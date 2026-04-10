1. [NS2] Pokemon Pokopia – 45,484 / 867,171
2. [NS2] Mario Kart World – 8,131 / 2,888,474
3. [NSW] Minecraft – 5,186 / 4,182,507
4. [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection – 4,956 / 23,194
5. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 4,710 / 8,415,833
6. [NS2] Monster Hunter Stories 3 – 4,588 / 58,077
7. [NS2] Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park – 4,324 / 14,482
8. [NSW] Pokemon FireRed/LeafGreen (Download Card) – 4,146 / 15,292
9. [PS5] Crimson Desert – 3,812 / 40,185
10. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 3,706 / 98,786
11. [NS2] Mario Tennis Fever – 3,529 / 99,161
12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 2,993 / 5,897,397
13. [PS5] Resident Evil Requiem – 2,551 / 204,760
14. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 2,485 / 1,634,326
15. [NS2] Resident Evil Requiem – 2,412 / 52,928
16. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 2,232 / 290,808
17. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 2,187 / 1,110,693
18. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 2,173 / 1,499,905
19. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 2,144 / 184,353
20. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 2,066 / 337,086
21. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 2,064 / 6,562,344
22. [NSW] Nintendo Switch Sports – 1,910 / 1,716,294
23. [NS2] Kirby Air Riders – 1,835 / 518,861
24. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 1,774 / 247,048
25. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 1,701 / 163,255
26. [NS2] Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition – 1,671 / 65,637
27. [NSW] Splatoon 3 – 1,635 / 4,528,296
28. [NS2] Donkey Kong Bananza – 1,531 / 492,018
29. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 1,517 / 1,490,587
30. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 1,475 / 5,673,403
Alors on remarque facilement que cette semaine aura été super dominé par Nintendo:
15 titres Switch
13 titres switch 2
2 titres PS5
mais le plus flippant:
sur les 30 titres du top on a 21 titres made in Nintendo.
Il ne reste que les miettes pour les éditeurs Tiers:
-Capcom place 3 titres et vu qu'ils sont en forme il n'est pas étonnant que ce soit eux qui performe le plsu chez les tiers.
-Konami a 1 titre: Momotaro Densetsu
-Square enix très loin de son âge d'or place 1 titre
-Microsoft avec 1 titre qui est évidemment Minecraft
-et on a la dernière nouveauté de Pearl Abyss: Crimson Desert.
On comprends que derrière tout cela il faut que Sony se bouge vraiment pour pouvoir revenir sur le marché et cela va dans l'intérêt des joueurs car sinon Nintendo sera les mains dans les poches un peu comme Game Freak se comporte avec sa série Pokemon....mais c'est triste à dire mais on ne voit pas comment ils pourront renverser le marché, le Japon est ultra dominé voir même controlé par nintendo
Cette Nintendomination au Japon est juste dingue !
Cel demontre que cette version est bel et bien victime d'un stock ultra limité depuis sa sortie et que son apparition dans les charts fluctue en fonction des reastock