Elle aura beau être la version la moins aboutie , que les consoles de salon playstation ou Xbox, la petite de Nintendo s'en sort à merveille j'ai acheté mon exemplaire hier soir mais franchement lorsque j'ai lancé le jeu purée franchement j'étais bluffé et franchement à moins d'être digital foundry ou d'avoir une comparaison directe avec une console concurrente, c'est un peu dur de voir la différence ,sauf au niveau de cheveux qui pour le coup font vraiment dégueu ,par rapport aux autres versions. Mais on s'y fait avec le temps pour tout le reste franchement bluffant.
Je lis souvent des commentaires qui disent oui si tu n'as pas de ps5 tu n'as qu'une switch2 c'est bien, mais en vrai pour moi c'est pas forcément la version à prendre à défaut de... Car si tu aimes la permissivité de pouvoir jouer en nomade comme en salon d'ailleurs qui est tout aussi bien ,en gyroscopie et quelques petits ajouts comme le Game chat pour essayer de mettre l'ambiance, franchement tu peux favoriser cette version à la version ps5. à moins bien sûr, que les graphismes de la plus haute finesse et les FPS sont vraiment le plus important à vos yeux ,sinon la version switch 2 fais amplement l'affaire. Et si tout les jeux en versions multiplateformes ont un différentiel identique, il ne sera pas rare que je favorise la version NS2 ( moins chère )plutôt que la version ps5 que je réserverai quant à elle uniquement pour les yeux qui ne sortiront jamais sur NS2 du genre crimson désert ou GTA 6
tags :
posted the 02/28/2026 at 12:49 PM by elicetheworld
https://www.gamekyo.com/blog_article481264.html
"Avec Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2, Capcom signe un portage aussi surprenant qu’audacieux. Sur le plan purement technique, le jeu n’est pas le plus stable du marché, et son framerate déverrouillé oscille parfois de façon un peu trop visible pour les amateurs de fluidité constante. Pourtant, difficile de ne pas saluer la performance globale. Voir un titre aussi ambitieux tourner sur une machine hybride avec une image aussi propre en mode TV relève presque d’un tour de magie. Le DLSS accomplit un travail remarquable, au point de rivaliser visuellement avec des machines plus puissantes sur certains aspects.
Cette version Switch 2 ne remplace pas les éditions des consoles haut de gamme, certes... Mais elle propose une alternative crédible, solide et étonnamment qualitative. Les concessions sur certaines textures, ou les fameuses chevelures, sont réelles, tout comme les variations de performance, notamment en portable. Malgré cela, l’essentiel est intact. L’ambiance, la tension et la mise en scène conservent toute leur force. Cette adaptation démontre surtout qu’avec une optimisation intelligente et des technologies d’upscaling maîtrisées, la puissance brute ne fait pas tout. Resident Evil Requiem sur Switch 2 s’impose ainsi comme une version imparfaite, mais franchement impressionnante.Bravo Capcom !"
https://www.gamergen.com/tests/test-resident-evil-requiem-sur-switch-2-un-portage-ambitieux-dope-au-dlss-342047-3
Je pense acheter le jeu en tout cas c'est une belle innovation. Que ce soit Bananza ou RE Requiem ils montrent que la console à un gros potentiel (apres forcement ce ne sera jamais une PS5 Pro) et que c'est aux devs de savoir l'exploiter correctement pour de bons resultats.
mais
Maintenant même si tous est pas parfait sur switch2, on perds absolument rien en immersion, gameplay etc.
C'est clairement moins visible.
Bref c'est juste incroyable par rapport a la consommation électrique, et surtout par rapport a la taille de la consoles......
Les tiers ce font sur Playstation et Pc et c'est juste logique.
La switch 2 va proposer encore plein de nouveaux jeux tier avec une bonne qualité.
Les jeux nintendo vont arriver t'inquiète.
Et je suis presque persuadé qu'on va voir gta6 sur switch 2 en meme temps que la version pc.
avec la switch2 on a la possibilité d'avoir des jeux tiers récent. Parfait pour patienter entre 2 jeux nintendo.
ghouledheleter si gta6 est prévu sur série S, rien n'empêcherait une sortie sur switch2. Enfin fait deja voir la gueule de la version série S quand même
...
