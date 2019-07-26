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Fire Emblem : Three Houses
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name : Fire Emblem : Three Houses
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Koei Tecmo
genre : tactical-RPG
multiplayer : non
european release date : 07/26/2019
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Quelques updates sur mon jeu indé inspiré par Fire Emblem
Vous aviez plutôt aimé que j'en parle la première fois donc je vous apporte quelques updates!

Pour rappel, je travaille sur un projet de jeu indé du nom de Soverain, qui sera disponible sur PC l'année prochaine (et sur Switch, je viens de signer un deal!)

J'ai recruté un concept artist récemment, l'idée c'était d'avoir des artworks inspirés par ceux des JRPG des années 90, perso je suis fan du rendu !



J'ai aussi updaté pas mal d'assets graphiquement, que ça soit les animations de combats, les portraits, etc...


J'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par des news régulières, j'ai crée un site exprès pour : https://www.soverain-game.com
Comme pas mal de gens ne vont pas sur Twitter, mais j'essayerais d'en poster de temps en temps sur Gamekyo si je vois que ça intéresse des gens !

Merci et hésitez pas à partager le plus possible!
Moi même
    tags : steam game fire emblem pixel art indie game switch
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    posted the 03/24/2026 at 04:59 PM by beyondgood074
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