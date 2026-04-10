1. [NS2] Pokemon Pokopia – 45,484 / 867,1712. [NS2] Mario Kart World – 8,131 / 2,888,4743. [NSW] Minecraft – 5,186 / 4,182,5074. [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection – 4,956 / 23,1945. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 4,710 / 8,415,8336. [NS2] Monster Hunter Stories 3 – 4,588 / 58,0777. [NS2] Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park – 4,324 / 14,4828. [NSW] Pokemon FireRed/LeafGreen (Download Card) – 4,146 / 15,2929. [PS5] Crimson Desert – 3,812 / 40,18510. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 3,706 / 98,78611. [NS2] Mario Tennis Fever – 3,529 / 99,16112. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 2,993 / 5,897,39713. [PS5] Resident Evil Requiem – 2,551 / 204,76014. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 2,485 / 1,634,32615. [NS2] Resident Evil Requiem – 2,412 / 52,92816. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 2,232 / 290,80817. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 2,187 / 1,110,69318. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 2,173 / 1,499,90519. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 2,144 / 184,35320. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 2,066 / 337,08621. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 2,064 / 6,562,34422. [NSW] Nintendo Switch Sports – 1,910 / 1,716,29423. [NS2] Kirby Air Riders – 1,835 / 518,86124. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 1,774 / 247,04825. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 1,701 / 163,25526. [NS2] Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition – 1,671 / 65,63727. [NSW] Splatoon 3 – 1,635 / 4,528,29628. [NS2] Donkey Kong Bananza – 1,531 / 492,01829. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 1,517 / 1,490,58730. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 1,475 / 5,673,40315 titres Switch13 titres switch 22 titres PS5sur les 30 titres du top on a 21 titres made in Nintendo.-Capcom place 3 titres et vu qu'ils sont en forme il n'est pas étonnant que ce soit eux qui performe le plsu chez les tiers.-Konami a 1 titre: Momotaro Densetsu-Square enix très loin de son âge d'or place 1 titre-Microsoft avec 1 titre qui est évidemment Minecraft-et on a la dernière nouveauté de Pearl Abyss: Crimson Desert.On comprends que derrière tout cela il faut que Sony se bouge vraiment pour pouvoir revenir sur le marché et cela va dans l'intérêt des joueurs car sinon Nintendo sera les mains dans les poches un peu comme Game Freak se comporte avec sa série Pokemon....mais c'est triste à dire mais on ne voit pas comment ils pourront renverser le marché, le Japon est ultra dominé voir même controlé par nintendo