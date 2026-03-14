Je n'avais pas vu cette info donc je ne dois pas être le seul sur GameKyo : on pourra acheter le jeu Crimson Desert jeudi 19 mars, maisC'est lié à une sortie mondiale à la même heure et c'est calé du coup sur la Corée qui pourra y jouer à 7H.En effet, le jeu ne pourra pas se lancer sans la MAJ de lancement.