Mais je les vois bien sortir red dead rédemption 2 plutôt. Ou gta5
.
Sony ont une carte a jouer a faire une hybride comme nintendo, car la switch 2 va faire un sacré carton c'est assuré.
Jouer sur une unique console a final fantasy, resident evil, mario, zelda, et j'en passe des mille et des cents..... ca n'a pas de prix
Bizarrement vous soûlez avec ça mais pour pointez du doigt le vrai problème y'a personne.
ghouledheleter Gt6 sur switch 2
Vous êtes cinglés, cette console n'a ni la puissance d'une ps5 ni d'un pc, déjà qu'elle fasse tourner gta 5 ça serai déja bien. Et l'argument de la série s ne marche pas sur moi. Le moteur, l'ow non non y'a pas moyen.
La gueule du jeu? Ca pourrai carrement le faire sur switch 2.
Suffit de voir la version de re requiem switch 2 qui met une branler a la version series s.
Et ce n'est que le debut car re9 a ete porter en speed.
Tu sous estime la switch 2 comme beaucoup le font depuis le début mais re9 n'est que le début de la demonstration de ce que la console est capable de faire.
Elle fou une branler a la series s et je reste persuadé que gta6 peut tourner dessus après une bonne opti et grace au dlss, qui va encore surment évoluer sur switch 2.
Je n’en peux plus, je me barre
En tout cas, cet article sent les 100 commentaires, les Voldemort49 et les AerisXXXX vont être jaloux
Le voir sur Séries S mais dans quel état ? La console galère de fou sur des jeux comme Starfield
Une console Nintendo s'achète uniquement par ces esclu, et où sont t'elle ?
Gta 6 est bien trop ambitieux pour cette console, encore une fois, c'est pas mesuré comme réflexion.
Rockstar sont des magiciens suffit de voir red dead 2 sur ps4.
Les gars si un jour gta 6 sort sur switch 2 va falloir vous mettre a genoux et vous faire petit.
Si jamais le jeu sort pas dessus, GTA VI, faudra voir faire tout petit.
Vous pourrez dire que c'est un jeu de merde en désespoir de cause.
Les exclusivités temporaires (parfois définitives) tiers existent sur Switch/NS2, il n'y a pas que les jeux édités par Nintendo.
Tu as quel ages? Nintendo ne commence pas ave la switch 1 .
Vous ne comprenez pas que le cas switch 1 ne s'applique pas ici au cas switch 2 .
Je te le dit, tu es condescendant envers cette console, tu la sous estime.
J'ai hate de voir sony sortir la sienne pour te voir retourner ta veste envers ce format et les sucer bien comme il faut.
Alors que beaucoup ici ne le feront pas si jamais gta6 arrive sur switch 2.
Vous êtes tous, Pro N, à côté de la plaque j'ai l'impression, pourtant on vous voit tous les jours sur Gamekyo...faudrait apprendre à lire les articles les gars hein.
Non, ce temps est révolu sauf si la technique opte pour du path tracing, à présent c'est fini, sur console, donc PS5 Pro, tu auras le même rendu technique si bien optimisé,que sur PC avec du DLSS. Le PSSR 2.0 est arrivé au stade du DLSS 4, et non le DLSS 4.5 qui est sortie y a pas longtemps.
Faudrait éviter de sortir des commentaires sans trop savoir de quoi l'ont parle Cyr....
Et en tant que gros joueur PC, nos composants coutent la peau du cul pour une différence quasi infime voir NUL comparer au console.
Fin d'année,la PS5 Pro va s'envoler en vente grâce à GTA6.
ghouledheleter Ou est-ce que la switch 2 met une branlée à la Serie S ?? ça veut dire que tous les jeux Serie S sont inférieur à la Switch 2 c'est ce que tu sous entends là ? Ou tu parles JUSTE de Requiem ? Parce que si c'est le cas, laisse moi juste te dire que le moteur fait les choses. Et c'est pas parce que GTA 6 pourrait tourner sur Serie S que le rendu sur Switch 2 sera identique voir proche
Je sais qu'une mise à jour arrive pour la Serie S apparement, faudra nous dire à ce moment si la Switch 2 lui met encore une branlé lol.
