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Technologie TurboQuant divise par 6 les besoins en RAM
La douche froide pour les fabricants de mémoire
Une telle avancée logicielle n'a pas mis longtemps à faire transpirer l'industrie du hardware. Si les serveurs d'IA ont soudainement besoin de six fois moins de RAM, la demande frénétique qui affolait les compteurs risque de s'effondrer. Dès le lendemain de l'annonce, le 25 mars, les marchés boursiers ont d'ailleurs sanctionné les cadors du secteur. En l'espace de quelques heures à l'ouverture, les actions de fabricants historiques ont accusé le coup, freinant net la course à l'équipement liée à l'IA qui portait ces entreprises en 2025.

Le prix de la RAM s'effondre et Sony augmente les prix de ses Playstations car la RAM est trop chère....bande de guignols
https://lesjoiesducode.fr/turboquant-algorithme-google-compression-ia
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    posted the 03/27/2026 at 05:41 PM by zboubi480
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    5120x2880 posted the 03/27/2026 at 05:52 PM
    J'ai pas vraiment de mal à trouver de la ram au besoin, par contre le fait que la vitesse de calcul du modèle IA fasse ×8 c'est dingue, et là ça m'intéresse
    nigel posted the 03/27/2026 at 06:00 PM
    Ouais enfin, si on lis l'article jusqu'au bout ça explique:

    Certains y voient le "moment DeepSeek" de Google, mais la comparaison a ses limites : TurboQuant n'est pas encore déployé en production. Et surtout, il ne cible que l'inférence, pas l'entraînement, qui continue d'engloutir des quantités astronomiques de RAM.

    L'histoire de l'informatique suggère d'ailleurs que ce type de gain d'efficacité ne réduit pas nécessairement les dépenses : il a plutôt tendance à les rediriger.

    Donc ça invalide un peu ton propre propos sur le fait que le prix de la RAM va s'effondrer.
    jowy14 posted the 03/27/2026 at 06:42 PM
    Bien fait pour leurs gueules aux fabricants de mémoire. À toujours vouloir prendre les gens pour des vaches à lait et les presser au maximum pour faire dégouliner jusqu’à la dernière goutte de fric, j’espère qu’ils vont perdre quelques milliards, bien dégonfler du melon et revenir à la raison.
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