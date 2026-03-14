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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : PC
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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djfab
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Crimson Desert : jeudi, pas avant 23H !


Je n'avais pas vu cette info donc je ne dois pas être le seul sur GameKyo : on pourra acheter le jeu Crimson Desert jeudi 19 mars, mais on ne pourra pas y jouer avant 23H heure française ! C'est lié à une sortie mondiale à la même heure et c'est calé du coup sur la Corée qui pourra y jouer à 7H.

En effet, le jeu ne pourra pas se lancer sans la MAJ de lancement.

numerama - https://www.numerama.com/pop-culture/2209237-a-quelle-heure-pourra-t-on-jouer-a-crimson-desert.html
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    idd
    posted the 03/14/2026 at 01:25 PM by djfab
    comments (9)
    mooplol posted the 03/14/2026 at 01:31 PM
    Pathétique pseudo version physique
    link571 posted the 03/14/2026 at 01:35 PM
    À mon avis pour GTA 6 ça va être pareil et c’est tant mieux même si forcément l’horaire pour nous est pas terrible.
    romgamer6859 posted the 03/14/2026 at 01:39 PM
    D'habitude les gens se plaignent du fait que la version physique est inutile, là j'ai surtout vu des "cool pas de spoil".

    Chacun se fera son avis hein
    guiguif posted the 03/14/2026 at 01:45 PM
    mooplol C'est sur qu'entre la moitié du jeu pas present sur le disque et ce patch pour lancé le jeu a telle heure... Perso je le ferai quand il sera bradé.
    icebergbrulant posted the 03/14/2026 at 01:52 PM
    Question sûrement stupide mais la flemme de chercher sur Internet

    Si j’ai bien compris, il faut une connexion Internet obligatoire pour installer le jeu mais s’il y a une panne de serveur/réseau quelques jours + tard, le jeu sera-t-il complètement inactif ou on pourra y jouer quand même ?!

    Le jeu, c’est bien un jeu 100% solo ou pas ? Merci d’avance
    idd posted the 03/14/2026 at 01:52 PM
    bah honnêtement quand je vois tous ceux qui balancent sur les RS des extraits de jeux 2/3 jours avant la sortir d'un titre sans mettre de balise pour filtrer, bah là pour une fois c'est cool
    djfab posted the 03/14/2026 at 01:59 PM
    icebergbrulant : de ce que j'ai entendu (Julien Chieze), on pourra y jouer sans connexion une fois le patch day one installé. Oui, c'est bien un jeu 100% solo !
    icebergbrulant posted the 03/14/2026 at 02:00 PM
    djfab Merci, c’est rassurant !
    Je prendrais le jeu plus tard, j’ai Kingdom Come Deliverance 2 à faire, j’en ai pour plusieurs semaines
    midomashakil posted the 03/14/2026 at 02:14 PM
    j'ai peu d'une version ps5 standard médiocre car c'est pas logique aucun vidéo ou même une image
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