Faudrait déjà que RDR2 arrive sur Switch 2, qu'on voit un FPS super stable, une distance d'affichage irréprochable et des animations fluide comme l'eau pour réfléchir à un possible port de GTA 6. En attendant, la version est toujours pas sortie, prévu, mais repoussé...et oui c'est Rockstar,
j'imagine que le boulot sera propre, à voir. Après c'est pas GTA 6 le truc, donc prend du recul...
icebergbrulant Possible mais bon, on verra...
ouroboros4 J'ai juré aujourd'hui un buffet de weed pour les Pro N Une moulte de connerie, halucinant mdr
Après non, le pc es toujours devant. Car tu peux faire évoluer ta tour comme tu le veux...
Mais je commence a comprendre. Si certains s'imagine d'être a la pointe avec la ps5 pro, alors la ps6 sera loin devant les pc......
Puis bon vu la tournure des choses avec le prix de la ram etc......va y avoir encore moins de joueur que durant cette gen.
Mais c'est pas grave, les studio qui on pas miser sur les True graphismes seront encore la...les autres....ben ça sera l'ia...donc bon bonjour l'évolution. Ou la régression.
Mais avant une éventuelle version Switch 2, ruez vous en novembre 2026 sur la version PS5 (voire XBOX)
ghouledheleter la switch 2 n'a pas assez d'esclu forte avant de penser au tiers pensez d'abord a ce problème.
Vous encensé une console qui n'a rien pour elle, c'est beau cette folie.
Et pour ta gouverne je ne suis pas pro s, la console portable de Sony j'en ai rien à cirer, enfin si elle encore d'actualité.
elicetheworld la plupart en game Keys et les prix ne baisse jamais chez Nintendo.
Le PSSR 2.0 pour qu'il soit utiliser de manière optimale, il faut la PS5 "Pro", donc encore une fois, faire de l'exception la règle, ça fausse un raisonnement, alors que le DLSS c'est la règle pas l'exception, donc c'est une utilisation plus homogène.
Oui, c'est la console ultime... pour les gens qui n'ont aucune éxigence, j'avais compris.
cyr gta6 est prévu en 30 fps.
Qui t'as dis ça ? LOL. Tu sors des choses comme ça de ton chapeau maintenant ? Les jeux ont deux modes l'ami, et comme j'ai dit, la PS5 Pro c'est quasi coude à coude avec un PC, donc avant de dire 30 FPS, non,des rumeurs sortaient que Rockstar travaillait DEJA sur un mode 40-60 FPS pour la console de Sony.
Tu peux faire évoluer ta tour tu dis, aujourd'hui une 5090 apporte juste un taux de FPS en plus, le reste, donc qualité d'image, c'est quasi identique, tu parles à un possesseur là. C'est limite insultant pour nous joueurs PC, on a plus la longueur d'avance qu'on avait, tout est question de FPS à 120-240 c'est tout !
Mais je commence a comprendre. Si certains s'imagine d'être a la pointe avec la ps5 pro, alors la ps6 sera loin devant les pc......
La PS6 devra embarqué l'évolution du Ray Tracing, à savoir le Path Tracing, et si ils réussissent alors oui, le PC deviendra pas obsolète, mais sera en sérieuse concurrence, car les prix de Nvidia deviennent vraiment mais alors VRAIMENT ridicule.
Puis bon vu la tournure des choses avec le prix de la ram etc......va y avoir encore moins de joueur que durant cette gen.
Exact
Au final comme j'ai dit à nicolasgourry tout est question de moteur, les devs, enfin, studio, doivent travailler d'arrache pied pour donner le meilleur d'eux mêmes.
la PS5 "Pro" n'est pas la norme
Bah si tu veux la meilleur expérience immerssive, si !
Salut !
Tu peux me confirmer que l'on peut viser au gyro ?
L'ajout du fait de la fonction "souris" qui permet à certains genres d'être "plus jouables" sur Switch 2 que sur PS5/XSX, qui n'ont pas cette fonctionnalité de base, ça fait déjà pas mal d'éléments qui permettent à la Switch 2 d'avoir de l'intérêt.
Le bonus, c'est que tu as certains AAA majeurs qui, en plus, arrivent en même temps que les autres supports (certes, ils sont un cran en dessous de la PS5/XSX, logique, mais pour ceux qui veulent jouer n'importe où, ça peut suffire et faire la différence).
