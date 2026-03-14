Je n'avais pas vu cette info donc je ne dois pas être le seul sur GameKyo : on pourra acheter le jeu Crimson Desert jeudi 19 mars, mais on ne pourra pas y jouer avant 23H heure française !
C'est lié à une sortie mondiale à la même heure et c'est calé du coup sur la Corée qui pourra y jouer à 7H.
En effet, le jeu ne pourra pas se lancer sans la MAJ de lancement.
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posted the 03/14/2026 at 01:25 PM by djfab
Chacun se fera son avis hein
Si j’ai bien compris, il faut une connexion Internet obligatoire pour installer le jeu mais s’il y a une panne de serveur/réseau quelques jours + tard, le jeu sera-t-il complètement inactif ou on pourra y jouer quand même ?!
Le jeu, c’est bien un jeu 100% solo ou pas ? Merci d’avance
Je prendrais le jeu plus tard, j’ai Kingdom Come Deliverance 2 à faire, j’en ai pour plusieurs semaines