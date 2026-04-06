La juridiction italienne a jugé que les hausses de prix n'étaient pas justifiées de manière claire selon le code consommation italien. Elle ordonne le remboursement des clients de 2017 à 2024 le surplus, ce qui pourrait faire 500e par client Premium et 250e pour le Standard.
Netflix conteste cette décision et compte bien ne pas se laisser faire car il pourrait y avoir un effet "boule de neige" qui peut s'étendre à d'autres pays, dont la France évidemment.
Nous avons déjà Sony en pleine tourmente au Royaume Uni qui pourrait se voir infliger une grosse amende pour le verrouillage de son store dans les mois à venir.
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posted the 04/06/2026 at 10:51 AM by khazawi
Pour l'attente c'est un peu comme Nintendo je pense, faut des preuve suffisante et faire un dossier, surtout que les hausse de prix de netflix ca ce produit régulièrement...
Et bien sur que le divertissement c'est quelque chose de vitale...
keiku quand à la "justice" de certains pays d'europe, elle ferait mieux d'être plus efficaces pour protéger la population contre les assassins, tueurs et autres trafiquants de drogue internationaux, parce que là, y'a du boulot...
Ah ça, pour protéger les consommateurs contre Netflix, ils sont forts mais pour protéger contre les criminels, y'a plus personne
et on ne va pas parler des USA en terme de protection des criminel non plus, parce que le président actuel en est un...
Si on te supprime ton Netflix tu survivras, hein, c'est pas comme çi on te retirait l'air ou l'eau. Netflix, Xbox, Playstation ne sont pas vitaux. Si ils le sont pour toi, alors c'est que tu es un drogué. (au sens premier du terme : drogué aux divertissements numériques . Mais ça, ça se soigne bien, avec un bon psychiatre
https://www.drogues.gouv.fr/publication-des-resultats-de-la-quatrieme-edition-du-barometre-mildecaharris-interactive-sur-les
Donc rien est vital a par l'eau et la bouffe...
mais bon pour moi le divertissement est aussi vital que l’Électricité ou le chauffage... ,
a partir du moment ou je dépense mon argent j'estime que peu importe dans quoi je le dépense, je dois être protéger de la même manière...
Chacun a des priorité différente dans la vie... et c'est pour ca que tout doit être traiter de la même manière...
Mouais, facile à dire ça. Imaginons que demain, Internet disparaît pour toujours, partout dans le monde et dans tous les lieux (travail, maison, etc...).
J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir.
Et oui, car Internet, ça peut être un divertissement pour beaucoup hein.
Ça n’a aucun sens. Internet c’est une chose Netflix une autre.
Bah non, c’est un outil. Donc non. Si tu veux consommer du divertissement tu as plusieurs possibilités et libre à chacun de s’engager comme il le souhaite.
Demain, on enlève Internet, ça va être la fin du monde pour beaucoup.
Un outil qui sert de divertissement, oui, c'est plutôt ça Internet.
Bah on faisait autrement comme à chaque fois qu’une avancée technologique est arrivée.
C’est un outil pour plein de domaines.
Bref, tu diras bêtement le contraire parce que tu ne pourras jamais avouer avoir eu tord. Je connais le refrain, on en est là pour 20 ans .
Jamais aucune compassion pour une boîte qui brasse des milliards