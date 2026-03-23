Petite réflexion du matin autour du jeu.
Suis-je le seul à trouver que le jeu de « base » manque de contenu au niveau des « éléments » ?
Je veux dire en dehors des blocs de construction au niveau des objets nous sommes à 3/4 exemplaires maximum d’un élément (ex: les plantes). Contrairement à Animal Crossing (par exemple) le jeu ne semble pas avoir de contenu saisonnier (en dehors des petits Évents qui fournissent une demi-douzaine d’item).
C’était juste une question, me concernant je m’éclate sur le titre, je viens de finir une ville sur l’eau dans ma zone privée, un kiffe à mettre en place.
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posted the 03/23/2026 at 10:45 AM by ratchet
Après on peut toujours construire ce que l’ont veut et en faire un sandbox mais c’est moins l’essence du jeu qu’un AC c’est sur
Faut davantage le prendre comme un DQ Builders 2, les combats en moins, mais davantage de fonctionnalités en plus.
Il y aura surement des ajouts par la suite, déjà avec les objets achetables au pokécenter qui vont se renouveler et même en dlc.