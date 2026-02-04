profile
The Crew
3
Likers
name : The Crew
platform : PlayStation 4
editor : Ubisoft
developer : Reflections
genre : course
other versions : PC - Xbox One
read the reviews
add a review
add a press review
profile
khazawi
6
Likes
Likers
khazawi
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 110
visites since opening : 243529
khazawi > blog
UFC Que Choisir attaque Ubisoft
L'association UFC-Que Choisir a assigné l'éditeur Ubisoft en justice devant le tribunal judiciaire de Paris à la suite de la fermeture définitive du jeu vidéo « The Crew ».

​Cette action fait suite à l'arrêt des serveurs en avril 2024, une décision qui a rendu le titre totalement inutilisable, y compris pour les joueurs souhaitant y jouer seuls.

​L'association dénonce des clauses contractuelles jugées abusives ainsi que des pratiques commerciales trompeuses, estimant que les consommateurs sont privés d'un bien qu'ils ont légitimement acheté.

​Par cette procédure, l'UFC-Que Choisir demande la suppression de ces clauses et souhaite imposer aux éditeurs le respect des droits des utilisateurs face à l'obsolescence des jeux dématérialisés.

​Ce litige soulève un enjeu majeur pour l'industrie, portant sur la reconnaissance d'un véritable droit de propriété numérique et la préservation du patrimoine vidéoludique.
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-jeux-video-l-ufc-que-choisir-assigne-ubisoft-en-justice-suite-a-la-fermeture-du-jeu-the-crew-n175318/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gasmok2
    posted the 04/02/2026 at 08:41 AM by khazawi
    comments (23)
    gasmok2 posted the 04/02/2026 at 08:48 AM
    Ce n'est malheureusement pas propre à UBI mais il faudrait forcer les éditeurs à patcher les jeux pour que quand les serveurs ferment, le jeu solo puisse rester accessible.
    magneto860 posted the 04/02/2026 at 08:58 AM
    Pour se faire pardonner Ubisoft avait offert à tous le jeu The Crew 2 à 1 euro. Même à ceux qui n'avaient pas The Crew 1.

    Je l'ai jamais lancé mais j'ai trouvé la démarche sympa.

    Que Choisir ferait mieux d'attaquer 2K, pour leurs jeux sportifs (basket, tennis, etc) pour lesquels les serveurs ferment après deux ou trois ans, rendant ainsi le jeu inutilisable.

    J'ai un NBA 2K20 à 20% de taux de complétion, venant d'une époque où je ne me souciais pas des trophées et pour ça, je ne pardonnerai jamais à 2K.
    momotaros posted the 04/02/2026 at 08:59 AM
    Voilà pourquoi les jeux à connexion obligatoire sont un fléau, heureusement que tous ne finissent pas comme ça mais cette idée de merde n'aurait jamais du exister.
    masharu posted the 04/02/2026 at 09:02 AM
    Et ne faudrait pas oublier les jeux incomplet en physique (Avatar, Star War Outlaws, Assassin's Creed Shadows, Doom the Dark Age, Crimson Desert, la quasi-intégralité des jeux NS2...), injouables si on n'a pas Internet et "tout le monde à Internet aujourd'hui" ne devrait pas être normaliser.
    kali posted the 04/02/2026 at 09:04 AM
    Ces organismes devraient s'attaquer à toute l'industrie dans ce cas.
    L'UE, FTC et autres devraient y mettre leur grain de sel.
    raykaza posted the 04/02/2026 at 09:06 AM
    Ils devraient choper aussi EA pour Anthem
    bennj posted the 04/02/2026 at 09:07 AM
    magneto860 "offert à tous le jeu The Crew 2 à 1 euro" > du coup c'est pas offert si c'est à un euro

    Et si ils s'en prennent à Ubisoft c'est tout simplement car c'est un éditeur francais, c'est beaucoup plus simple du coup de les attaquer qu'une grosse boite américaine comme EA ou T2.

    Sinon bravo à l'UFC Que Choisir qui une fois de plus défend les droits des consommateurs.
    potion2swag posted the 04/02/2026 at 09:07 AM
    Achever l'animal blessé.
    magneto860 posted the 04/02/2026 at 09:10 AM
    bennj Un euro au lieu de cinquante balles ou plus à l'époque, c'est chipoter quand même. Ce n'est pas offert mais c'est une affaire comme il y en a presque jamais sur le Ps Store (hors période pandémie). C'est le prix d'un croissant.

