2026 at 01:05 PM
    altendorf oui ca fait peur de voir que certains répètent comme des perroquets des défauts qui n'existent pas dans le jeu à partir d'un test fait à l'arrache sur 10h de jeu. Et qui inventent des trucs faux sur le jeu juste pour le descendre gratuitement. Et dès qu'on touche leur jeu favori qui a des défauts pires que ceux de CD sans avoir 10% du contenu ca vient chouiner... XD

    Après libre à eux de critiquer un jeu qui se joue sur 100h++ et qui se dévoile toujours après 50h de jeu tellement y'a de possibilités, mais ils sont aussi crédibles que le test de gamekult.
    lautrek posted the 04/11/2026 at 01:17 PM
    malroth j'ai vu 3-4 vidéos d'eux au début et c'était hautement malaisant, wokisme à fond les ballons....

    On est quand même très loin de l'époque yukishiro.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo