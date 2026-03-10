accueil
zboubi480
> blog
La rétro-compatibilité vue par Microsoft : incroyable
- aucune mise à jour nécessaire pour les développeurs
- tous les jeux Xbox upgradés gratuitement et automatiquement
Tout mon catalogue Xbox 360 mis à jour !!!
2
Likes
Who likes this ?
junaldinho
,
skuldleif
posted the 03/10/2026 at 02:33 PM by
zboubi480
comments (
18
)
rogeraf
posted
the 03/10/2026 at 02:39 PM
On verra dans la pratique.
XBOX : 100 pourcents des jeux en 4K
XBOX 360 : 10 pourcents des jeux en 4K
XBOX ONE : 40 pourcents des jeux en 4K (grace a la Serie X)
Vendre du rêve, ca MS sait faire, j'espere que la nexgen visera ce seuil mais en attendant ce n'est que des promesses.
mck
posted
the 03/10/2026 at 02:43 PM
D'accord mais ça va marcher comment concrètement ?
La prochaine Xbox n'aura très certainement pas de lecteur de disque... Et il y a pas mal de jeux pas retro-compatible aujourd'hui.
Mais ce serait tellement bien...
ravyxxs
posted
the 03/10/2026 at 02:49 PM
hypermario
posted
the 03/10/2026 at 02:50 PM
En meme temps si la prochaine XBox est un PC maquillé en XBOX... bah c fait autant qu'un PC ...
skuldleif
posted
the 03/10/2026 at 02:51 PM
ouep si ca peut améliorer la reso et le framerate ce serait top
mais tout ce qui est setting des textures ect... ca malheureusement faudra que les devs fassent une update, a moins que le jeu soit play anywhere auquel cas il suffira de lancer la version Windows du jeu , d'ou l'intéret du play anywhere a mon avis , avoir de véritables upgrade qui ne necessiteront pas de patch.
mais je vais pas faire le mec chiant c'est cool déja et c'est aux editeurs d'adopter le play anywhere
zboubi480
posted
the 03/10/2026 at 02:53 PM
mck
tu as la source pour l'absence le lecteur ?
Le jeux non rétro-compatibilites xbox 360 c’est souvent a cause de droits et que cela prenait beaucoup’de temps...la, cela se fait automatiquement.
rogeraf
réponse plus complete demain
ravyxxs
pourquoi tu rigoles ? Le frère de la cousine de ta mère est en contact avec Bill Gates ? Tu as des informations d'un de tes super contact ?
skuldleif
posted
the 03/10/2026 at 02:56 PM
hypermario
encore une fois le terme "maquillé" , "déguiser" est vraiment réducteur ou dénigrant face au travail accompli sur cette machine (des annes de R&D pour entre autre faire coexister la philosophie console et PC,proposition d'une retro complete sur une machine hybride , je rappel que pour la 360 et la Xbox ils ont du toquer a la porte de chaque studio alors que la pour la One et les Series ca ne sera pas le cas ce qui est inédit)
, qui ne relève pas d'une proposition existante , ni d'un simple logo
olex
posted
the 03/10/2026 at 02:56 PM
mck
Soit ce sera intégré, soit ce sera comme pour le lecteur HD-DVD de la 360, probablement quelque chose d'externe à relier par câble ou à incorporer dans la structure de la console.
skuldleif
posted
the 03/10/2026 at 02:59 PM
je pense donc que par défaut les jeux se lanceront en version windows (play anywhere) si ces version existent sinon ca sera la version classique boosté comme présenté dans ce graphique, MS ou l'editeur lockera les settings ou proposera des profils , ca ca peut se faire avec l'ia.
ravyxxs
posted
the 03/10/2026 at 03:02 PM
zboubi480
supasaiyajin
posted
the 03/10/2026 at 03:03 PM
J'ai pas compris. C'est un believe ou c'est officiel ?
skuldleif
posted
the 03/10/2026 at 03:04 PM
zboubi480
l'absence de lecteur n'est pas sure à 100% notamment parcequ'elle partage sa ludo avec les Series X (les futur jeux continueront a avoir des version SX) , donc les boites seront les meme et non séparé comme ce qu'ils ont fait avec la One au debut de la gen SX , donc du physique est possible , malheureusement on ne peut pas nier la volonté de MS de le kill
akinen
posted
the 03/10/2026 at 03:06 PM
ravyxxs
serieusement
patrickleclairvoyant
posted
the 03/10/2026 at 03:08 PM
Ouais bah je vais faire dans l’émulation avec La Steam Machine et ça suffira.
soulfull
posted
the 03/10/2026 at 03:14 PM
Et moi qui voulait racheter Cyberpunk 2077 et Alan wake 2 pour les faire dans de meilleurs conditions sur Ps5 pro, je vais finalement attendre la prochaine Xbox pour certains jeux.
Çe serait cool si Steam faisait payer une upgrade pour les jeux qu'on possède déjà sur Xbox. Tu payes 10 euros et tu possèdes la version steam de ton jeu Xbox ce qui te permet de jouer à une meilleure version pour pas cher.
zboubi480
posted
the 03/10/2026 at 03:19 PM
soulfull
sur Xbox ca s'appelle Play anywhere et c'est gratuit : tu achètes ton jeu 1 fois et tu peux y jouer sur plusieurs supports differents avec ta sauvegarde.
https://www.xbox.com/fr-FR/games/xbox-play-anywhere
stardustx
posted
the 03/10/2026 at 04:02 PM
supasaiyajin
alors le document en question contenant le design d'une console non dévoilée, on peut être certain que c'est du fanmade
soulfull
posted
the 03/10/2026 at 04:17 PM
zboubi480
play anywhere est different car déjà disponible à la sortie du jeu. Dans ce cas je parle de la conversion du catalogue déjà disponible sur Xbox et qui ne sont justement pas play anywhere.
