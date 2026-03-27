La douche froide pour les fabricants de mémoire

Une telle avancée logicielle n'a pas mis longtemps à faire transpirer l'industrie du hardware. Si les serveurs d'IA ont soudainement besoin de six fois moins de RAM, la demande frénétique qui affolait les compteurs risque de s'effondrer. Dès le lendemain de l'annonce, le 25 mars, les marchés boursiers ont d'ailleurs sanctionné les cadors du secteur. En l'espace de quelques heures à l'ouverture, les actions de fabricants historiques ont accusé le coup, freinant net la course à l'équipement liée à l'IA qui portait ces entreprises en 2025.



Le prix de la RAM s'effondre et Sony augmente les prix de ses Playstations car la RAM est trop chère....bande de guignols