profile
articles : 82
82
visites since opening : 474867
474867
sandman
> blog
Je pensais que gamekyo était réparé mais...
Toujours les mêmes bugs et les mêmes erreurs d'affichage du site.
J'espère que ca coute zéro de maintenir ce site avec un tel niveau de maintenance et de suivi.
posted the 03/09/2026 at 02:31 PM by sandman
sandman
comments (
11
)
zekk
posted
the 03/09/2026 at 02:34 PM
Apparemment le seul bug qui reste est sur les onglets qui sont là depuis longtemps
icebergbrulant
posted
the 03/09/2026 at 02:34 PM
C’est moins pire qu'avant mais il est vrai que les problèmes persistent
Vois ça comme un signe d’alerte, quand ça bug, je me dis que ce n’est pas le moment de traîner sur le forum et je passe à autre chose
sandman
posted
the 03/09/2026 at 02:38 PM
zekk
pourtant j'ai vu plein d'onglets disparaitre (y'avait beaucoup plus d'onglets à coté de l'accueil et maintenant y'a presque plus rien on dirait) et ca n'a pas résolu le problème pour autant.
zekk
icebergbrulant
Et on ne parlera pas de cette manière de rajouter des images sur un article qui est périmé depuis 20 ans... en plus d'etre incompréhensible sur le bon choix des liens d'images à utiliser XDD
zekk
posted
the 03/09/2026 at 02:45 PM
sandman
C’est l’une des raisons pour lesquelles je ne fais jamais d’article.
sandman
posted
the 03/09/2026 at 02:47 PM
zekk
rogeraf
posted
the 03/09/2026 at 03:08 PM
C'est a cause de la guerre, ça créer des perturbations
naru
posted
the 03/09/2026 at 03:30 PM
Je me demande si le site appartient toujours aux frères Morcos.
nmariodk
posted
the 03/09/2026 at 03:44 PM
naru
ah eux ils date
vyse
posted
the 03/09/2026 at 03:46 PM
icebergbrulant
je te jure ; c'est l'alerte qui nous dit "bon tu penses que t'a perdu assez de temps sur ce site ?"
5120x2880
posted
the 03/09/2026 at 04:33 PM
C'est peut-être pas propre à Gamekyo, j'ai eu des erreurs 502 sur deux autres sites tout à l'heure, à voir.
icebergbrulant
posted
the 03/09/2026 at 04:33 PM
zekk
vyse
Exactement
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
