"Je peux confirmer que le budget de Marathon dépasse les 200 millions de dollars. Il est probablement supérieur à 250 millions de dollars. Ce chiffre n'inclut pas les coûts récurrents liés à la maintenance et à la création de nouveaux contenus."
Sur Steam, le all-time peak est de 88k joueurs depuis la sortie et jongle quotidiennement entre les 10k et 20k de joueurs simultanés (sortie en mars 2026).
A titre de comparaison, Arc Raiders a presque 500k de all-time peak et maintient plus de 100k simultanés. (sortie en octobre 2025).
Il faudra voir si PlayStation est satisfait de ces données.
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posted the 04/09/2026 at 08:36 PM by xynot
J'ai quelques gros doutes.
Ils analysent le marché au doigt mouillé ?