



Origami, 5 Avril 2026



L'avis de Gautoz commence à 25mn18





Ayant vu le test de Sheshounet hier, j'ai été étonné de voir que Gautoz (ex-gamekult) de la chaîne ORIGAMI, s'est déclaré "fasciné" par le jeu.Il l'a été au point d'aborder quasi tous les points mis en avant par Sheshounet. J'apprécie particulièrement le fait qu'au moment de la vidéo, il en était à seulement 50h de jeux.Je pense y jeter un coup d'oeil dans sa version PS6 (j'suis pas pressé, comme Ghost of Tsushima ou TLOU1 avant lui).