    Je ne dis pas que le dossier The Crew n'a pas d'intérêt, je dis qu'il y a eu bien pire comme pratique. Pour celui-ci, une compensation a été proposée. Je paierais perso pour que 2K remette ses serveurs en ligne ne serait-ce qu'une semaine. Mais ça n'arrivera jamais.
    kambei312 posted the 04/02/2026 at 09:15 AM
    Très bonne initiative !
    cyr posted the 04/02/2026 at 09:27 AM
    Perso, c'est la fermeture du jeux simpson sur smartphone qui m'a fais dire, les jeux free to play, jamais plus on ne m'y reprendra..
    Que le jeux ferme, c'est une choses, mais on pouvait même pas récupérer sa ville....donc c'est terminé....
    legend83 posted the 04/02/2026 at 09:36 AM
    Je crois que cela fait suite à l'initiative "Stop killing games" a l'échelle européenne.
    Bien que des actions soient mises en place pour The Crew, mais l'objectif principal devrait être de mettre en place un système offline (avec IA) ou une possibilité de configurer soi même des serveurs, et ce, pour tous les jeux.
    On est loin du compte.
    keiku posted the 04/02/2026 at 09:36 AM
    c'est très bien et vivement que quelque chose aboutisse sur le sujet
    , et vu qu'il faut bien commencer quelque part
    yurius posted the 04/02/2026 at 09:49 AM
    Les boss
    bennj posted the 04/02/2026 at 10:02 AM
    magneto860 je te reprend simplement sur le terme offert c'est tout

    Et oui il y a pire que The Crew effectivement mais comme expliqué au dessus c'est plus simple pour Que Choisir de s'attaquer à un Ubisoft, une boite francaise qui a son siège en france, qu'une boite américaine tout simplement
    palan posted the 04/02/2026 at 11:15 AM
    Mais oui coulon encore plus la seul boite francaise qu on a
    bennj posted the 04/02/2026 at 11:21 AM
    palan tu veux pas leur dire merci non plus à Ubisoft de nous niquer comme ca ?
    gasmok2 posted the 04/02/2026 at 11:46 AM
    palan
    Quand j'achète (et j'insiste sur le mot acheter) un jeu, au prix fort (ou pas hein) il est quand même normal que je puisse l'utiliser pour jouer en solo.
    Fermer les serveurs je peux comprendre pour le online, mais alors pour jouer seul chez soi, c'est quoi l'excuse?

    Sortir un patch avant la fermeture des serveurs aurait évité ce bad buzz.

    Là on parle d'Ubi, mais T2, EA....c'est les mêmes.
    rogeraf posted the 04/02/2026 at 12:15 PM
    Mouais, pourquoi c'est qu' Ubi (c'est déja ca) ? Nos amis d'EA qui te ferment les serveurs des fifas , le propriétaire de Rockstar aussi avec ses NBA 2K ... Multi online obsolete apres 3/4 ans
    mibugishiden posted the 04/02/2026 at 12:20 PM
    Je suis sur qu'en cherchant bien on pourrait attaquer Ubisoft sur d'autres trucs pour les sucer à blanc et prendre un peu d'argent tellement cette boite fait n'importe quoi.

    Si y a moyen de leur mettre encore plus la tete sous l'eau faut le faire.
    poker22 posted the 04/02/2026 at 12:24 PM
    Arrêtez d'attaquer Ubisoft! Y en a marre!
    solarr posted the 04/02/2026 at 12:38 PM
    Yann a mare de traîner Ubisoft dans la mare. En plus, non seulement U est Soft mais il est bi !

    Ok je sors
    solarr posted the 04/02/2026 at 01:08 PM
    Attendez c'est pas fini

    Le demat, c’est de la location à prix fort soumis à des CGU.
    Au-delà de l'accès au jeu solo se pose celui de la propriété donc de
    La revente.
    Concernant la location de films, on ne paye pas plus de 2.99e.
    A l'achat, le film est telechargeable et gravable, quand il n'est pas sur physique. On peut le revendre.

    Il n'y a que dans le jeu vidéo qu'on aime se faire entuber.

    On ne va quand même pas m'empêcher de pirater ces pratiques de salopards.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo