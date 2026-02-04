L'association UFC-Que Choisir a assigné l'éditeur Ubisoft en justice devant le tribunal judiciaire de Paris à la suite de la fermeture définitive du jeu vidéo « The Crew ».
Cette action fait suite à l'arrêt des serveurs en avril 2024, une décision qui a rendu le titre totalement inutilisable, y compris pour les joueurs souhaitant y jouer seuls.
L'association dénonce des clauses contractuelles jugées abusives ainsi que des pratiques commerciales trompeuses, estimant que les consommateurs sont privés d'un bien qu'ils ont légitimement acheté.
Par cette procédure, l'UFC-Que Choisir demande la suppression de ces clauses et souhaite imposer aux éditeurs le respect des droits des utilisateurs face à l'obsolescence des jeux dématérialisés.
Ce litige soulève un enjeu majeur pour l'industrie, portant sur la reconnaissance d'un véritable droit de propriété numérique et la préservation du patrimoine vidéoludique.
tags :
posted the 04/02/2026 at 08:41 AM by khazawi
Je l'ai jamais lancé mais j'ai trouvé la démarche sympa.
Que Choisir ferait mieux d'attaquer 2K, pour leurs jeux sportifs (basket, tennis, etc) pour lesquels les serveurs ferment après deux ou trois ans, rendant ainsi le jeu inutilisable.
J'ai un NBA 2K20 à 20% de taux de complétion, venant d'une époque où je ne me souciais pas des trophées et pour ça, je ne pardonnerai jamais à 2K.
L'UE, FTC et autres devraient y mettre leur grain de sel.
Et si ils s'en prennent à Ubisoft c'est tout simplement car c'est un éditeur francais, c'est beaucoup plus simple du coup de les attaquer qu'une grosse boite américaine comme EA ou T2.
Sinon bravo à l'UFC Que Choisir qui une fois de plus défend les droits des consommateurs.
Je ne dis pas que le dossier The Crew n'a pas d'intérêt, je dis qu'il y a eu bien pire comme pratique. Pour celui-ci, une compensation a été proposée. Je paierais perso pour que 2K remette ses serveurs en ligne ne serait-ce qu'une semaine. Mais ça n'arrivera jamais.
Que le jeux ferme, c'est une choses, mais on pouvait même pas récupérer sa ville....donc c'est terminé....
Bien que des actions soient mises en place pour The Crew, mais l'objectif principal devrait être de mettre en place un système offline (avec IA) ou une possibilité de configurer soi même des serveurs, et ce, pour tous les jeux.
On est loin du compte.
, et vu qu'il faut bien commencer quelque part
Et oui il y a pire que The Crew effectivement mais comme expliqué au dessus c'est plus simple pour Que Choisir de s'attaquer à un Ubisoft, une boite francaise qui a son siège en france, qu'une boite américaine tout simplement
Quand j'achète (et j'insiste sur le mot acheter) un jeu, au prix fort (ou pas hein) il est quand même normal que je puisse l'utiliser pour jouer en solo.
Fermer les serveurs je peux comprendre pour le online, mais alors pour jouer seul chez soi, c'est quoi l'excuse?
Sortir un patch avant la fermeture des serveurs aurait évité ce bad buzz.
Là on parle d'Ubi, mais T2, EA....c'est les mêmes.
Si y a moyen de leur mettre encore plus la tete sous l'eau faut le faire.
Ok je sors
Le demat, c’est de la location à prix fort soumis à des CGU.
Au-delà de l'accès au jeu solo se pose celui de la propriété donc de
La revente.
Concernant la location de films, on ne paye pas plus de 2.99e.
A l'achat, le film est telechargeable et gravable, quand il n'est pas sur physique. On peut le revendre.
Il n'y a que dans le jeu vidéo qu'on aime se faire entuber.
On ne va quand même pas m'empêcher de pirater ces pratiques de salopards.