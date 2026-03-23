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Pokopia: Un manque de contenu ?
Petite réflexion du matin autour du jeu.
Suis-je le seul à trouver que le jeu de « base » manque de contenu au niveau des « éléments » ?

Je veux dire en dehors des blocs de construction au niveau des objets nous sommes à 3/4 exemplaires maximum d’un élément (ex: les plantes). Contrairement à Animal Crossing (par exemple) le jeu ne semble pas avoir de contenu saisonnier (en dehors des petits Évents qui fournissent une demi-douzaine d’item).

C’était juste une question, me concernant je m’éclate sur le titre, je viens de finir une ville sur l’eau dans ma zone privée, un kiffe à mettre en place.
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    posted the 03/23/2026 at 10:45 AM by ratchet
    comments (7)
    sonilka posted the 03/23/2026 at 11:35 AM
    Tout dépend l'ambition de base du jeu. J'ai pas l'impression que le but était de proposer un jeu aussi riche que le dernier AC et avec du contenu "infini" comme un Minecraft. Et puis licence Pokémon oblige, pas impossible que les développeurs aient du DLC à foison en réserve. Et si ce n'est pas le cas vu le succès du jeu, ca va vite changer.
    wickette posted the 03/23/2026 at 11:39 AM
    Contrairement à AC, ici je pense le but c’est que le joueur/joueuse s’amuse une trentaine d’heure sur les quêtes du jeu là où un minecraft/AC c’est surtout du sandbox.

    Après on peut toujours construire ce que l’ont veut et en faire un sandbox mais c’est moins l’essence du jeu qu’un AC c’est sur
    cyr posted the 03/23/2026 at 11:50 AM
    Toujours pas en ma possession....peut-être qu'il y a aura des mise a jour ou dlc d'ici la.
    ratchet posted the 03/23/2026 at 11:54 AM
    C’est peut être moi qui en attends trop justement… dans ma tête c’est vraiment un Animal Crossing version Pokémon
    shanks posted the 03/23/2026 at 11:57 AM
    ratchet
    Faut davantage le prendre comme un DQ Builders 2, les combats en moins, mais davantage de fonctionnalités en plus.
    fiveagainstone posted the 03/23/2026 at 12:04 PM
    Je trouve pas, enfin moi j'en ai bien assez. Après la déco c'est pas ce que je préfère, j'aime autant remplir le pokédex.

    Il y aura surement des ajouts par la suite, déjà avec les objets achetables au pokécenter qui vont se renouveler et même en dlc.
    ducknsexe posted the 03/23/2026 at 12:12 PM
    La vraie bonne surprise de ce début d année.
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