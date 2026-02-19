Mon Bordel Perso

Mon hypothétique contenu de la Metal Gear Solid Master Collection Vol 3 :- Metal Gear Solid V Definitive Experience Remaster- Metal Gear Rising: Revengeance Special Edition Ramaster- Metal Gear Solid Portable OpsEt en Bonus- Metal Gear Ac!d- Metal Gear Ac!d²- Metal Gear TouchMetal Gear Solid: The Twin Snakes je pense que jamais il ne quittera la Gamecube