Les choses risquent bien de changer.
Même pour DF la PS5 Pro avec son PSSR2 sont un gamer changer de cette génération de consoles.
En 30fps et 1440p lorsqu'un PC fera du 60fps 4k.
Un PC haut de gamme fera toujours mieux qu'une console haut de gamme.
Donc le top du top sera toujours sur PC.
Les Indes ce font ailleurs, pareil pour les tiers, reste les esclu mais où sont t'elle ?
Je ne sais même pas pourquoi tu me parle du mode souris, que tt le monde a oublié et que personne n'utilise. Ce n'est ni une révolution ni une nouveauté, la prochaine fois un clavier payant sera mis en avant pour la prochaine console de Nintendo histoire de boucler la boucle.
4K low, médium, high, ultra… tout ça c’est de la 4K et même le low c’est génial mais évidement faut une bête de course pour de la 4K native ultra.
Si la Switch a été vendue à 155 millions d'exemplaires et que la Switch 2 a fait un démarrage historique, ce n'est pas uniquement dû aux exclusivités Nintendo maison ; c'est aussi grâce aux tiers, aux indés et aux exclusivités non éditées par Nintendo (en plus du concept de la console qui est le rêve de beaucoup de joueurs : pouvoir jouer n'importe où et continuer sur sa TV).
Maintenant, nous avons en plus des AAA majeurs qui sortent en simultané, donc imagine !
Ce qui freine encore des joueurs sur Switch 2 (alors que les ventes de consoles sont bonnes, voire très bonnes), c'est le format GKC. Donc quand j'en vois certains me dire que le top c'est la PS5 "Pro", sachant que de base c'est une console "démat" et que tu dois rajouter des choses pour atteindre au final le prix de deux Switch 2, ça fait réfléchir, je pense.
Pour la souris, c'est une stratégie qui permet d'avoir des genres qui sont bien plus représentés sur PC ; c'est donc un appel du pied malin, sachant que cela fait partie de la manette de base de la machine.
Ce n'est pas pour rien que DF à qualifier la version de RER de exceptionnel. En tout point.
Pour moi ya rien à réfléchir. Je vois pas pourquoi je jouerai sur un 60 pouces qui bavent en 1080p alors que j'ai la possibilité d'avoir du 4K 120 fps avec le RT et le PSSR 2.0
nyseko Va voir le test sur DF ensuite reviens ici, j'ai pas l'impression que tu as vu la vidéo.
Donc le top du top sera toujours sur PC.
En tant que joueur PC, cette phrase est niche à présent vous devez le comprendre, il faut que ça rentre impérativement dans vos têtes.
Dans le sens où, à présent, à l'oeil NU, le PSSR 2.0, est au niveau du FSR4 et du DLSS 4, et non 4.5.
Tu me suis jusque là ? Je veux que tu lises, et comprenne ce qui est écrit, désolé mais ça me soule de redire 80 fois la même chose à longueur de journée.
Maintenant, pour la résolution, Playstation a mis en oeuvre une technologie qui est proche du 4K et qui fait que la différence disons sur un écran 60 pouces est QUASI minime...
Encore une fois tu me suis ? Bon..
A présent, pour les FPS, ils ont réussi à arriver au point où ils peuvent distribuer du 60 et 120 tout comme le DLSS. Maintenant qu'ils ont cette technologie, je te laisse imaginer un PSSR 3.0
Voilà où on en est. Le débat du PC master race, est quasi mort, oui c'est cool nous avons les avantages de mod, de customisé les paramètres, etc, avoir des composants qui nous permettront de tourner le tout 10 fps de plus que sur console ou 600 FPS de plus sur Counter Strike avec une carte à 3000 dollars, oui on sera devant avec les FPS, cool etc..
Mais dans l'absolu l'ami, nous joueur PC, on a plus vraiment l'avantage de dire, c'est meilleur chez nous, c'est super discutable à présent...
FPS en ligne et multi ? PC
Le reste ????........VOILA
Donc à moins que les devs qui développent sur PC entâmme des paramètres avec du Path Tracing, non ta phrase * Donc le top du top sera toujours sur PC.* n'a plus de sens à présent depuis le PSSR 2.0
Sur portable forcément c'est moins voyant sur un petit écran