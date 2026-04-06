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Netflix, hors la loi en Italie ?
La juridiction italienne a jugé que les hausses de prix n'étaient pas justifiées de manière claire selon le code consommation italien. Elle ordonne le remboursement des clients de 2017 à 2024 le surplus, ce qui pourrait faire 500e par client Premium et 250e pour le Standard.

Netflix conteste cette décision et compte bien ne pas se laisser faire car il pourrait y avoir un effet "boule de neige" qui peut s'étendre à d'autres pays, dont la France évidemment.

Nous avons déjà Sony en pleine tourmente au Royaume Uni qui pourrait se voir infliger une grosse amende pour le verrouillage de son store dans les mois à venir.
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/en-italie-netflix-pourrait-devoir-rembourser-des-augmentations-d-abonnements-20260403?msockid=13ba311fa61c65cc232d27b4a7fd64b7
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    idd
    posted the 04/06/2026 at 10:51 AM by khazawi
    comments (21)
    ravyxxs posted the 04/06/2026 at 10:54 AM
    Faudrait que tous les pays fassent ça et se lèvent ensemble, Netflix ont trop fumé c'est incroyable. A croire que le CEO d'un coup a eu le seum depuis l'échec du rachat et qu'à présent il veut saigner tous le monde, qu'on lui montre que personne ne paiera autant le service, les gens doivent arrêter sérieusement de tout accepter c'est grave là....au pire tu donnes des idées aux autres..3 abos va vous revenir à 70 euros par mois à force.
    gat posted the 04/06/2026 at 11:01 AM
    ravyxxs Je m’étais inscrit au lancement en 2014 pour Breaking Bad. De mémoire, c’était 8 ou 9 balles pour la formule HD avec 2 écrans. « Le streaming il a changé »
    sonilka posted the 04/06/2026 at 11:03 AM
    Je ne vois pas bien comment un pays pourrait imposer à une entreprise privée de rembourser ses clients sous prétexte que la hausse des prix de ne serait pas conforme à un quelconque code de consommation. Netflix ou un autre fixe le prix que bon lui semble. Libre ensuite aux consommateurs de s'abonner ou pas. On est pas en train de parler de quelque chose de vitale (comme l'accès à l'eau potable ou l'électricité). Et si c'est effectivement réglementé alors pourquoi avoir autant attendu et pas tout de suite rappeler à l'ordre le contrevenant ?
    keiku posted the 04/06/2026 at 11:18 AM
    sonilka chaque pays a ses loi, et heureusement certain pays protège leur consommateur...,

    Pour l'attente c'est un peu comme Nintendo je pense, faut des preuve suffisante et faire un dossier, surtout que les hausse de prix de netflix ca ce produit régulièrement...

    Et bien sur que le divertissement c'est quelque chose de vitale...
    defcon5 posted the 04/06/2026 at 11:25 AM
    sonilka carrément d'accord avec toi. Qu'est ce que ça peut faire si Netflix est à 800 euros/mois ? On s'en fout : si c'est trop cher on va voir ailleurs ou on fait autre chose. Si les gens sont trop accros/drogués à leur série, c'est leurs problèmes

    keiku quand à la "justice" de certains pays d'europe, elle ferait mieux d'être plus efficaces pour protéger la population contre les assassins, tueurs et autres trafiquants de drogue internationaux, parce que là, y'a du boulot...
    Ah ça, pour protéger les consommateurs contre Netflix, ils sont forts mais pour protéger contre les criminels, y'a plus personne
    keiku posted the 04/06/2026 at 11:36 AM
    defcon5 on ne sait pas faire de toute facon pire que les USA en terme de justice et de loi... même si ce n'est parfais nul part y compris chez nous...

    et on ne va pas parler des USA en terme de protection des criminel non plus, parce que le président actuel en est un...
    defcon5 posted the 04/06/2026 at 11:36 AM
    keiku le divertissement c'est quelque chose de vitale Complètement hors-sol. Tu es au courant que des milliards d'humains ont vécu sur terre sans avoir d'abonnement Netflix et qu'ils ne sont pas morts ???

    Si on te supprime ton Netflix tu survivras, hein, c'est pas comme çi on te retirait l'air ou l'eau. Netflix, Xbox, Playstation ne sont pas vitaux. Si ils le sont pour toi, alors c'est que tu es un drogué. (au sens premier du terme : drogué aux divertissements numériques . Mais ça, ça se soigne bien, avec un bon psychiatre

    https://www.drogues.gouv.fr/publication-des-resultats-de-la-quatrieme-edition-du-barometre-mildecaharris-interactive-sur-les
    jenicris posted the 04/06/2026 at 11:39 AM
    C'est beau de rêver
    shambala93 posted the 04/06/2026 at 11:39 AM
    Marrant comment on n’oublie le libre arbitre ! Les italiens comme tous les autres ne sont pas obligés de payer pour un service privé !
    keiku posted the 04/06/2026 at 11:43 AM
    defcon5 bien sur et il ont vécu sans électricité d'ailleurs il y en a encore...
    Donc rien est vital a par l'eau et la bouffe...

    mais bon pour moi le divertissement est aussi vital que l’Électricité ou le chauffage... ,

    a partir du moment ou je dépense mon argent j'estime que peu importe dans quoi je le dépense, je dois être protéger de la même manière...

    Chacun a des priorité différente dans la vie... et c'est pour ca que tout doit être traiter de la même manière...
    sardinecannibale posted the 04/06/2026 at 11:43 AM
    La hausse des taxes de la part des gouvernements n'est très souvent pas non plus justifiée et pourtant...
    tokito posted the 04/06/2026 at 11:45 AM
    Vu la médiocrité de leur contenu et leur politique tarifaire, j'ai bien fait d'arrêter cet abonnement.
    keiku posted the 04/06/2026 at 11:49 AM
    defcon5 je précise quand même , je n'ai aucun abonnement (ni netflix, ni disney +, ni rien) , c'est juste que de lire que certaine chose sont vitale et d'autre pas ca m'énerve, l'argent il n'est pas la pour payer les taxe et enrichir les entreprises et survivre, il est la pour améliorer le niveau de vie des gens... chose que beaucoup on tendance a oublier
    natedrake posted the 04/06/2026 at 12:11 PM
    defcon5 Si on te supprime ton Netflix tu survivras, hein, c'est pas comme çi on te retirait l'air ou l'eau. Netflix, Xbox, Playstation ne sont pas vitaux.

    Mouais, facile à dire ça. Imaginons que demain, Internet disparaît pour toujours, partout dans le monde et dans tous les lieux (travail, maison, etc...).

    J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir.

    Et oui, car Internet, ça peut être un divertissement pour beaucoup hein.
    shambala93 posted the 04/06/2026 at 12:24 PM
    natedrake
    Ça n’a aucun sens. Internet c’est une chose Netflix une autre.
    natedrake posted the 04/06/2026 at 12:31 PM
    shambala93 Sauf que je parle pas que de Netflix, mais du divertissement en général (dont Internet fait partie, qu'on le veuille ou non).
    shambala93 posted the 04/06/2026 at 12:42 PM
    natedrake
    Bah non, c’est un outil. Donc non. Si tu veux consommer du divertissement tu as plusieurs possibilités et libre à chacun de s’engager comme il le souhaite.
    natedrake posted the 04/06/2026 at 01:01 PM
    shambala93 Internet existait pas avant, on faisait comment ?

    Demain, on enlève Internet, ça va être la fin du monde pour beaucoup.

    Un outil qui sert de divertissement, oui, c'est plutôt ça Internet.
    shambala93 posted the 04/06/2026 at 01:20 PM
    natedrake
    Bah on faisait autrement comme à chaque fois qu’une avancée technologique est arrivée.

    C’est un outil pour plein de domaines.

    Bref, tu diras bêtement le contraire parce que tu ne pourras jamais avouer avoir eu tord. Je connais le refrain, on en est là pour 20 ans .
    idd posted the 04/06/2026 at 01:35 PM
    il faut que ça se fasse au niveau européen et pour tous les services que ce soit vod ou jeux video
    rasalgul posted the 04/06/2026 at 05:59 PM
    Faut les saigner si c'est possible.

    Jamais aucune compassion pour une boîte qui brasse des milliards
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