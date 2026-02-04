L'association UFC-Que Choisir a assigné l'éditeur Ubisoft en justice devant le tribunal judiciaire de Paris à la suite de la fermeture définitive du jeu vidéo « The Crew ».



​Cette action fait suite à l'arrêt des serveurs en avril 2024, une décision qui a rendu le titre totalement inutilisable, y compris pour les joueurs souhaitant y jouer seuls.



​L'association dénonce des clauses contractuelles jugées abusives ainsi que des pratiques commerciales trompeuses, estimant que les consommateurs sont privés d'un bien qu'ils ont légitimement acheté.



​Par cette procédure, l'UFC-Que Choisir demande la suppression de ces clauses et souhaite imposer aux éditeurs le respect des droits des utilisateurs face à l'obsolescence des jeux dématérialisés.



​Ce litige soulève un enjeu majeur pour l'industrie, portant sur la reconnaissance d'un véritable droit de propriété numérique et la préservation du patrimoine vidéoludique.