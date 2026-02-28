Elle aura beau être la version la moins aboutie , que les consoles de salon playstation ou Xbox, la petite de Nintendo s'en sort à merveille j'ai acheté mon exemplaire hier soir mais franchement lorsque j'ai lancé le jeu purée franchement j'étais bluffé et franchement à moins d'être digital foundry ou d'avoir une comparaison directe avec une console concurrente, c'est un peu dur de voir la différence ,sauf au niveau de cheveux qui pour le coup font vraiment dégueu ,par rapport aux autres versions. Mais on s'y fait avec le temps pour tout le reste franchement bluffant.

Je lis souvent des commentaires qui disent oui si tu n'as pas de ps5 tu n'as qu'une switch2 c'est bien, mais en vrai pour moi c'est pas forcément la version à prendre à défaut de... Car si tu aimes la permissivité de pouvoir jouer en nomade comme en salon d'ailleurs qui est tout aussi bien ,en gyroscopie et quelques petits ajouts comme le Game chat pour essayer de mettre l'ambiance, franchement tu peux favoriser cette version à la version ps5. à moins bien sûr, que les graphismes de la plus haute finesse et les FPS sont vraiment le plus important à vos yeux ,sinon la version switch 2 fais amplement l'affaire. Et si tout les jeux en versions multiplateformes ont un différentiel identique, il ne sera pas rare que je favorise la version NS2 ( moins chère )plutôt que la version ps5 que je réserverai quant à elle uniquement pour les yeux qui ne sortiront jamais sur NS2 du genre crimson désert ou GTA 6