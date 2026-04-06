La juridiction italienne a jugé que les hausses de prix n'étaient pas justifiées de manière claire selon le code consommation italien. Elle ordonne le remboursement des clients de 2017 à 2024 le surplus, ce qui pourrait faire 500e par client Premium et 250e pour le Standard.



Netflix conteste cette décision et compte bien ne pas se laisser faire car il pourrait y avoir un effet "boule de neige" qui peut s'étendre à d'autres pays, dont la France évidemment.



Nous avons déjà Sony en pleine tourmente au Royaume Uni qui pourrait se voir infliger une grosse amende pour le verrouillage de son store dans les mois à venir.