Ayant vu le test de Sheshounet hier, j'ai été étonné de voir que Gautoz (ex-gamekult) de la chaîne ORIGAMI, s'est déclaré "fasciné" par le jeu.
Il l'a été au point d'aborder quasi tous les points mis en avant par Sheshounet. J'apprécie particulièrement le fait qu'au moment de la vidéo, il en était à seulement 50h de jeux.
Je pense y jeter un coup d'oeil dans sa version PS6 (j'suis pas pressé, comme Ghost of Tsushima ou TLOU1 avant lui).
Origami, 5 Avril 2026
L'avis de Gautoz commence à 25mn18
posted the 04/11/2026 at 10:53 AM by akinen
Après libre à eux de critiquer un jeu qui se joue sur 100h++ et qui se dévoile toujours après 50h de jeu tellement y'a de possibilités, mais ils sont aussi crédibles que le test de gamekult.
On est quand même très loin de l'époque yukishiro.