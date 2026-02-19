Mon Bordel Perso
Mon hypothétique contenu de la Metal Gear Solid Master Collection Vol 3 :
- Metal Gear Solid V Definitive Experience Remaster
- Metal Gear Rising: Revengeance Special Edition Ramaster
- Metal Gear Solid Portable Ops
Et en Bonus
- Metal Gear Ac!d
- Metal Gear Ac!d²
- Metal Gear Touch
Metal Gear Solid: The Twin Snakes je pense que jamais il ne quittera la Gamecube
posted the 02/19/2026 at 11:01 AM by aggrekuma
Dans la 2 qui arrive en août si ti parles de Ghost Babel.
Car, pour moi, la Saga se termine avec MGS 4.
Tout ce qui a été fait après, même si cela se passe avant n'existe pas. (Je parle uniquement pour moi évidemment)
Et le remake de merde sur Gamecube ne m'intéresse pas.
Mais je ne suis pas contre de nouveaux épisodes.
Twin snake, acid, survive pourraient profiter d'un coup de polish par contre
Rising bon BTA mais vrai merde en temp que MGS, le reste est sympa mais ils auraient de le mettre dans le Vol.2.