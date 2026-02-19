PIXEL CULTURE
profile
Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
0
Likers
name : Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
platform : Playstation 5
editor : Konami
developer : Konami
genre : compilation
other versions : PC - Xbox Series X Switch -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aggrekuma
12
Likes
Likers
aggrekuma
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 354
visites since opening : 715013
aggrekuma > blog
all
Du coup pour Metal Gear Solid Master Collection Vol 3
Mon Bordel Perso
Mon hypothétique contenu de la Metal Gear Solid Master Collection Vol 3 :

- Metal Gear Solid V Definitive Experience Remaster
- Metal Gear Rising: Revengeance Special Edition Ramaster
- Metal Gear Solid Portable Ops

Et en Bonus

- Metal Gear Ac!d
- Metal Gear Ac!d²
- Metal Gear Touch

Metal Gear Solid: The Twin Snakes je pense que jamais il ne quittera la Gamecube

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    idd
    posted the 02/19/2026 at 11:01 AM by aggrekuma
    comments (10)
    rogeraf posted the 02/19/2026 at 11:19 AM
    Il est passé ou MGS GAME BOY COLOR ... aux oubliettes
    bigsnake posted the 02/19/2026 at 11:35 AM
    rogeraf
    Dans la 2 qui arrive en août si ti parles de Ghost Babel.
    adamjensen posted the 02/19/2026 at 11:46 AM
    Si il y avait effectivement une Master Collection 3, je ne la prendrais pas.
    Car, pour moi, la Saga se termine avec MGS 4.
    Tout ce qui a été fait après, même si cela se passe avant n'existe pas. (Je parle uniquement pour moi évidemment)
    Et le remake de merde sur Gamecube ne m'intéresse pas.
    Mais je ne suis pas contre de nouveaux épisodes.
    idd posted the 02/19/2026 at 12:02 PM
    Bon bah y aura peut-être une mega collection à la toute fin
    fragdelapassion posted the 02/19/2026 at 12:22 PM
    et pourquoi pas Metal Gear Survive aussi?
    rogeraf posted the 02/19/2026 at 01:17 PM
    bigsnake Penses à tout Konami ils sont forts ... Tout ca sur le dos de Sir Kojima. J'espere qu'il touche qd meme des royalities pour le payement de son futur troisieme Yoatch. Le Sniper Wolf Yoatch
    wickette posted the 02/19/2026 at 01:26 PM
    MGS V n'a vraiment pas besoin de remaster.

    Twin snake, acid, survive pourraient profiter d'un coup de polish par contre
    rogeraf posted the 02/19/2026 at 01:37 PM
    wickette quand t'as fait MGS V sur xbox one a l'époque (en 720p). C'etait pas tres reluisant, sauf pour les amoureux d'aliasing
    marcelpatulacci posted the 02/19/2026 at 02:07 PM
    Ce serait la compil inutile car rien n'est canon a part le 5.

    Rising bon BTA mais vrai merde en temp que MGS, le reste est sympa mais ils auraient de le mettre dans le Vol.2.
    olex posted the 02/19/2026 at 02:14 PM
    Rien que pour les Acid, trop sous-estimés à mon goût, je prends. Même si je m'attends à une forte censure sur le 2e (qui use et abuse des bonus babes en featuring). Même si je le le tiens pas particulièrement dans mon coeur, Rising mérite une seconde chance, une meilleure visibilité.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo