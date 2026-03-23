Petite réflexion du matin autour du jeu.

Suis-je le seul à trouver que le jeu de « base » manque de contenu au niveau des « éléments » ?



Je veux dire en dehors des blocs de construction au niveau des objets nous sommes à 3/4 exemplaires maximum d’un élément (ex: les plantes). Contrairement à Animal Crossing (par exemple) le jeu ne semble pas avoir de contenu saisonnier (en dehors des petits Évents qui fournissent une demi-douzaine d’item).



C’était juste une question, me concernant je m’éclate sur le titre, je viens de finir une ville sur l’eau dans ma zone privée, un kiffe à mettre en place.