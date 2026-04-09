Fan de Kingdom Hearts , Tales of et Final Fantasy. J'adore aussi les animes , en particulier Saint Seiya.
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Marathon
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name : Marathon
platform : PC
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Bungie
genre : action
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xynot
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[Forbes] Marathon : Plus de 200M de budget


"Je peux confirmer que le budget de Marathon dépasse les 200 millions de dollars. Il est probablement supérieur à 250 millions de dollars. Ce chiffre n'inclut pas les coûts récurrents liés à la maintenance et à la création de nouveaux contenus."

Sur Steam, le all-time peak est de 88k joueurs depuis la sortie et jongle quotidiennement entre les 10k et 20k de joueurs simultanés (sortie en mars 2026).

A titre de comparaison, Arc Raiders a presque 500k de all-time peak et maintient plus de 100k simultanés. (sortie en octobre 2025).

Il faudra voir si PlayStation est satisfait de ces données.
Forbes - https://www.forbes.com/sites/paultassi/2026/04/09/checking-in-on-marathon-a-month-after-launch/
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    posted the 04/09/2026 at 08:36 PM by xynot
    comments (3)
    guiguif posted the 04/09/2026 at 08:39 PM
    Il faudra voir si PlayStation est satisfait de ces données.
    J'ai quelques gros doutes.
    shambala93 posted the 04/09/2026 at 08:48 PM
    Il y a quand même un problème de maturité dans l’industrie sur les volontés et souhaits des joueurs. Autant de galère pour d’innombrables éditeurs depuis 3/4 ans est incompréhensible !

    Ils analysent le marché au doigt mouillé ?
    rasalgul posted the 04/09/2026 at 08:51 PM
    C'est justement pour ça que le multiplateforme va devenir la norme même entre constructeurs/éditeurs
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