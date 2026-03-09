profile
sandman > blog
Je pensais que gamekyo était réparé mais...
Toujours les mêmes bugs et les mêmes erreurs d'affichage du site.

J'espère que ca coute zéro de maintenir ce site avec un tel niveau de maintenance et de suivi.

    posted the 03/09/2026 at 02:31 PM by sandman
    comments (11)
    zekk posted the 03/09/2026 at 02:34 PM
    Apparemment le seul bug qui reste est sur les onglets qui sont là depuis longtemps
    icebergbrulant posted the 03/09/2026 at 02:34 PM
    C’est moins pire qu'avant mais il est vrai que les problèmes persistent

    Vois ça comme un signe d’alerte, quand ça bug, je me dis que ce n’est pas le moment de traîner sur le forum et je passe à autre chose
    sandman posted the 03/09/2026 at 02:38 PM
    zekk pourtant j'ai vu plein d'onglets disparaitre (y'avait beaucoup plus d'onglets à coté de l'accueil et maintenant y'a presque plus rien on dirait) et ca n'a pas résolu le problème pour autant.

    zekk icebergbrulant Et on ne parlera pas de cette manière de rajouter des images sur un article qui est périmé depuis 20 ans... en plus d'etre incompréhensible sur le bon choix des liens d'images à utiliser XDD
    zekk posted the 03/09/2026 at 02:45 PM
    sandman C’est l’une des raisons pour lesquelles je ne fais jamais d’article.
    sandman posted the 03/09/2026 at 02:47 PM
    zekk
    rogeraf posted the 03/09/2026 at 03:08 PM
    C'est a cause de la guerre, ça créer des perturbations
    naru posted the 03/09/2026 at 03:30 PM
    Je me demande si le site appartient toujours aux frères Morcos.
    nmariodk posted the 03/09/2026 at 03:44 PM
    naru ah eux ils date
    vyse posted the 03/09/2026 at 03:46 PM
    icebergbrulant je te jure ; c'est l'alerte qui nous dit "bon tu penses que t'a perdu assez de temps sur ce site ?"
    5120x2880 posted the 03/09/2026 at 04:33 PM
    C'est peut-être pas propre à Gamekyo, j'ai eu des erreurs 502 sur deux autres sites tout à l'heure, à voir.
    icebergbrulant posted the 03/09/2026 at 04:33 PM
    zekk

    vyse Exactement
