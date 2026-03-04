C'est le jeu World War Z Aftermath ! C'est fun, ça se prend pas la tête, c'est du trucidage de zombies bêtes et méchant, tout simplement. J'avais envie d'un jeu un peu défouloir pour de pas trop longues session de jeu après le taf et je suis servi.Je suis encore au début et j'aime bien, c'est plutôt beau graphiquement et ce qui m'impressionne le plus c'est la quantité hallucinante de zombies à l'écran c'est ouf ! Cette version PS5 ajoute même de nouveau environnement et une vue FPS, ya pas mal de perso et d'armes différentes pour varier les plaisir, je joue en difficile et c'est quand même assez chaud des fois.Même en solo, l'IA est pas trop conne et aide plutôt bien le joueur, c'est évidemment pas le jeu du siècle mais c'est très sympa, je vous le conseille pour ceux qui aiment trucider des zombies ! Et puis il a ce côté adictif qui fait qu'on a souvent envie d'y revenir ^^