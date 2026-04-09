Sur Steam, le all-time peak est de 88k joueurs depuis la sortie et jongle quotidiennement entre les 10k et 20k de joueurs simultanés (sortie en mars 2026).A titre de comparaison, Arc Raiders a presque 500k de all-time peak et maintient plus de 100k simultanés. (sortie en octobre 2025).Il faudra voir si PlayStation est satisfait de ces données.